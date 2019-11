Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, eres una persona con las ideas realmente bien asentadas. Te consideras alguien maduro, de ideas claras y que lógicamente, sabe reaccionar. Tu actitud positiva frente a la vida te ayuda frente a la contrariedad. Los cambios se suceden en hoy. Merced a tu saber estar y al comportamiento que tienes, consigues llevar bien la situación que se presenta. Ya has aprendido la lección puesto que, una discusión reciente te ocasionó mucho dolor. Por esta razón, sabes que la vida demanda prudencia en multitud de ocasiones. Tu realidad sentimental está en la cuerda floja. Piensa realmente bien la resolución a tomar. Sobre todo, no dejes que un impulso repentino destruya todo lo construido. Tómatelo con mucha calma. Por otra parte, en el campo laboral, debes ir finalizando tus tareas para ponerte al día. La próxima semana se te confiarán nuevas responsabilidades. Por este motivo, tienes que tener todo bajo control. Piensa siempre y en toda circunstancia en positivo, te facilitará enormemente el día.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, robusteces tu relación sentimental. Das un paso más, afianzas tu situación. Es más, sería viable que solicitaras matrimonio a tu pareja. Se planea una boda a la vista. No hagas estupideces ni cosas indignas para tu edad o bien situación. No crees inconvenientes donde no los hay. Sabes que hay bastante gente a tu alrededor que te critica sin cesar. No te aproximes mucho a ellos. No les cuentes ni les des pie a proseguir con tal comportamiento. En lo que se refiere al campo laboral, en estos instantes podrías ser promocionado. Para esto, deberás mostrarte segurísimo de ti, con confianza. No vaciles jamás delante de tus superiores, sería dañino para ti. Por si fuera poco, debes aprender a expresar tus ideas en todo instante. Hazte respetar. Tu inventiva es tan esencial como la de cualquier otro. Vas a ver de qué forma proyectos tuyos ven la luz, se invierte en ellos. Hazlo, no pierdes nada por imponer tus ideas. Por si fuera poco, va a ser muy enriquecedor para ti en lo personal.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy te sientes realmente bien contigo. Sientes al fin que eres el dueño de tu vida, de tu destino. Sabes que amas mucho a una persona y te ronda por tu cabeza el estar más cerca, vivir junto a él. Dudas si tu pareja estaría conforme, si de veras sería capaz de compartir el día a día contigo. Quizá sea precipitado si bien lo veas como algo normal. Es posible por su parte que hayas escuchado alguna nueva impactante a este respecto. No creas lo que oyes, sabes que la gente engaña mucho y solo pretenden dañar siempre y en todo momento. Si algo te intranquiliza, charla con tu ser amado: para eso es inusual. Cuéntale tus temores y también inquietudes. Al hacerlo, te liberarás y relajarás. Por si fuera poco, solventaréis cualquier malentendido o bien incidente. En lo laboral, no manejes muchos trabajos a la par: si lo haces, vas a hacer de todo un poco mas no habrás hecho nada. Haz algo bien, mas hazlo, si bien solo sea una cosa. Concéntrate, vas a llegar a todo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hay bastante gente que te circunda que está mucho peor que tú: sus vidas son un genuino saco de piedras conque, sé inteligente y no cargues con ellas. Cada quien tiene bastante con su vida y sus inconvenientes. Tú tienes la obligación de sacar tu vida adelante. La vida es hermosa si bien a veces se torne fea y complicada; además de esto, es un regalo y tienes la obligación de vivirla y gozarla. Sé inteligente en esta vida. Respecto al campo financiero y económico, el día de hoy dispones de todas y cada una de las herramientas y recursos para triunfar en el planeta económico. Tus ingresos se acrecentarán, no dudes. Eso sí, para esto, cambia de rumbo. Da una nueva perspectiva a tus finanzas. Debes invertir en otros sitios, de otra forma. Tus acciones deben ser diferentes de las que ahora son. Básate en tu experiencia anterior, en tus conocimientos y hechos pasados. Te servirán de mucha ayuda. No te olvides de tu intuición, te va a ser de gran provecho.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy van a surgir situaciones complejas y también imprevisibles en el terreno sentimental. Para esto, sobre todo en el terreno cariñoso, deberás sostener la calma. Existen muchas opciones y desde entonces, para escoger adecuadamente, tienes que meditar realmente bien la respuesta. No te precipites en el desenlace, no te va la vida en ello. Deja que la situación repose, se asiente. Ya vas a decidir después, con mayor claridad. Sé por tanto mesurado y prudente para no dañar tu relación sentimental. Tu estabilidad es fundamental. Si tienes en tu psique alguna aventura pasional con un ignoto o bien ignota, no te expongas puesto que, no te vale la pena. Las perspectivas no son alentadoras. Respecto al ambiente laboral, el día de hoy va a tener sitio una situación extrañísima, absolutamente incomprensible. Pon tu atención, conseguirás solucionar tal misterio. Incluso de esta manera, toma la coyuntura con total calma. Tu experiencia te asistirá con esto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy vas a recibir un premio o bien una mención singular en el trabajo debido a tu trayectoria profesional. Esto te servirá de gran estímulo. Te asistirá mucho y te va a hacer tener mayor confianza y autoestima en ti. Debes abrirte al amor. Debes decir lo que sientes, expresarte puesto que, es malo guardarse todo para sí. La persona indicada debería saber lo que sientes por ella. Hazlo de corazón, puesto que tus palabras van a llegar a los oídos de la persona indicada. No aguardes más. En la vida, las ocasiones pasan, los trenes no aguardan eternamente para ponerse en marcha. En lo que se refiere a tus finanzas, va a ser un amigo tuyo quien te asista un tanto a salir a flote. Este ser va a ser clave en tus gestiones económicas. La próxima semana efectuarás un viaje. Vete preparando para esto. Este viaje, aparte de ser fundamental para tu economía, va a ser, por su parte, singularmente agradable y entretenido. Aprovéchalo a fondo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu vida empieza a moverse en múltiples campos al unísono. Las labores pendientes comienzan a activarse y resolverse. En el área laboral hay propuestas, entrevistas y asambleas. Ciertas de ellas, van a ser de relevancia capital. Llevas mucho terreno recorrido, librano, por este motivo, deberías apoyarte un tanto más en tu experiencia. Escucha consejos de colegas y amigos, hazles caso. En ocasiones, una segunda opinión te puede hacer ver las cosas de una manera diferente. Tu vida sentimental precisa ser revisada, por eso los consejos te puedan venir realmente bien. Las personas somos muy similares y lo que sucede a uno, asimismo le ha pasado a alguien más. Las historias se repiten continuamente. De ahí que, siempre y en toda circunstancia hay salida para todo, todo tiene solución en esta vida. Ya antes de tomar cualquier resolución, medita largo y tendido. Hallarás la respuesta precisa. Tu economía medra poco a poco. Además de esto, bien el día de hoy o bien mañana, vas a cobrar una deuda pendiente. Te alegrarás en exceso.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no vaciles, no seas titubeante. Tienes que ir directo a tu objetivo. No lo dejes escapar ni te desvíes del paseo. Si lo haces de este modo, los desenlaces los vas a ver prontísimo. Ten tacto y diplomacia. Se puede ser honesto siendo muy elegante. No hace falta ser grosero o bien maleducado. Jamás pierdas tu los pies en el suelo. Posiblemente estos pasados días hayas sentido mucha ansiedad. Evítala, haz lo posible por no sentir tal estado. En lo que se refiere al amor, precisas estar en la amedrentad con tu ser amado; es verdad que a veces, si bien desees, no puedes mas, es cuestión de ser paciente y amoldarse a las circunstancias. Al final, conseguirás cumplir tus sueños mas, si bien se retrasen un tanto, no debes tirar la toalla. En lo que se refiere a tu economía y negocios, tienes un proyecto absolutamente parado, atascado. Consulta con las personas indicadas para conseguir darle un pequeño empujón, haz que te lo promocionen. Sobre todo, no muevas pieza si no estás seguro de ello.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy deberías salir de casa, dejarte ver, gozar de la vida. Tienes que ampliar tu vida social y tus círculos. De esta manera, podrías salir con tu pareja a lugares donde no seas molestado. Un amigo te va a dar una agradable nueva. Te va a sentar realmente bien escucharla. Recuerda toda vez que el día tiene para todo: para trabajar, tener un rato de ocio, hacer recados, adecentar la casa. Todo es viable. Guárdate tu tiempo. Lo precisas, por si fuera poco, es indispensable que sepas separar con seriedad trabajo de la vida personal. Aprende o bien te vas a llevar muchos desazones en la vida. Aparta asimismo tiempo para pasar en la amedrentad con tu ser querido. Precisas esa chispa de pasión que robustezca vuestros nudos. Respecto a tu economía, te va a llegar un dinero inopinado. Disfrútalo como corresponde. Posiblemente, con ese dinero, pudieses aprovechar para invertir en algo que precises para trabajar: un buen equipo informático, un vehículo para desplazarte o bien una oficina como base de operaciones. Estudia bien el terreno.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres una persona recta y fiel. No te agradan ni los chismes ni las habladurías. Son extrañas a ti. En consecuencia, haz oídos suecos a todo ello. Podrías aguardar de el día de hoy que cualquier situación absolutamente imposible se tornara real, viable y posible: se materializase. Asimismo vas a poder hallar soluciones a inconvenientes de gran extensión. Las respuestas aparecen frente a ti de una forma simple. Todo se soluciona. El día de hoy el Cosmos, ha decidido quitarte muchos inconvenientes de tu vida. Como por arte de birlibirloque, las cosas dejan de ser un inconveniente y tu vida es simple, ligera y soportable. El amor es una parte de tu vida y lo debes atender y tratar con cariño mas, no por este motivo debes olvidarte de todos tus seres queridos: familiares, amigos o bien colegas. Aprende a guardar un tanto de ternura y atención para los que te rodean. No centres todo en un mismo ser. Lo abrumarías. En el trabajo, asimismo se solventa una labor complicada que te había hecho pasarlo mal. La concluyes de forma exitosa.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy debes declararte al fin a tu ser amado. Esa persona es todo tu planeta y debe saberlo. Si no charlas, ese amor mustiará pues, un amor no declarado o bien no correspondido termina muriendo. Exprésate, dile cuánto le amas. Sé feliz. Olvídate de la tristeza, la agonía o bien la soledad. El amor está tocándote y te dará todo lo que ahora te falta y echas de menos. El día de hoy o bien mañana, vas a tener un esencial encuentro de clase sexual. Vas a vivir una velada emocionante, intensísima. Prepárate para eso. En lo que se refiere a tus cuentas, tus finanzas y economía, debes reordenarte. No sabes ni de lo que dispones, tienes un caos alrededor tuyo que precisa ser ordenado. Debes conocer los ingresos y los gastos, tener cierto control de lo que sucede en tu vida y en tus finanzas. Sé cauteloso. De esta forma, tu vida te va a ir mejor en todos y cada uno de los aspectos. Ordena y organiza tu situación y el dinero fluirá como es debido. Sé organizado.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, siempre y en todo momento ha habido cotilleos y lo sabes. No te debes extrañar ni incordiar por ello; solo, olvídate de que existen. Las personas negativas de baja vibración no te resultan de interés. Procura distanciarte lo máximo posible de ellas. Tu intuición, como siempre y en toda circunstancia, es certera; de ahí que, vas a saber reconocerlas a quilómetros. Actúa, haz lo que estimes, lo que creas oportuno. Sé prudente con tus palabras, en lo que afirmes. De esta manera, no vas a dar pie a las personas a que se inmiscuyan en lo que no les llaman. En lo que se refiere a la economía, no es instante de compras impetuosas. Estas acostumbran a ser caprichos costosos y también inútiles que no te sirven de nada, es más, te hacen incurrir en gastos totalmente superfluos que podrían hacerte endeudar. Por esta razón, evita esas tentaciones que tanto daño te pueden producir. Si no es un objeto que verdaderamente precises, déjalo estar. Tu economía no es tan boyante para eso, es más, podríamos decir que es todo lo opuesto.

Fuente: Astrocanal