Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no te precipites. Cálmate. La vida es larga y las cosas acarrean un tiempo y una preparación. No desees correr ya antes de caminar. Hallarás soluciones a los inconvenientes que suceden en tu vida ahora. El día de hoy, procurarás englobar muchas tareas: no lo hagas puesto que, si procuras hacerlo todo, no acabarás nada o bien, no lo vas a hacer con la dedicación que requieren. Haz las cosas bien, sin prisa, con mimo y detalle. No estás frente a una competición y, en lo que se refiere al campo laboral se refiere, todo el trabajo que el día de hoy no efectúes, lo vas a hacer mañana o bien durante la semana. Deja de preocuparte por esta razón. Un buen amigo te va a traer buenísimas noticias a este respecto, laborales. Te alegrarás mucho de oírlas. Ten cuidado con tu ansiedad, estás muy propenso en hoy a padecer un ataque de ansiedad. Trata de aliviarte lo máximo posible. No te intranquilices. En ocasiones lo bueno se hace aguardar y tus deseos tardan más de lo previsto. Paciencia, es tu mejor consejera en nuestros días.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, desconfía de la gente, o bien, por lo menos, de personas zahoríes que van a estar a tu alrededor, te obsequiarán tus oídos, te afirmarán cosas hermosas con la intención de lograr sus propósitos. Tienes que ser realista y no dejarte llevar por los cuentos o bien fantasía. Conoces con perfección la realidad y sabes que absolutamente nadie se hace rico en un día ni sin trabajar. Todo lleva y acarrea un esmero. Te toca a ti ahora, el día de hoy, probar tu calidad. Por todo ello, pon realmente bien puestos los pies en la tierra y empieza a labrarte tu futuro. Tú puedes hacerlo, tienes todas y cada una de las herramientas en tus manos. Obvia las promesas imposibles puesto que jamás se cumplirán. Por contra, da pasos en firme, tanto en lo sentimental como en lo laboral o bien financiero. Te envuelve una atmosfera revitalizadora lo que va a ser idóneo para ti y para tu bienestar. Tu organismo se puede favorecer de ella por consiguiente, aprovéchate de semejante ocasión. Vas a mejorar tu salud, te vas a sentir exultante.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, empieza tu ciclo de bonanza y de realizaciones personales. Tu economía va a mejorar, va a mejorar mucho tu situación. Propón un buen planteamiento y síguela. Estás recorriendo por el buen paseo conque, no te va a costar mucho hacerlo. Respecto a tu dinero, además de esto, el día de hoy, vas a recibir un pago retrasado, una esencial cuantía monetaria, la que te asistirá en tus gastos mensuales. Por otra parte, tu situación sentimental, va a mejorar substancialmente. Esos temas tan complejos se van a ir, poquito a poco solventando y desperdigando. Al fin conseguirás lo que más deseas: tu sueño más profundo cristalizará. Nada es imposible en esta vida, todo se puede lograr si verdaderamente lo mereces y quieres. Conseguirás la armonía plena, una estabilidad en muchos campos de tu vida. Sosiégate pues, tiendes siempre y en toda circunstancia a desajustar tu organismo en el momento en que te pones inquieto o bien estás inquieto. Por tanto, en instantes de este modo, practica algún género de respiración o bien técnica de relajación. Medita.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es hora de cambiar tu vida. El amor trae sorpresas intensas. Vivirás una semana alucinante que empieza el día de hoy . Posiblemente ya hayas comenzado a establecer una relación con alguien, una amigad singular, muy prometedora. Síguela puesto que, va a dar sus frutos. Compórtate, o sea, sé entusiasta mas no hostigador. No la estreses, déjale respirar. Dale su espacio, es preciso hasta en las parejas que llevan toda su vida. Cada quien debe tener su pequeña parcela, su jardín secreto, su privacidad. El día de hoy podrías tener una velada singular, diferente. Sorpréndele en la amedrentad con tus juegos y tu seducción. Le encantará. Desinhíbete, vas a ver de qué forma responde como te mereces. En lo que se refiere a los negocios y el campo laboral, tu trabajo, brotará un estupendo viaje de negocios que va a ser muy alentador en todos y cada uno de los sentidos. Va a ser una enorme sorpresa para ti poder hacerlo y, sobre todo, gratísimo. Precisas un cambio de aires y ese viaje va a ser la disculpa ideal para cambiar: un auténtico soplo de aire limpio para ti.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, olvídate de tus temores y miedos injustificados. Los prejuicios y pensamientos negativos basados en el temor no te dejan ni desarrollarte, ni ser mismo. Tienes que evolucionar, continuar. Ahora estás atascado y en parte, eso es fruto del miedo. El miedo es un sentimiento de baja vibración, por esta razón, al sentirlo, de manera automática bajas tu nivel vibrátil. Por todo eso, es indispensable que te liberes si deseas entregar un giro increíble a tu vida sentimental. Si no tienes pareja, Leo, el día de hoy es tu instante. Vas a poder comenzar una inmediatamente. Si, por contra, hoy en día tienes a tu ser amado a tu lado, afianzarás tus nudos, los vas a hacer más intensos y sólidos, fuertes. Tu psique medra, se ordena, adquiere mayor sabiduría. Se valoriza, tanto a nivel personal como en lo laboral; vas a conseguir centrarte más en tus temas y metas. Te va a ser más simple alcanzarlos, llegar a ellos. Cuida un tanto tu cuerpo. Haz ejercicio o bien alguna actividad física, te va a venir realmente bien.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas el día de hoy, una temporada de evaluación incesante. Vas a poner en perspectiva todo cuanto has estado haciendo recientemente. Tienes que hacer una balanza con sus ventajas y sus inconvenientes para ser capaz de suprimir lo que no te marcha o bien lo que ya no te vale. Irás terminando labores del pasado con la intención de ponerte al día y poder embarcarte en otras nuevas. Te renuevas, aumentan tus labores laborales. Nuevas ocasiones llegan a tu vida a fin de que las emplees y aproveches. Hazlo. No te arrepentirás de ello. Por si fuera poco, durante esta semana, te va a llegar una solución muy aguardada a un inconveniente tuyo. Te va a dar bastante calma y calmo. Tu vida cariñosa mejora en exceso. Tu seguridad se plasma y tu amor cristaliza. Te sientes con confianza plena, seguro de ti. Tu autoestima ha crecido mucho y eso se hace apreciar en tus relaciones con la pareja y con el resto. Te ves atrayente, esencial y digno de merecer el amor de otro humano. Goza de la situación.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, sabes realmente bien que las apariencias engañan mas, aun a veces te dejas mentir. Tienes que distinguir meridianamente la realidad de lo falso. Por tanto, si aprecias que hay situaciones que no corresponden con lo real, déjalas pasar y no las prosigas puesto que, te llevarían por el mal paseo y te conducirían a fallo. Sobre todo, estate atentísimo con respecto a tu situación laboral. Podrían surgir ofertas prodigiosas o bien poco creíbles. No les hagas caso o bien, asegúrate realmente bien de ello. Pregunta y también estudia por tu cuenta. Eso sí, no afirmes un sí ya antes de un tiempo prudencial. Ten muy presente que puede existir engaño o bien fraude. Estudia realmente bien, por consiguiente, cualquier oferta que pueda surgir el día de hoy para no confundirte. En lo que se refiere a la parte sentimental o bien íntima, esta noche, si de esta forma lo quieres, vas a vivir una noche fuera de lo común: única y también incomparable. Prosigue tus instintos, no te van a fallar ni te defraudarán. Goza de tu día.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no te aturdas y tomes resoluciones ya antes de tiempo. Errarías. Las cosas hay que pensarlas y meditarlas y cuanto más esencial sea una resolución, mayor tiempo de reflexión acarreará. Tómate tu tiempo, especialmente si es algo referente, como en tu caso preciso, con el amor. Con este no se juega. Examina, por consiguiente, tu relación desde diferentes ángulos o bien puntos de vista y observarás cosas ignotas hasta el momento para ti. Considera puesto que todos y cada uno de los aspectos de tu relación. Vas a aprender, sin ningún género de dudas, a no desatender a tu pareja. Referente a tus negocios y actividades, ahora hay un proyecto que puede ver la luz. Por este motivo, plasma tus ideas en un papel, estúdialas y ve a por ellas. Te va a ser de mucha ayuda. Esa idea es bien interesante y puede llegar a triunfar. Es hora de dedicar cierto tiempo a ordenar tu casa y a hacer una limpieza general conque, si todavía no la has realizado, no aguardes por fin de semana. Ponte ya a hacerlo. Al finalizar, vas a sentir una enorme liberación.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la vida, ahora, el día de hoy te marca mucho en lo que se refiere al amor se refiere, en el tema sentimental. Esta situación va a repercutir de una forma muy negativa en tu relación sentimental puesto que te va a crear muchas inseguridades. Trata de que no te afecten mucho. Tienes que tener confianza en ti, jamás la pierdas. Por si fuera poco, eres muy inteligente y sabes de qué forma poner las cosas en perspectiva a fin de que no te afecten tanto. Hazlo. Desde este momento, preocúpate solo por lo indispensable o bien aun por nada. No te intranquilices ya antes de tiempo ni te sugestiones por el hecho de que vas a crear mismo ese estado inquieto. Relájate y aprende técnicas de respiración, te van a ir realmente bien. Empieza a ver tu realidad con ojos nuevos, diferentes. Al hacerlo, vas a poder llevar mejor tu relación sentimental. Padecerás menos y gozarás más. Sé positivo, produce los pensamientos positivos puesto que estos van a crear tu futuro. Atraerán lo bueno a tu vida. En lo que se refiere al tema laboral, todo está bien.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, empiezas a ponerte en activo. Acabas temas del pasado, labores inconclusas. La rueda se mueve para ti en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Al cerrar ciertas gestiones o bien temporadas de tu vida, das paso a un nuevo capítulo de esta. Dejas que nuevas experiencias aparezcan, que tu vida cambie. Referente al campo cariñoso, ahora tienes clarísimo lo que deseas, de qué forma lo quieres y el porqué de tu elección. Conoces de forma perfecta a tu aspirante o bien aspirante ideal y no permitirás que jamás más absolutamente nadie juegue con tu corazón. De ahora en adelante, eres la persona que controla tus conmuevas. Tienes clarísimas tus prioridades y vas a ir a por ellas. Estás realmente fuerte en tal terreno y te haces servir, enhorabuena. El día de hoy la energía positiva te circunda, te envuelve dándote un enorme empujón y haciéndote solucionar múltiples cosas. Sales adelante de cualquier inconveniente inopinado que se pueda presentar. Tu salud es excepcional, te sientes lleno de vida y con gran vitalidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, desde el día de hoy, empieza una renovación absoluta en el amor. Cuestiones bien difíciles y frágiles se resuelven por sí mismas. Las piezas empiezan a encajar, todo se normaliza, vuelve a la normalidad. El amor cambia a mejor. Prosigue, naturalmente, los dictados de tu corazón; no errarás, todo lo opuesto, te van a llevar cara la dicha. Tu personalidad es incontenible y eso atraerá multitud de miradas. El día de hoy debes estar impecable puesto que vas a ser el centro de atención, va a haber muchos ojos puestos en ti. Presta singular atención a la imagen pública que muestres hoy: hasta el último detalle va a ser analizado. Posiblemente debido a ello, desees empezar un régimen alimentario. Sé coherente si lo haces y no cambies: todo acarrea un tiempo, unos días de adaptación. Deja que tu cuerpo se adapte a esa nueva forma de alimentación. Es de relevancia capital lo que uno come, y ya no solo por el peso sino más bien por el hecho de que, influye activamente en tus pensamientos. Come sano y vas a ser feliz, no dudes.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tu semana se presenta bien interesante, magnífica en determinados terrenos. Deberás escoger la opción adecuada, la buena para ti en el amor. No seas tan impetuoso como habitúas, sosiégate un tanto y todo va a funcionar con perfección. Tiendes a dejarte llevar por todo debido a tu ímpetu y entusiasmo. Respira con pausa y calma y vas a conocer la respuesta. Posiblemente tu pareja pueda hacer algo que no te acabe de agradar. Despreocúpate por el hecho de que, seguramente, va a ser una futileza. En ese instante, no te enojes ni discutas, todo lo contrario: obvia eso y prosigue adelante con tu vida. Sobre todo, no cometas fallos que podrían ser un compromiso para ti en un futuro próximo. Piensa siempre y en toda circunstancia con la cabeza. Esta etapa de tu vida es positivísima y ventajosa para ti. Eso afecta a tu salud, en tu cuerpo, en tu psique y en tu ánima. Apreciarás una mejora increíble en cualquier plano de tu vida: sea mental, sensible o bien físico. Disfrútalo.

Fuente: Astrocanal