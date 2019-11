Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 19 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy estás muy impetuoso, demasiado. Sosiégate. En el caso de tener que reparar algún tema con terceros, el día de hoy no es el mejor día, no es el indicado mas, si tuvieses que hacerlo, emplea la diplomacia. Sé sutil y no vayas más allá de donde debes. Por ende, el tacto va a ser indispensable en hoy. Respecto a tu economía, nuevas puertas se abren frente a ti. Vas a ver de qué manera consigues sacar adelante tus obligaciones. Deja todos tus temas financieros bien atados y arreglados y goza de un rato de ocio con tu familia. Te lo agradecerán en exceso. Tu intuición es excepcional, se aguza y acierta. Empléala para tu beneficio. Por desgracia, existe a tu alrededor mucha envidia. Hay gente muy negativa que te envidia por de qué forma eres y por tu vida y éxitos logrados. No caigas en su juego y no dejes que te arruinen tu vida. Resguárdate de ellos. Usa todas y cada una de las armas que conozcas para esto. Vas por el paseo conveniente y absolutamente nadie te puede ni desviar ni arruinar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es muy posible que ahora te halles triste y cabizbajo. Posiblemente termines de romper con tu ser amado. Todavía no ha pasado el periodo de duelo. No te lamentes más, la vida prosigue y está llena de hombres y mujeres que están prestos a quererte. Precisas recobrar todo tu ser, tu esencia y tu sonrisa. Para esto, encauza tu energía y enfócala en ese objetivo: no 2 ni 3, solo un propósito único con el que lograrás después todos tus objetivos o bien metas. En el momento en que te restituyas, que estés al 100 por ciento , vas a poder conseguir todo cuanto te plantees. El triunfo está asegurado. No dudes. Tu vida y tu rutina irán mudando poco a poco. Empieza el movimiento, la acción. Atraes la suerte y la fortuna a tu vida. Todo vuelve a restituirse como otrora. La armonía se instituye nuevamente. En el campo laboral, conseguirás solucionar una cuestión personal. Y esto va a ser merced a tus colegas y superiores. Vas a tener su apoyo absoluto.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu vida está en pleno cambio, plena evolución. De pronto todo se mueve a favor tuyo. El trabajo aumenta, el dinero fluye y las amistades se reactivan, todo a la par. Trabajarás duro mas te generará una satisfacción sin precedentes. La responsabilidad se instituye en tu vida conque, estate dispuesto para ello. En el amor, no dejas de meditar en una pareja del pasado. Emites semejantes vibraciones que no te dejan seguir con el cada día ni, como es lógico hallar a absolutamente nadie más. Estás absolutamente cerrado al amor. No debes apenarte, la vida está en perfecto movimiento y quizá mañana esa persona vuelva a tu lado, jamás se sabe ni lo puedes decir. Tienes que robustecer tu interior, tu planeta sentimental y sensible. Tu intuición, como siempre y en todo momento, es genial, te guía realmente bien. En lo que se refiere al campo laboral, si eres autónomo o bien desarrollas tus labores desde el hogar, el día de hoy vas a recibir ciertas felicidades por la parte de amigos y personas más próximas. Van a reconocer tu calidad.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu relación sentimental es perfecta, va viento en popa con lo que, no la estropees. Posiblemente el día de hoy los celos se apoderen de ti. No los muestres si no la quieres perder. Posiblemente el espectro de la infidelidad te ronde estos días, óbvialo, olvídate de ello. Sabes que absolutamente nadie es culpable hasta el momento en que no se pruebe tal hecho. Si bien el temor y la duda se quieran apoderar de ti el día de hoy libera tu psique, hazlo, es la única solución. El día de hoy estás susceptible y frágil, mide tus actos y tus palabras. Tú eres una persona llena de entusiasmo y también ilusión; no la pierdas: sabes con perfección lo que representa para ti tu ser amado. La suerte llega a tu vida, tu vibración está elevándose. En lo que se refiere al tema monetario, empieza una temporada de desarrollo económico; va a ser lento mas, seguro. Aumentará poco a poco. La prosperidad va a hacer una entrada triunfante en tu vida. Los cambios se van a dejar ver en unas semanas. Enhorabuena.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy estás un tanto triste verificando que la realidad en ocasiones no es como uno desea que sea. Sabes que un buen amigo, hace meses te informó de tu relación y no le creíste. Ahora, la venda empieza a desplomarse de tus ojos puesto que la verdad es más dolorosa de lo que creías y puedes aguantar. Las cosas no son lo que semejan y eso te apena mucho. Deberás recortar por lo sano algo que ya carece de sentido. Las malas yerbas hay que arrancarlas para regresar a sembrar y tener nuevamente una cosecha genial. Te va a llevar meses regresar a confiar en el amor y en el resto. Mas lo conseguirás, una vez pase el duelo va a ser estupendo, ya lo vas a ver. Jamás cierres claramente las puertas al amor. Jamás se sabe lo que puede pasar; además de esto, un clavo saca otro clavo. Un inconveniente que te intranquilizaba en exceso, se arregla a favor tuyo. En lo que se refiere a tu economía y negocios, un viejo asociado va a venir en tu ayuda y te va a echar una mano. Vas a ver de qué forma consigues remediar todos tus inconvenientes actuales gracias a él o bien .

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el romance entra en tu vida de manera fuerte. El día de hoy podrías iniciar a preparar unas pequeñas vacaciones, bien para ir solo o bien en compañía de tu nuevo amor. Te hace falta vivir una aventura pasional, llenarte de amor. Para esto, empieza a planear bien tu trabajo, a organizarte como es debido. De esta manera, vas a sacar los días pertinentes para conseguir esa interesante escapada. El tiempo es oro con que, cuanto más lo controles, más te cundirá. En el terreno sentimental, si estás soltero, deberás abrir tus puertas completamente. Inúndate de amor, deja que este te invada. Aparecerá tu media naranja, tu ser soñado. Deja que sea el Cosmos quién te asista en tal tarea. Respecto a tu situación laboral, déjate guiar por tu intuición: te va a poner en el paseo conveniente para la consecución de tus metas. Vas a sacar adelante tus proyectos, no tengas temor por este motivo puesto que, lo conseguirás sin duda. Evita a un compañero o bien colega muy conflictivo. Procurará hacerte la vida imposible; no lo dejes. Sepárate de él.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, deja ya de sortear al amor. Si te hallas soltero, sin compromiso y sabes que alguien que te quiere y te adora, solo quiere compartir su vida y su tiempo contigo, entonces, abre tu corazón. Sabes que todo cuanto recibirás es auténtico amor, sin engaños. No pierdes nada por olvidar tu pasado, dejarlo a un lado y dejar que la vida te regale una nueva aventura llena de instantes mágicos. Si te abres tus puertas al amor, tu vida va a mudar de una manera radical. Inténtalo, nada pierdes por probar. Vas a ganar dicha y dicha, amor y positividad. La alegría se instituirá en tu vida en el instante que desees. Deja de dudar; como buen librano, la irresolución es parte integrante de tu vida. Sé firme y concluyentes, actúa con determinación. Referente a tus negocios, el día de hoy se van a dar las circunstancias precisas para empezar un buen negocio. Adelante, lánzate puesto que, todo va a ir bien. Ten cuidado con cualquier documento que firmes el día de hoy hazlos siempre y en toda circunstancia repasar por un entendido en la materia.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás muy atrayente y sensual, tus cualidades positivas están muy acentuadas en hoy. Siempre y en todo momento hay tiempo para querer y ser amado conque, no te precipites. Deja que el tiempo asiente las cosas y las ponga en su lugar. Ahora tu vida requiere paz y armonía. No adelantes ni tiempos ni situaciones. Errarías. Frente a una situación esencial, de peso, hay siempre y en todo momento que preguntar a tu corazón. Sabes que este no engaña, jamás falla. Examina los hechos, déjalos descansar, medita. De esta forma, de esta manera, no te confundirás. En ocasiones te vence la impulsividad. Reactivas tu vida social, decides dejarte ver, salir y caminar. Empiezas a reanudar viejos contactos, a llamar a viejos amigos. Al desplazar tanta energía y estar con gente que deseas y amas, recargarás tu persona, te vas a sentir exultante, al 100 por ciento . Estás más intuitivo y ese estado te lleva a atreverte a entregar el paso de tu sueño deseado: decides montar algo por cuenta propia, un negocio, una tienda, un proyecto on-line. Algo está preparándose. Esfuérzate.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tus cualidades positivas salen a la luz, tus rasgos más señalados te hacen resplandecer como jamás. Como la Ley de la Atracción dicta, atraes todo cuanto está a tu mismo nivel vibrátil. Las personas indicadas llegan a ti, vuestra energía es pareja, de ahí que, son espléndidas para ti. El Cosmos crea el escenario idóneo para que nuevas circunstancias sucedan. Debes aprovechar todo cuanto suceda a tu alrededor. Debes proyectar tus deseos y también ir a la conquista de lo que verdaderamente deseas y buscas en la vida. En lo que se refiere al aspecto laboral, deberás actuar con resolución el día de hoy . Hallarás múltiples propuestas, anexarás múltiples currículos y te esforzarás por hallar el trabajo de tus sueños. Si bien ni el día de hoy ni mañana logres una respuesta positiva, ten por seguro que, tras múltiples negativas, si prosigues insistiendo, ese trabajo aparecerá para ti. Persiste en tus sueños puesto que cristalizarán, jamás abandones ni tires la toalla. Nunca.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, buscas el amor en el lugar equivocado. El amor está junto a ti, a tu vera, no lo procures más lejos puesto que, está a tu lado. Abre bien tus ojos, cambia tu forma de ver y sentir. Tienes que percibir la vida con ojos nuevos para ser capaz de localizar lo que buscas. El poder está en ti, no lo procures fuera. No desatiendas ni a tus amigos del ánima ni a tus seres queridos. Encuéntrate nuevamente y todo va a ser como anteriormente. La vida te sonreirá mas, para esto, ya antes debes ofrecerle la mejor de tus sonrisas. No te compliques la existencia, no te vale la pena. En lo que se refiere al campo laboral, es realmente posible que tu empleo actual te llene y te sientas efectuado con él mas, si por contra no fuese de esta forma, entonces empieza a moverte y a buscar el trabajo de tus sueños. Sabes que un empleo significa muchas horas al día, prácticamente el día entero. Disfrútalo. Haz que tu trabajo sea gratificante y que te guste tanto que te resulte ocio y diversión, que no sea una obligación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, los sueños se transforman en realidad y eso te hace muy feliz. Estás brillante, exultante, no das crédito a lo que pasa. El amor te sonríe y eso hay que festejarlo. Una ex- pareja vuelve a ti para quedarse junto a ti. Empiezas una nueva vida. El día de hoy te vas a sentir totalmente agotado, sin fuerzas ni energía, de ahí que, en este , trata de no discutir. Posterga cualquier inconveniente o bien riña para mañana. El día de hoy no puedes más. De noche vas a estar exhausto. Trata de no hacer más de lo que te toca. Deberías tener un sueño reparador para estar mañana bien. Al fin, se han disuelto tus dudas y nervios en lo sentimental, se dilucida tu presente. Estás seguro de ti. Te sientes fuerte, satisfecho de tu vida, tanto sentimental como laboral. Juega a cualquier juego de azar. Tienes una fuerte intuición, más que de costumbre, que te va a llevar de forma directa a los números ganadores. Además de esto, a lo largo del sueño, te van a dar las claves para lograr tal dinero. Apunta tus sueños.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy reluces. Estás muy atractivo, hasta misterioso. Atraes. El día de hoy conquistas con tu modo de mirar, caminar o bien charlar, en consecuencia, esta noche, si de esta forma lo decides, vas a tener a tus pies a muchas aspirantes o bien aspirantes para poder seleccionar. Está en tus manos, por esta razón, si ahora te hallas solo, sin pareja, es el instante ideal de conquistar a la mujer o bien al hombre de tus sueños. Vas a ser realmente feliz. El Cosmos te acerca a tal dicha, te pone a tu pareja delante de tus ojos. Escoge bien, podrías errar. Mira más allá de lo que ves. Sabes que, en ocasiones, las apariencias engañan. Hay personas que esconden muchos tesoros: descúbrelas. En el caso de estar en un instante de parón, el día de hoy podría haber un rencuentro o bien reconciliación con tu ser amado. Es el día ideal para reparar cuestiones de amor, no las dejes pasar. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, no vives hoy día tu mejor temporada. Mas, prosigue pensando en positivo; de este modo, atraerás bonanza a tu vida. El dinero va a llegar, no dudes.

Fuente: Astrocanal