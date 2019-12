Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, deberías sentarte a meditar un rato. Sabes que la gente charla mas, no por esta razón debes intranquilizarte. Deberían darte igual los comentarios de gente extraña. Óbvialos, que no te importen. Ni tan siquiera conoces a esas personas. Hazlo lo mejor que sepas siempre y en toda circunstancia mas, si no puedes hacer nada a este respecto, tampoco te esfuerces. Las cosas brotan solas y en muchas ocasiones, no está en tus manos pararlas o bien mudarlas. Frente a lo ineludible, ríndete. El día de hoy, por lo general, va a ser en día agradable y productivo para ti. Empieza una nueva etapa de tu vida, de reafirmación y reevaluación personal. Procura mejorarte, trata de entregar lo mejor de ti. En lo que se refiere a tu economía, padecerás múltiples cambios, pequeñas fluctuaciones económicas. Referente a tu vida en familia o bien núcleo familiar, vas a recibir de su parte una cuantía esencial de dinero. Merced a su ayuda, lograrás ponerte al día pagando las deudas contraídas, las deudas existentes.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy haz un pequeño o bien gran esmero y dedica a tu familia y a los tuyos una parte de tu tiempo, de tus horas. Ellos precisan sentirse queridos, correspondidos por ti. Vas a ver de qué manera, si bien en un comienzo la vagancia te venza, entonces te confortará en exceso. Todo el planeta precisa de alguien en esta vida. Todos deseamos sentirnos queridos. Correspóndeles, hacen muchas cosas por ti. En lo que se refiere a tu pareja se refiere, si la tienes, muéstrale asimismo todo tu amor. Precisáis privacidad y un tanto de diversión. Saca a tu pareja de casa, paséala, goza con ella. Prémiala con una cena romántica o bien con una velada imborrable. Asimismo se lo merece. En el caso de localizarte soltero, goza del noche; va a ser todo lo increíble que desees que sea. Posiblemente esta tarde de , hayas sido convidado a un acontecimiento o bien celebración de tu empresa. Si vas, si bien de entrada no te apetezca mucho, descubrirás otra faceta diferente de la gente. Va a ser interesante para ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy va a pasar muy velozmente. Multitud de situaciones van a suceder sin que te puedas entregar cuenta. Vas a efectuar un viaje inmediatamente, ve preparándolo, ten las cosas a mano. Vas a salir volando. Tu amigad actual con un amigo o bien amiga es lo más valioso que tienes, de ahí que, ahora que este o bien esta te precisa, deberás salir en su ayuda. Debes estar siempre y en toda circunstancia a la vera de tu ser querido, darle todos y cada uno de los mimos, consejos y ayuda que requiera. Prontísimo, vas a afianzar tu relación al lado de este ser. Una amigad tan grande y también intensa debe terminar en algo más. Por esta razón, debes saber que vas a afianzar tu vida sentimental. Formalizaréis dentro de poco vuestra situación, no dudes. Tu sueño más deseado y anhelado se va a hacer realidad, cristalizará: vuestro amor es y va a ser indestructible. Respecto a tu dinero, debes gastar lo mínimo puesto que, no tienes de dónde sacar. Procura disminuir al mínimo tus gastos, ahorra todo cuanto puedas. Van a venir tiempos mejores.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, a lo largo del día de el día de hoy, te hallarás con determinadas situaciones que te van a llevar por diferentes caminos. Si bien te dé la sensación de que tu vida está bloqueada y de que algunos aspectos están totalmente atascados, no es de este modo. Todo ha empezado a moverse y, lo aprecies o bien no, el engranaje ya se ha puesto a desplazar, a virar. Todo va a venir por sí mismo, Cáncer. En unos días o bien semanas, tu economía y negocios comenzarán a moverse, a fluir. Y con esto, la entrada del dinero en tu vida. La prosperidad no está lejísimos, no padezcas ni te desesperes. Va a venir ya antes de lo imaginado. En el trabajo, empezarás a prosperar, vas a mejorar. El día de hoy, deberías apostar o bien jugar a cualquier juego de azar. Efectivamente, si lo haces, vas a ganar. No pierdes nada por probar. Inténtalo. Prosigue, en todo instante, tu intuición y tus corazonadas. Ten por seguro que, si lo haces, vas a salir ganador. La fortuna te está rondando, no la distancies, a la inversa, acércala a ti.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, deberás aprovechar el día al límite, desde las primeras horas de la mañana. El día de hoy, deseas irte de viaje con tu pareja y deslumbrarla. Empezarás a ver, dentro de poco, de qué forma puertas hasta el momento cerradas absolutamente para ti, comienzan a abrirse a tu paso. Va a ser apasionante, te va a costar aun creértelo puesto que, podrías meditar que es una gracieta pesada: no lo es, es la pura realidad. El día de hoy, vas a tomar una resolución importante: va a ser referente a tu vida sentimental. Estás muy irrefrenado. Deseas disfrutar de la vida, de las cosas prohibidas, del amor. Sé rebelde, no pierdas jamás tu sentido aventurero. Este fin de semana, tu vida más íntima recuperará su esplendor, la revitalizarás. Posiblemente tanto el día de hoy, como mañana, padezcas algún imprevisto: tómatelo con deportividad, no va a ser tan grave como aparenta ser. Bien sabes que, las apariencias, engañan; estas no son siempre y en todo momento lo que semejan ser. Por ende, no pierdas jamás los nervios ni la calma.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás muy optimista respecto a tu dinero. Ten mucho cuidado pues, eso podría hacerte gastar considerablemente más de la cuenta. No seas imprudente: no puedes dejar tu suerte al azar. Cabe una posibilidad entre mil de que te fuera bien el tema pero, por desgracia, eso no es de esta manera. La fortuna puede asistir mas, precisas por si fuera poco un trabajo o bien aun 2 hoy en día. No dependas del juego para costear tu economía, sería una genuina aberración. Respecto al amor, el día de hoy, proseguirás estando con tu ser amado. Quizá pienses sobre el modo perfecto en el que llevas la situación en sí. La próxima semana, vas a hacer un viaje; en ese, todo va a poder ocurrir. Va a ser muy singular. En lo que se refiere a tu economía, presta mucha atención con lo que haces actualmente: da lo mismo el nombre de la compañía o bien el sitio. Haces malísimos negocios, invirtiendo fatalmente y eso, evidentemente, afecta a tu economía. No desesperes, la situación cambiará prontísimo y las cosas se tornarán en tu favor. No está todo tan negro.



Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy , llegan a tus oídos noticias estupendas referentes a negocios a los que estás vinculado e inclusive laborales. Si eres una persona que trabaja como autónomo, verificarás en tu piel el éxito en tus negocios o bien proyectos. Vives un ciclo muy próspero, librano. Vas a ver de qué manera, si todavía no ha empezado, lo va a hacer en muy poco tiempo. Asimismo va a llegar a tus oídos otro género de nueva, esta peor, la que podría intranquilizarte. En un caso así, pues se refiere a los temas de amor, déjalo correr. No te cuestiones nada de lo que oigas. La gente es sumamente alarmista y le agrada mucho la polémica y, sobre todo, cotillear. Dispones de todas y cada una de las herramientas para sacar adelante tu economía, librano. Eso sí, es hora de llevar una organización genial, respecto a labores, temas, deberes, cuentas e inclusive limpieza. Haz las cosas bien, borra de tu lista cualquier actividad inútil o bien superflua y haz mayor caso a tus prioridades primordiales. No pierdas tu energía; sé disciplinado.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy , amigos y conocidos no te dejarán en paz. Te marchas prácticamente a enojar. Tanto tu casa como tu teléfono no van a parar. De pronto, estás presente en la vida de múltiples personas. El día de hoy, no te van a dejar gozar de mucha amedrentad, te va a ser imposible supervisar la situación. Además de esto, no va a estar en tus manos hacerlo. Sé paciente, mantén la calma en todo instante para no actuar impulsivamente. Vas a ver que la situación no es muy cómoda mas, no te queda más antídoto. Por norma general, si puedes hacerlo, retira de tu vida a estos parásitos que te rodean y vuelve a ser feliz. Las personas vagas, gandulas o bien liantes no merecen tu amigad. Ni te lo propongas. El día de hoy, recibes noticias positivísimas sobre tu futuro laboral: tu horizonte económico puede abrirse si de esta manera lo quieres. Esto sería fabuloso puesto que, recuperarías nuevamente las ganas de proseguir combatiendo por progresar. La próxima semana, podrías ponerte en viaje. Por su parte, alguien te va a pagar una cantidad que saneará tus cuentas. Enhorabuena.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , piensa. Usa tu cerebro para discurrir ideas. Utiliza tu inventiva, te va a ser de mucha ayuda. Vas a poder, además de esto, hallar múltiples posibilidades que servirían como soluciones respecto a inconvenientes bien, personales, bien familiares. Referente al amor, en esta velada de , experimentarás instantes de mucho placer, gozo y diversión. Olvídate de la rutina en los instantes íntimos y también crea, cambia, ve más allí. Triunfarás. Lo mismo que precisabas , lo precisaba tu pareja. No te extrañes ni te culpes: has hecho lo adecuado. La pena es no haber descubierto frente al placer sexual tan intenso. Serás muy feliz en este campo, créetelo. En tu ambiente laboral, esta semana pasada ha sido compleja y complicada. Los inconvenientes y situaciones tensas te han desbordado. Deberías reflexionar sobre todo lo acaecido. Tal vez no eres el encargado de semejantes situaciones. Sé sincero con tu respuesta. Admite tu situación y actúa si lo consideras preciso.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, conoces a bastante gente, demasiada. Unas personas valen la pena y otras son totalmente prescindibles o bien superfluas. Estas últimas, no deberían ser parte de tu círculo. De hacerlo, verías de qué manera se entrometían donde no les llamaban. Son gente muy manipuladora y liante a la par que negativas. Ten muy limpia tu casa de determinadas energías dañinas, haz tus rituales y todos y cada uno de los terrenos de tu vida, de tu existencia, van a estar protegidos. Esas personas tienen una energía de baja vibración. Ahora, el día de hoy , empiezan los cambios en tu vida. Este puede ser el primero de los días de muchos nuevos días. Ve a por tus sueños, apúntalos, dilos, haz aseveraciones. Pon de tu parte por el hecho de que el destino va a hacer la parte esencial. Te va a hacer, poquito a poco, planear tu vida, tus sueños y objetivos. Experimenta. En lo que se refiere a tu economía, diversifica. Si las ganancias no te cuadran, diversifícate. Siempre y en todo momento puedes invertir en otros negocios rentables.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es muy posible que hoy, estés muy preocupado por tu panorama económico. Tienes un enorme bloqueo en este campo y, por más acciones que emprendes, ninguna te da el desenlace deseado. Múltiples personas te han dejado con la miel en los labios, con los proyectos hablados y, te han fallado. Mas lo peor es que, ya antes, te han mareado en exceso. Estás cansadísimo y decaído. Sosiégate puesto que, un buen amigo va a venir en tu ayuda. No te va a dejar solo frente al riesgo, algo se le va a ocurrir para terminar con tal situación y producir dinero veloz. Sé intuitivo, Acuario, debes saber leer entre líneas siempre y en toda circunstancia. Sabes que toda acción produce una reacción. Adelante, actúa. Las circunstancias te son convenientes y, si bien termines el año en números colorados, en el mes de enero, conseguirás remontar. Olvídate de tus fallos cuando hayas aprendido de ellos, que hayas interiorizado la lección. Te va a ser una experiencia de vida, vivida, muy esencial. Sé decidido.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy , es el día de los secretos ocultos. Muchas situaciones se destapan, salen a la luz. Tú, nunca lo habrías ni pensado ni imaginado. Deja de dudar y actúa mas, hazlo adecuadamente. Podrías precisar ayuda para entregar los pasos pertinentes en la creación de un nuevo negocio. Si lo hicieses solo, sin consultar, podrías precipitarte y errar. Sabes que todo acarrea un tiempo y un asentamiento. Dale tiempo al mismo tiempo y no desees correr ya antes de caminar. Hallarás soluciones a unos inconvenientes fundamentales, vitales. Además de esto, van a tener una solución viable y positiva. Te sientes muy inspirado el día de hoy. El día de hoy, esta tarde o bien aun a la noche, vas a estar convidado a una celebración. Esta convidación a un acto de sociedad te resultará inaudito. Vas a ir y te sorprenderá muy agradablemente. Vas a ver de qué manera puede mudar una convidación informal tan de forma rápida. Va a ir más allá de la propia celebración o bien acontecimiento. Vas a hacer buenos contactos. Unas personas, una pareja mayor que , te va a prestar dinero.

Fuente: Astrocanal