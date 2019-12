Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 2 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy , es un día idóneo para ti. Estaría bien que te dejases ver, hicieses nuevos contactos, ampliaras tu círculo social. Es esencial que lo tengas presente puesto que la vida social es fundamental, entre otras muchas cosas, para tu trabajo. El amor está en el aire, en tus manos si deseas. Haz que se fije en ti o bien, más simple todavía: declárate a la persona amada. El día de hoy, es el día ideal para esto. Proponte terminar con cualquier malentendido puesto que podría llevar a inconvenientes y equivocaciones. El día de hoy, vas a estar contento y feliz pues un amigo del ánima o bien amiga, te probará nuevamente lo mucho que te quiere. Y eso te va a hacer muy feliz por lo esencial de esa amigad. Ayuda y atiende siempre y en toda circunstancia a tus amigos del alma: no tienen coste. El día de hoy, te vas a sentir lleno de vida y vitalidad, vivaz y contento. En lo que se refiere a tu economía, es un día favorezco para empezar un nuevo proyecto. Hazlo, da el paso inicial. Aprovecha esta ocasión que te da la vida. Producirás grandes ingresos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy, tu vida sentimental va a fluir como ningún otro día. Podrás hacer cuanto quieras, lo que sea preciso para ti. Conquistarás si de esta forma lo quieres al hombre o bien mujer de tus sueños. Te envuelve una energía muy blanca, positiva, libre de cualquier negatividad; aprovéchate de ella para poner en funcionamiento tus temas más urgentes: estás lleno de energía con lo que, empléala para avanzar en tus labores más costosas. En el caso de tener algún vicio o bien adicción, el día de hoy podrías entregar ese primer paso tan doloroso para mudar dicho hábito: sea comer de manera compulsiva, fumar, tomar o bien cualquier otra adicción que pudieses tener. Tu fuerza de voluntad el día de hoy, va a ser incomparable. Durante las semanas venideras, vas a poder lograr muchos logros que otrora te podían parecer imposibles o bien improbables: ahora se transforman en viables y realizables. En el trabajo, no dejes que se aprovechen de ti. Cada quien tiene sus responsabilidades. Cumple con las tuyas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, eres una persona muy sensible y te dejas deslumbrar por cualquier cosa. Todo te resulta bonito y te emocionas a la mínima. Eres un ser realmente agradecido. Lo que sucede es que en ocasiones, no eres capaz de distinguir la sinceridad de la patraña en los demás: confías tanto en el mundo entero pensando que todas y cada una de las personas son como que, en ocasiones te llevas grandes defraudes al revisar que errabas, que no estabas en la verdad. No te conmuevas mucho en el amor, cuando menos si sospechas que lo que te prometen es dudoso o bien irreal. Haz caso a tu intuición, sexto sentido y corazonadas: te van a llevar por el paseo indicado. Y si alguna vez precisas apoyarte en algo más, examina tu pasado, tu experiencia precedente y las lecciones aprendidas durante esta vida. Va a ser la forma de avanzar sin tropezar ni caer. Tu economía va a entregar un salto abisal, increíble. Si tienes algún negocio de salud o bien bienestar, vas a ver de qué forma en cuestión de semanas empiezas a ganar mucho dinero. Enhorabuena.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, ten cuidado con las palabras que salen por tu boca en hoy. Sabes que en ocasiones se pueden cometer grandes equivocaciones al charlar de sobra o bien al decir las cosas con determinada entonación. Inclusive podrías errar si hablaras de menos. En cualquier caso, mide tus palabras. Actúa, siguiendo exactamente el mismo criterio, de una manera reservado y prudente. Contrólate. En lo que se refiere al amor, no sería de recibo que a esta altura de tu vida tuvieses reacciones de celos o bien envidias. Separa de tu vida la impulsividad o bien cualquier arranque emocional: no te ubicaría en buen sitio o bien situación. Debes aprender a refrenarte en algunos casos, a encauzar tus impulsos, a no explotar. Tienes que ser más equilibrado. En el área laboral, trata de cumplir siempre y en todo momento con tu obligación. Para esto, apártate de una serie de compañeros que creen que el trabajo es un club social. Cumple con tu obligación puesto que, de no hacerlo, podrías tener arduos problemas. Recuerda que no se le juzga al mundo entero con exactamente el mismo baremo: tenlo presente.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, escoge bien a tus amigos. Si te confundes y pones la confianza en la persona equivocada, te podría jugar una malísima pasada. En ocasiones, no vemos las pretensiones reales de la gente hasta el momento en que es ya muy tarde. De ahí que, procura ver siempre y en toda circunstancia más allá de lo evidente. Por si fuera poco, tienes que resguardarte pues dichas personas son siempre y en toda circunstancia muy ruines y manipuladoras. Podrían jugar con tus sentimientos, aun con tu economía, no te dejes mentir por ellos. Tus finanzas están a puntito de mudar. Podría haber alguna modificación en tu favor. Personas esenciales dirigirán tus finanzas, tus temas económicos. Estás en las manos adecuadas pues esas personas conocen con perfección el planeta financiero. En lo que se refiere al tema laboral, estudia realmente bien tu situación y los pasos a entregar. No te precipites, actúa con calma y calma. Si incluso de este modo estimas que no lo tienes totalmente claro, deja que sea tu intuición quién te guíe. Sabes que un cambio laboral puede ser definitivo en tu futuro, inclusive podría mudar el rumbo de tu vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy , empieza una nueva etapa de tu vida. En esta, vas a superarte a ti, medrar como persona, evolucionar. Vas a cultivar tu Yo Interior y todo ello va a mudar tu percepción. Vas a alterar tantos patrones mentales viejos, opiniones limitantes, que ni mismo te marchas a reconocer. Te vas a sentir como nuevo, un ser diferente. La vida, conforme transcurran los días, va a ser más ligera para ti. Creerás que te has quitado múltiples kilogramos de tu mochila sensible, de los inconvenientes de la vida. Va a ser un cambio increíble, créetelo. En el terreno sentimental, empieza a charlar. En el amor, debes expresar tus sentimientos, vocear a los 4 vientos que amas a una persona. Actúa, prueba tu amor, díselo, es el modo perfecto de comenzar una relación. Tu magnetismo personal reluce mucho en hoy, con lo que, no te va a ser realmente difícil tener una cita romántica esta noche. La velada va a ser tan increíble como desees que sea. Un viaje cambiará tu economía.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy , estás en plena armonía, enhorabuena. Tu intuición es, como siempre y en toda circunstancia, perfecta y tus ideas van a la par. Todo está en equilibrio lo que te hace sentir relajado y feliz. Procura no enojarte por determinados comentarios que escuches, no te servirá de nada hacerlo, por si fuera poco, terminarías prontísimo con tu paz interior. Debes aprender que , tu salud física, mental y espiritual van ya antes que cualquier comentario o bien persona. Bastantes personas son deplorables, no tienen dignidad mas, a ti todo ello te debe entregar igual. Vive tu vida ignorando a personas que no existen para ti, que no te merecen. No padezcas ni dejes que tu paz se altere por ellos. La ignorancia sirve para estos casos por el hecho de que, además de esto, es lo que más duele: les cortas el Ego y les dejas indefensos, sin voz. Por este motivo, contrólate. Por si fuera poco, vas a tener una razón para alegrarte: un buen amigo confiará en ti, lo que te va a hacer sentir esencial y querido. No todo el planeta es malo. No padezcas por tu trabajo: no va a haber cambios para ti.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, procura no juntarte con la gente compleja y problemática. Tienes a muchos de ellos a tu alrededor y sabes que son una fuente de inconvenientes. Sus negatividades, tristezas y depresiones hacen que, al estar cerca de ellos, de manera automática, baje tu vibración. Te dejan por los suelos, te birlan tu energía vital. Al final del día logras localizarte fatal, cansadísimo, agotado. Y todo ello se debe a su presencia. Eres una persona muy profunda y también intuitiva. Sabes que todo esto es buenísimo para ti. En lo que se refiere al amor, estate atentísimo y escucha aquello que tu corazón debe decirte. Vas a ver de qué forma, si prosigues sus consejos, triunfas en el amor. En lo que se refiere a tu panorama económico y financiero, hay buenísimas ideas de negocio las que, si las pones en práctica, pueden darte una cuantía esencial en muy poco tiempo. Pruébalo, expone puesto que, esta vez, no tienes nada que perder. Tu victoria está asegurada. Eso sí, encárgate personalmente de ello. No delegues.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , estás un tanto intranquilo, inquieto. Podrías aun tener un ataque de ansiedad si hubiese alguna situación límite. Trata de aliviarte pues verdaderamente la situación no es de este modo. Además de esto, si te muestras tan frágil, la gente que te circunda o bien con la que trates podría meditar que, eres un ser bastante inestable y no es de este modo. De ahí que, no crees una imagen falsa y negativa de ti, no te favorecería en nada. Posiblemente debas tomar durante esta semana una resolución de gran envergadura: para esto, ten clarísimo dónde estás, qué deseas lograr y cara dónde se dirige tu vida, o sea, ancla realmente bien los pies en la tierra para no distraerte. Tienes que tener todo clarísimo y, como es lógico y en todo instante, ser realmente realista. En lo que se refiere a tu economía, aun deberás aguardar unos días más a que la situación cambie mas, tu horizonte deja ver una nueva muy ventajosa para ti que te va a abrir unas puertas que hoy están absolutamente cerradas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, goza de la vida, vívela con intensidad puesto que, la vida es cortísima. Deberías iniciar a vivir más sin meditar en el resto, en el qué afirmarán. Ocúpate de tu vida y de tus temas y considera que a la única persona a la que de veras le importa lo que hagas o bien afirmes es a ti. Si deseas ampliar el círculo, podrías tomar en consideración la opinión de tus seres más preciados: pareja, familiares o bien amigos mas, incluso de esta forma, solo tienes poder sobre ti. Emplea siempre y en todo momento a favor tuyo el Libre Arbitrio. Nunca dejes que las personas te manipulen o bien te engañen. No lo permitas. Aprende a sostener la privacidad de tu relación íntima, grábate en tu cabeza que el amor es cosa de 2 y absolutamente nadie más debe entrometerse entre vosotros. En los negocios, actúa con determinación, con paso firme: solo de esta manera conseguirás que tus negocios salgan a flote, remonten. En lo que se refiere a tu dinero, ahórralo, jamás se sabe lo que puede pasar mañana. Sé cauteloso.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy por la mañana, brotarán imprevisibles en el campo laboral. Te sorprenderán en exceso. Trata de tomártelos de una forma deportiva, aprovecha en todo instante la situación, sácale provecho si bien el desenlace pienses que no es conveniente para ti: cada fallo es una lección de la vida, por esta razón tienen tanta relevancia las pruebas; si no las superas, las aprendes. Frente a una equivocación, no te quedes paralizado. Debes levantarte, limpiarte la herida si la hubiese y ponerte a caminar. Ya vas a curar la herida con el transcurso del tiempo. Lo único que no puedes hacer es quedarte estático llorando o bien lamentándote, es lo peor que podría sucederte. La vida está en incesante cambio, de ahí que, lo malo, pasa veloz. En el terreno laboral, hay cierta inquietud a causa de los despidos. Prosigue tu ritmo y no hagas caso de compañeros que se pasan las horas hablando con tal de no trabajar. Tu trabajo es impecable y, de irse alguien, ya antes se irían aquellas personas que están todo el día criticando. Apacible.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy, estás muy superficial, considerablemente más de lo frecuente. Prosigues el ritmo de personas indeseables que se pasan el día divagando y diciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. No permitas que te arrastren puesto que es realmente triste lo que hacen. No seas uno de ellos. La negatividad se absorbe tan veloz como la positividad, no lo olvides, solo que la primera es realmente difícil de eliminar en el momento en que la tienes contigo. En lo que se refiere a tu vida sentimental, está un tanto descarriada. Ha llegado el momento de poner tu vida íntima en orden. Encamina tu paseo, puesto que, ahora está un tanto desviado. Arregla cualquier descuido o bien infidelidad y prosigue adelante. Sobre todo, no arruines tu relación por la culpa. Si tu pareja te excusa, no vuelvas a tocar el tema. La vida prosigue. Eso sí, corrige tus hábitos perjudiciales por el hecho de que, de repetirse, ya no va a haber marcha atrás, la resolución sería la terminante. Sé impecable en tu trabajo. Cuida el trabajo en sí y tu imagen pública, proyectada. Vas a ser el centro de atención.

Fuente: Astrocanal