Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 19 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tus sueños más genuinos se marchan a materializar en el campo cariñoso. Solo tienes que quererlo y ansiarlo y va a suceder. Jamás dejes de perseguir tus sueños; son lo más apreciado que tienes, jamás pierdas la esperanza ni la fe en lo que crees. Debes confiar en ti y, sobre todo, en tu intuición. Referente a tu economía, vas a estar en contacto con personas que tienen posibilidades económicas y legales. Se resolverá en tu favor un tema judicial esencial. Posiblemente estés en trámites de separación o bien divorcio. Todo va a salir bien. Ahora, comienzas una nueva andanza en el terreno del amor. Esta noche de, puedes iniciar tu nueva historia. Pon tu ánima en ella y no te defraudará. El día de hoy te van a hacer llegar un presente, un regalo muy singular. Este va a ser portador de buenas vibraciones las que atraerán a tu vida suerte y fortuna. Desde acá, de este instante, se presagia la llegada de una vida próspera. Tu economía va a mejorar día tras día.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes mucha energía en tu interior mas esta podría ser frenada por una pareja muy envolvente o bien dependiente. Eres una persona cuerda y madura. Trata de actuar de una manera maduro mas, ten muy presente la situación y también procura hacer algo a este respecto. Procura solventarlo. Posiblemente, sin quererlo, esta persona demandase tu energía, te dejase agotado, sin ella. Pon límites por el hecho de que, si bien la quieras mucho y sea tu pareja, una cosa es el amor y otra es ser víctima de un vampiro energético. Hay personas que requieren tu energía y por esta razón, al estar a tu lado te la van quitando, dejándote sin ella. Tu comportamiento, hoy, es demasiado informal, ameno. La gente no lo va a comprender y va a tomar tu actitud frente a la vida como un signo de despreocupación absoluta. La impresión que puedes entregar ahora es de irresponsable, de no tomarte las cosas muy de verdad, de estar todo el día viviendo una gracieta continua. No confíes en el dinero simple, no existe.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu desarrollo interior es evidente. Aumenta tu espiritualidad cada días un poco más, a pasos desmedidos. Estás tomando fuerza, evolucionando y llenándote de energía positiva. Haces un trabajo interior elogiable. Tu esmero va a ser premiado. La primera persona que se dará cuenta de semejante cambio, es la persona que ocupa tu corazón. Va a estar muy orgullosa de ti, de tu fuerza de voluntad y coraje. Por este motivo la conquistarás. Estás lleno de vida y amor. La pasión llama a tu puerta al igual que la intensidad en el amor. Vas a gozar mucho con tu pareja en la amedrentad. Cambiarás una parte de tus planes pues el destino de esta forma te lo va a traer. El Cosmos es sabio y te va a hacer decantarse por otros caminos. Tú eres un ser sumamente flexible, con lo que, vas a saber amoldarte sin inconveniente a los nuevos cambios. Van a ser esenciales. Si bien el dinero te sirva de gran preocupación y te dé mucha inseguridad y también inquietud, no te intranquilices en exceso por el hecho de que, siempre y en todo momento vas a tener un remanente. Apacible.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, la vida te ofreciendo cosas fantásticas y es a ti de aprovecharlas y usarlas en tu favor. La calma y la calma deben dominar ahora en tu vida, precisas tener mucha paciencia. Estás rodeado de personas cotillas y murmuradoras que pretenderán apropiarse de tu vida íntima. No lo dejes, absolutamente nadie más que y tu ser amado pueden charlar sobre ello. Sé educado mas plántales cara, no te quedes mudo. Pon los puntos sobre las íes. No permitas tal intromisión. Sé diplomático mas firme y concluyentes. Disfruta de este de otoño, vívelo con intensidad. No permitas que absolutamente nadie te estropee tu tiempo libre. Estás muy entusiasta y te sientes pleno y feliz de tu vida particularmente. Tanto tus amistades como trabajo o bien vida personal son lo que deseas, estás a gusto con esto y de ahí que respiras calma. Todo está en orden en tu vida. Posiblemente la próxima semana prepares un viaje, quizá sea solo una escapada de fin de semana mas, merecerá la pena. Hazlo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu vida se ha tambaleado recientemente. Tus pensamientos negativos estaban a la orden del día y no avanzabas. Estabas absolutamente atascado. Ahora, empiezas a recobrar tu vida sentimental, tu equilibrio en el amor. Las ideas negativas han descuidado tu psique y vuelves a mantener el control de tu vida. Aun estás un tanto inquieto, lo que podría ser causa primordial de discusiones con tu pareja. Procura evitarlas pues, verdaderamente, sería discutir por discutir. Cualquier futileza llevaría a enfado. Observa por tanto tus palabras, lo que afirmas y de qué forma lo afirmas. Trata de ser mesurado y prudente. Se trata de no hacer daño gratis a quien más deseas. Eres Leo, te agrada relucir y hacerte apreciar mas, incluso de esta manera, podrías ser víctima absoluta de personas que te manipularan a ti. Podrían lograr lo que quisiesen solo con lisonjearte. Controla tu Ego, te jugaría malas pasadas. Vas a deber viajar mas ya antes, acaba el trabajo empezado. Pon en orden tus temas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy deberás estar atentísimo a las redes sociales, internet, el teléfono o bien el correo. Esperas una llamada de vital relevancia. El día de hoy rebosas energía, lozanía y vitalidad. Tu aura desprende mucho amor; lo atraes. Sabes que lo mejor va a acontecer, va a llegar a ti el día de hoy . Confía en el Cosmos. Lo mejor está por venir. Tu vida sentimental es un tanto compleja; te hallas, en verdad, en una enorme coyuntura sensible. Por esta razón, ya antes de tomar la resolución oportuna, trata de vaciar tu psique, de relajarte al límite y meditar las cosas con la cabeza, bien y con el respeto que merecen. Medita, te va a llegar la solución adecuada. Respecto a tu economía, solicita ayuda. Hay personas que podrían y desearían asistirte a salir de la situación en la que te hallas. Lo conseguirás, por bien difícil que te pueda parecer; vas a salir. Tienes que iniciar a caminar, a moverte y actuar. Olvídate de las dudas y de las equivocaciones. Anda y, si te caes, ya te asistirán a levantarte.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es hora de volverse a enamorar. Rompe tus barreras creadas, sé accesible para el amor. Mira el lado positivo de las personas y de las cosas. Todo el planeta tiene algo que ofrecer y además de esto, tal vez ese algo sea de relevancia capital. Descúbrelo por ti. No tienes nada que perder. Mira la pretensión de la persona que te ama, vas a ver que es transparente y pura. Tienes que cuidar tus relaciones y tu vida íntima. Algunos amigos te marean, te van a regresar ido. No les hagas caso, errarías. Solo son unas personas repitiendo una y otra vez mensajes y también ideas negativas. No te metas en su juego: saldrías muy maltrecho. A estas personas, les divierte crear situaciones únicas y complejas solo para crear mal entorno. No lo dejes. Respecto a tu capital, el dinero empieza a moverse. Va a ser merced a una transacción realmente bien concebida, que el dinero empezará a fluir. Enhorabuena. Todo empieza a asentarse como es debido.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te agrada una persona, ocupa tu psique y seguramente ocupes la suya. Si sientes tal atracción, no aguardes más. Ha llegado tu instante, díselo. No pierdas esta fantástica ocasión que te da la vida. Esta te pone en bandeja una ocasión de oro para tu deleite. No escuches a el resto, que afirmen lo que deseen. Tú tienes demasiado claro tu amor por ese ser. En el trabajo, colegas tuyos podrían asimismo tergiversar tus palabras. Ten mucho tacto a este respecto. Respecto al hecho de charlar, evita jurar cosas que te son imposibles de cumplir. Eso son palabras mayores. Conforme vayas avanzando, vas a ir viendo cumplir tus sueños mas, todo tiene su instante en esta vida. En consecuencia, promete solo cosas que ya estén libres para ti. En lo que se refiere a tu economía y negocios, va a haber un cambio excepcional en ellos: los proyectos anhelados te van a traer mucha suerte. Un viejo ex- vuelve a verte. Todo se andará.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tus negocios y tu economía, ahora, están atascados. Mas no te dejas vencer con facilidad. Eres una persona llena de energía y vitalidad, llena de entusiasmo. Por esta razón, has decidido no rendirte, no tirar la toalla. El Cosmos te va a premiar con una enorme ayuda a fin de que puedas llevar a cabo tus sueños. Conseguirás, con la ayuda de un ser excepcional, sacar adelante dicho proyecto atascado. Va a costar un poco mas, cuando arranque, va a ir sobre ruedas. La vida te trae cosas fantásticas tanto en el amor, como en lo laboral o bien financiero, no te puedes lamentar. El amor está a tu lado, no dejes que se te escape. Todo se aclara y la normalidad vuelve a dominar. La fortuna está de tu lado, contigo. Aprovéchate de ella. Ve a por tus sueños, persíguelos por el hecho de que, uno a uno, materializarán. Ten fuerza interior. Lo conseguirás. Concéntrate en tus metas y centra tu energía en un mismo punto. Lograrás ya antes tus propósitos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, posiblemente debas solicitar perdón. Tienes al mundo entero a tu alrededor sorprendido o bien airado contigo. Tus reacciones no son las habituales. Has dejado la sumisión, te has sublevado y ahora tienes otra cara. En lo que se refiere a tu vida cariñosa, es hora de arreglar fallos y además de esto, es mejor hacerlo lo antes posible. Ten cuidado con tus contestaciones, podrías entregar alguna contestación que te pusiese en un apuro. Si bien todo parezca un tanto revuelto, Capricornio, habituado a la calma absoluta, todo marcha magníficamente. La próxima semana podías hacer un viaje. Esta salida, va a ser muy prometedora y también interesante para ti. Tu economía está a puntito de despegar, de triunfar con lo que, habitúate desde este instante a deambular por nuevos caminos más apasionantes o bien interesantes. Superarás todo cuanto debas superar. Llega un aluvión de proyectos con sus pertinentes triunfos económicos.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy, el día está realmente bien auspiciado mas mismo podrías estropearlo. Podrías dejarte llevar por la pasión, por los impulsos y sería un fallo. No afirmes lo que no debes. Debes supervisar tu lengua, tus palabras y léxico. Considera que una palabra dicha en otro tono, puede resultar muy violenta. Tu vida sentimental va viento en popa, no la eches a perder. Toma las resoluciones por ti, sin precisar consultar 100 veces. De esta forma, si te confundes, no vas a poder echar la culpa a absolutamente nadie más. Estás más atractivo que jamás, el día de hoy . Dejas ver tus rasgos de personalidad más atrayentes, los mejores o bien más positivos, por lo menos. En lo que se refiere a tu economía, estate atento a cualquier tema relacionado con el dinero. Si debes firmar algún papel o bien contrato a este respecto, lee realmente bien la letra pequeña. Hazlo repasar por un entendido en la materia puesto que podría haber falta o bien fallo. El día de hoy, aprovecha para ir contando tus nuevos proyectos a tus colegas o bien asociados.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tienes que eludir por todos y cada uno de los medios juntarte con personas inestables. Estas, lo único que hacen con sus vidas es charlar mal del resto y meter discordia. No te transformes en uno de ellos. Tu relación sentimental, el día de hoy, va a la perfección, por ende, no te juntes con dicho conjunto de personas puesto que lo único que lograrías en un largo plazo es romper con tu ser amado. Os tienen envidia y de ahí que debes poner una barrera muy grande. Evita celos y riñas casuales. Para eso, es mejor no salir. Comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva y de ahí que entiendes tu vida de otra forma. Consigues verlo todo como un conjunto, desde otra magnitud. Todo se torna claro. Respecto al trabajo, al tema laboral, vas a estar un tanto propenso a discutir, lo que no es lo idóneo o bien aconsejable. Eres maduro y adulto con lo que, en tus manos está ser la otra una parte de la discusión. Usa tu inteligencia y sobre todo, el los pies en el suelo. Ten clase para todo, hasta para saber contestar.

Fuente: Astrocanal