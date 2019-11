Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 2 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy tu vida va a entregar un giro. De pronto, vas a ver de qué forma cambia tu realidad. Tu vida va a tener considerablemente más sentido, va a ser más positiva para ti. Las cosas extrañas y bien difíciles se transforman en reales. Respecto al amor, pasas un instante de aprendizaje. Tu sueño cristaliza haciéndose lo imposible, posible. Tienes multitud de señales a tu alrededor que deberías saber descifrar. Se prepara la pasión, el amor y un remolino de sentimientos. El romance está a puntito de iniciar. En el caso de llevar bastante tiempo con tu pareja, la situación avanza, se afianza un paso más. Como buen ariano, eres movimiento, dinamismo, acción. Por esta razón, es muy posible que en tu puesto tengas ciertas personas, colegas un tanto vagos que pretendan aprovecharse de ti. No hagas el trabajo del resto, no es tu obligación. Por ende, no dejes que te manipulen esos personajes.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, respecto al amor, tienes clarísimos tus sentimientos, sabes lo que deseas y lo que puedes tener, lo que te resulta de interés y lo que desechas. Por tanto, no juegues con absolutamente nadie. Decide de qué forma debe ser tu relación y ve a por ella. Sobre todo, sé muy siendo consciente de la realidad y no idees, deja a un lado la fantasía y también imaginación. Te harías daño a ti, carecería de sentido engañarte. Al fin, tu sueño se hace realidad y la persona de tus sueños, hombre o bien mujer, tu ser amado, cristaliza, se vuelve real. Las cosas llevan su proceso, las relaciones asimismo. Ve poquito a poco, sin apurarte. Te va a ir mucho mejor. Respecto a tu futuro laboral y económico, estás un tanto perdido por el hecho de que, verdaderamente, no tienes clarísimo qué hacer, cara dónde tirar. Escribe tus planes, estudia tus proyectos y solo después, cuando ya sepas cara dónde ir, actúa con determinación. No juegues con tu capital, actúa sobre seguro. Podrías endeudarte.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy te percatas de que tienes muy poco dinero en tu poder. Tus objetivos y metas están completamente definidos mas el dinero no entra en tu vida, te rechaza. No hay forma de que entren ingresos y te resulta realmente difícil proseguir viviendo de esta manera. Eres muy objetivo y, sobre todo, disfrutas de una percepción deliciosa de la realidad. Sabes de manera perfecta qué debes hacer para producir dinero y, por este motivo, vas a hacerlo. No te agrada discutir, ni tan siquiera enojarte. No lo hagas, puedes evitarlo. Prosigue en todo instante tu sexto sentido, sabes que es muy acertado. El día de hoy brotará un incidente esencial. Sé positivo. Sabes que puedes con todo. Lo resolverás, mantén en todo instante esa actitud positiva y las cosas van a ser más simples para ti. En el campo laboral, aprende a charlar solamente de los temas del trabajo. Si forjas una amigad, vas a comentar cosas privadas o bien íntimas que, efectivamente, no deberías contar acá. Sé precavido.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, aprende a meterte en tu camiseta, o sea, deja que cada quien acarree su inconveniente o bien mochila sensible. No te metas en los temas del resto, no pintas nada. Empieza a distinguir las tonterías de la vida de las cosas que verdaderamente valen la pena. En lo que se refiere al amor, no compartas la vida con alguien que no te merece; nunca hagas eso, sería una pérdida de tiempo y el tiempo es oro y también irrecuperable. El día de hoy estás revolucionado; deseas hacer muchas cosas más muchas de ellas, no son realistas en absoluto; son todo lo opuesto, pura fantasía y también imaginación. Tus conmuevas el día de hoy están exaltadas, a flor de piel. Por esta razón, cuida mucho tanto de tus actos, como de tus palabras. Podrían comprometerte en un futuro. Respecto a tu coyuntura económica y financiera, no te juntes con extraños o bien ignotos. Quizá no sean de fiar o bien sus proposiciones económicas encierren fraude o bien patraña.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, sé clemente y equilibrado. Trata, por su parte, de practicar la empatía. Tienes que tomar, el día de hoy una resolución que puede hacer daño a determinadas personas. Por este motivo, ya antes de decidirte, ten clarísimo el género de respuesta que darás. Déjate llevar, el corazón manda. Es muy sabio y lo sabe todo. No te comprometas con algo que entonces no puedas cumplir, sería como hacer trampa. Cambias de perspectiva, alterando asimismo de este modo un tanto tu forma de ver la vida normalmente. Respecto a tu economía y finanzas, ahora pretendes hacer una inversión de gran extensión. Espera el instante preciso, la oferta oportuna. Tu economía se acrecienta en demasía; por su parte, medran los viajes de negocios. Posiblemente ya antes de navidades, debas trasladarte a vivir a otra urbe, por lo menos, de forma temporal. Por vez primera en tu vida, deberás sostener limpio el hogar y, además de esto, trabajar para poder vivir.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy tienes que procurar que las cosas no te afecten en exceso. Tu carácter debe ser alegre y vivaz, a pesar de que sucedan cosas que te tocan el ánima. No permitas que nada te afecte hasta tal punto. El día de hoy vas a tener encuentros realmente agradables. Además de esto, el desenlace va a ser prometedor. Estás en un instante vital de tu vida, Virgo, por este motivo, en el tema sentimental, deberás actuar de un modo concluyentes. Prosigue trabajando, prosigue haciendo cosas, estudia teoría que entonces puedas llevar a la práctica. Prosigue siendo tan entusiasta como hasta la data. Debes comprobar con seriedad tu economía, no dejes que se caiga lo construido hasta el momento. Ajusta tus planes económicos y actúa con resolución. Es ya hora de hacerlo. Tú eres el dueño de tu vida y asimismo el único responsable de ella, por ende, lo que pase con tu economía es tu tema, es de tu negociado. Observa por esta razón tu sistema de finanzas. No te dejes atemorizar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy tus relaciones empiezan a afianzarse, a tener más peso, a ser más reales. Sobre todo en el campo del amor. Acá, tu pareja actual asimismo se reafirma, es tal y como si la volvieses a conquistar. De ser soltero, se te lanzarán todo género de personas. Si deseas ser feliz, mantén en todo instante ese pensamiento en tu cabeza. Empiezas un ciclo bien interesante de sueños premonitorios. Apúntalos al levantarte, te van a traer muchas alegrías. Procura, si te resulta posible, ir en hoy o bien durante la próxima semana a un casino o bien bingo. Tienes todas y cada una de las de ganar, debes probar suerte, no dejes de hacerlo. Es un dinero que te toca, es para ti. Precisas tener un trabajo diferente en el que puedas crear, crear algo diferente, que te llene. El día de hoy todavía está más estimulada tu inventiva, lo que es algo muy grande. Aprovéchala, puede darte mucho dinero. Da brida suelta a tu expresión. Sé original, triunfarás.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy empieza una nueva etapa de tu vida. Esta noche va a ser muy movida, sobre todo en el terreno sentimental. Prepárate para cualquier sorpresa. El día de hoy tendrás un encuentro inopinado el que te va a romper todos tus esquemas, te desequilibrará en exceso. Deberás lidiar con un amigo el que solo desea de ti tu dinero. Este ser tan materialista podría ser una pésima repercusión para ti. No le hagas caso puesto que, su forma de conseguir dinero es muy sucia: pisando a el resto. Procura no regresar a verlo pues, como realmente bien sabes, su maldad es capaz de manipularte y sacar de ti lo que se plantee. Pon de parte tuya para evitarlo. Como es lógico, ponte tu coraza para no caer frente a la tentación. Solo desea aprovecharse de ti, es su único propósito. En cuanto al resto, esta semana venidera va a ser sosegada si bien el día de hoy precisarías efectivamente relajarte. Trata de hacerlo al llegar a casa, sería bueno que hicieses un rato de meditación.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy deberías aliviarte. Estás muy inquieto, inquieto. Por este motivo, a lo largo del día, charlarás precipitadamente, sin meditar siquiera lo que cuentas. No lo hagas, cometerías múltiples imprudencias y equivocaciones. Lo primero que tienes que hacer es meditar lo que deseas expresar y, después, con calma, exponerlo. Es muy posible que esta situación se haya creado por un malentendido en el amor. Los celos te están destruyendo y no lo puedes solucionar. Por esta razón estás tan inquieto y también impetuoso. No seas desapacible con tu pareja, especialmente si deseas que prosiga siendo tu pareja. Compórtate, sé adulto. En el trabajo, te has dado cuenta de que, verdaderamente, con ese horario y sueldo, no te llega para vivir. De ahí que vas a iniciar la busca activa de empleo. Hallarás lo que buscas, sobre todo, algo que se ajuste más a tu género de vida, a tus opiniones. Además de esto, en tu puesto, te sientes invisible. Luchas por exponer tus ideas creativas mas, no las ven.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy será el día de las reconciliaciones. Aprovecha para quedar bien con todos y cada uno de los que tienes en tu contra: amigos, familiares o bien tu pareja. El día de hoy es un día ideal para entablar nuevamente una relación adulta y próspera. Posiblemente tu ser amado te haya descuidado y te sientas totalmente desolado, sin consuelo alguno. Sabes que la vida no termina acá, hay cientos y cientos de personas fuera combatiendo y peleando por ti y deberías aprender la lección: cada persona que viene a tu vida tiene un objetivo y, cuando lo cumple, desaparece como por arte de birlibirloque. Solo unos pocos te acompañan para toda la vida, el resto de tu existencia. Todo tiene su instante y su tiempo en esta vida. Lo mejor que puedes hacer, es sostener una actitud abierta y positiva todo el rato. Además de esto, sabes que, lo mejor, está por venir. No dudes. No tengas pena de nada. Sé en todo instante objetivo: te va a ir mejor en la vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres un ser absolutamente imprevisible, impetuoso y visceral. Eres intuitivo y sensible: eres una bomba de relojería. El día de hoy conseguirás conquistar a la persona de tus sueños, alguien realmente difícil de conquistar, muy suyo y también independiente. Te van a llegar noticias o bien bulos sobre tu ex- pareja. Todo cuanto escuches, te va a dejar estupefacto y pasmado, no vas a dar crédito a tus oídos. El azar está realmente bien auspiciado en hoy con lo que, pierde vagancia y ve a un bingo. Seguro que algo ganas. Además de esto, si decides jugar a cualquier juego de azar, ten por seguro que el día de hoy hay un premio para ti, está escrito en el Cosmos. No desperdicies la ocasión, te hace mucha falta. Para esto, usa tus corazonadas, para ti son tan esenciales como tu intuición. Escribe estos días tus sueños; como bien sabes, son bien interesantes y certeros: descubrirás todas y cada una de las claves para triunfar y ganar. No te olvides de ellos. Síguelos.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, te haces siempre y en toda circunstancia de menos, inclusive hasta en tu relación sentimental y eso no puede ser de este modo. Debes tener tu sitio, hacerte servir y creértelo. Te falta confiar en ti, quererte, quererte y desearte. Sabes que si no te amas, absolutamente nadie más va a poder hacerlo. Tú eres tu primer amor. No hay ninguna persona más precioso que . Deberías hacer múltiples aseveraciones a este respecto. Debes tener clarísimas las cosas ya antes de proceder a hacerlas. No te compliques la existencia, esto es, no hagas o bien afirmes aquello que no debes. Bien sabes lo que es. No seas murmurador. En el trabajo, si actúas de esa manera, puedes tener un enorme desazón. Podrían aun echarte. Por esta razón, sé muy reservado con la información que te pasan. Procura no extenderla ni comentarla. Llegaría a los oídos que no debe. No seas tan impaciente, pisciano, puesto que podrías entregar al garete con tu economía. Incluso de este modo, el terreno económico está realmente bien auspiciado. Mucha suerte.

Fuente: Astrocanal