Horóscopo del 18 de noviembre de 2019

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te ha llegado el momento de actuar. El día de hoy tienes que examinar tu vida entera. La situación lo requiere. Debes dejar atrás cualquier miedo o bien temor que se te proponga. El amor está muy presente en tu vida, no lo olvides. Ha llegado el momento de solucionar todo lo que no marcha adecuadamente. No debes parar, no te detengas puesto que, debes actuar. La vida pasa y si bien hayas aguardado demasiado, si bien pienses que has estado perdiendo tu fantástico tiempo, el día de la verdad ha llegado. La espera ha finalizado. Siempre y en toda circunstancia hay tiempo para el amor, no te importe el qué afirmarán ni la opinión del resto. Jamás es tarde para tocar la dicha con la palma de tus manos. El día de hoy te van a ofrecer un regalo muy bonito: admítelo, no lo dejes pasar. En el tema económico y financiero, estás persuadido de que la solución a todos tus males es hacerte autónomo o bien iniciar un negocio por cuenta propia. Sabes que es la solución mas hay un pequeño inconveniente: no dispones del dinero preciso para emprender tal acción. Pídelo, lo lograrás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no concedas relevancia a las cosas que no la merecen. De hacerlo, gastas estúpidamente tu apreciada y valiosa energía. No te vale la pena. Sé objetivo. Olvídate de parte tuya sensible, siempre y en toda circunstancia te juega malas pasadas. La vida te va a ser más soportable si aprendes a padecer menos por amor. Depende de ti, debes entregar a cada cosa y a cada persona el valor que se merecen, no más. El día de hoy esta tarde alguien te va a llenar de piropos y halagos. Admítelos, créetelos. Tu vida sentimental va a entregar un giro inusual. Es la hora de tener un romance fantástico, de vivirlo y gozarlo. Vas a sentir que tu existencia es más ligera y soportable, que la vida no es tan dura y que vale la pena aprovechar cada segundo de tu existencia. En lo que se refiere al trabajo, deberás repasar pormenorizadamente un contrato que va a llegar a tus manos. Podría haber engaño y fraude. Por esta razón, si el día de hoy es el día de la firma en cuestión, hazlo mirar por tu letrado o bien consultor. Debes ser consciente al 100 por ciento de tus obligaciones financieras o bien laborales. Cuidado.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, día tras día que pasa te sorprendes más de todo, no aprendes la lección. Tienes que ser menos inocente en esta vida por el hecho de que, en ocasiones, las sorpresas no son tan agradables. Aprende a ver más allí. Te admiras de lo que pasa a tu alrededor. El amor va a llamar a tu puerta y va a estimar entrar con tanta fuerza que va a desmoronarla. Vas a conseguir ver a alguien a quien amas más que el destino os tenía separados por circunstancias inopinadas de la vida. Todo van a ser buenas noticias, esa persona, vuestra relación y cientos y cientos de situaciones interesantes que se marchan a crear alrededor. Tu futuro sentimental es un sueño por vivir, no dudes, es de ensueño. Respecto al tema laboral, no es temporada de cambios ni de probar fortuna. Quédate donde estás, te guste o bien no. Ahora, hay que tener algo segurísimo para dejar lo precedente. Sé prudente, no hagas insensateces. Sabes que el destino te va a traer el trabajo de tus sueños conque, mientras, prosigue en lo tuyo. Sé paciente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu vida en estos instantes está llena de recuerdos. Vives en tu fantasía, tus experiencias y también imaginación se han apoderado de ti. Tienes que regresar a la realidad y, en verdad, anclar muy con seriedad tus pies a la tierra. En lo que se refiere al amor, ahora tienes pareja mas tu desperdigada imaginación te lleva a imaginar historias con amores platónicos o bien tal vez reales. No estás engañando a absolutamente nadie pues no has pasado a la acción mas, estás a un paso de hacerlo. Tienes que hallarte, ser de nuevo mismo y, sobre todo centrarte en tu vida. Descubre lo que deseas y a quién deseas, Es indispensable que lo hagas. Sabes que la imaginación y los sueños reemplazan tus faltas. Quizá sea hora de mudar de pareja. Algo no te llena. Emplea ese aluvión de imaginación para conseguir dinero. Sería realmente útil usarla en el campo laboral. Las ideas novedosas significan dinero veloz. Haz la prueba, no desperdicies ni tu inventiva ni tu inteligencia. Adelante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no dejas de meditar en una persona. Es más, ocupa tu psique día y noche; ni tan siquiera te deja concentrarte o bien trabajar. Debes terminar con ello, es dañino para ti. La solución más lógica la conoces a la perfección: declárale tus sentimientos a esa persona. Ha llegado tu instante. Si la respuesta fuera negativa, te quedarías igual que estabas, en cambio, si admitiera, los dos 2 seríais totalmente felices. Apuesta por tu dicha. Nada pierdes por probar. Sé valiente, separa tus temores y nervios de tu psique, ve a por este motivo. Además de esto, el amor está realmente bien auspiciado en hoy . Las personas a tu alrededor, amigos y familiares cada vez se sienten más cercanas a ti, a tu personas. Desprendes amor y ternura hacia ellos, hay mucha afinidad y afectividad. Por esta razón, tu plano sensible está en plena efervescencia. Abrazos, besos y buenas palabras, todo son pruebas de cariño alrededor tuyo. La pasión en el amor hace una entrada triunfante en tu vida. Cristaliza tu sueño más apreciado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tus dudas empiezan a desvanecerse. Por esta razón, eres capaz de ver un cielo azul, sin nubes, ante ti. Con un panorama sentimental despejado vas a saber qué debes hacer, cuál es tu opción mejor. El azar te ronda de una manera muy conveniente. Por ende, esta noche acuéstate con un bloc de notas a tu lado: al despertar, apunta cualquier palabra, señal o bien mensaje que hayas recibido mediante los sueños. Es muy posible que puedas ganar una cuantía esencial. Recuerda que la fortuna está de tu lado, contigo. Próximamente efectuarás un viaje. En ese momento, aprovecha para investigar el mercado y también invertir. Va a ser una circunstancia especial para hacerlo. Vas a ver de qué manera las ventajas van a ser muy importantes y suficientes para poner en orden todos tus papeles. Tienes que normalizar tus finanzas, tu economía. Las ocasiones no se pueden desaprovechar con lo que, ve a por todas y cada una, no des la espalda a algo tan esencial para dejarlo pasar. Sería un crimen, no lo hagas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy es un día idóneo para jugar con tu pareja. Crea una velada perfecta para ella. Prepara algo diferente, una atmosfera diferente, algo inusual: la apresarás y conseguirás pasar una noche imborrable. Tu relación marcha a la perfección conque, no te dejes llevar por los impulsos o bien por la tentación del instante. Posiblemente alguien desee algo más contigo mas, sabes que, una relación a 3 es bien difícil de llevar. Por esta razón, si con tu pareja estás de forma perfecta, no juegues con fuego puesto que no existe tal necesidad. Sabes que un capricho es momentáneo y el amor es por siempre. Eres una persona equilibrada, trata de hacer las cosas bien. Respecto a los negocios y a tu economía, todo marcha sobre ruedas, mejor imposible. Deja que de esta forma prosiga. Para esto, escoge realmente bien, con calma y detenimiento a quienes trabajarán contigo. Allá está la clave. Sé muy selectivo, de esta forma no errarás. Para esto, usa tu intuición, te asistirá en tal tarea.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy descubrirás un secreto. Alguien te ama en la clandestinidad. Es algo que ni te podías imaginar mas, no te va a sentar mal. Esta noche asistirás a un acontecimiento lleno de personas interesantes que te van a hacer mudar tu punto de atención en la vida: tu percepción. Te van a abrir los ojos a muchos conceptos en los que no habías reparado de antemano. Para ti, la presencia en este acto, va a ser como un soplo de aire limpio, de vida, como una recarga absoluta de energía en tu sangre. La precisabas. Con ello, vas a ser capaz de reconducir tu vida en múltiples aspectos: tanto en el terreno sentimental, como en el personal o bien laboral. No juegues con amores cibernéticos, te podrías abrasar. No todo cuanto afirman es cierto, es más te podrían sencillamente mentir. Bien sabes que las apariencias engañan y en las redes sociales eso está a la orden del día. La suerte penetra en tu vida. En el área laboral se presenta un cambio de puesto, un incremento de responsabilidades. Tus ingresos aumentan substancialmente. Enhorabuena.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la vida prosigue. Es realmente posible que termines de romper con tu pareja. Despreocúpate por nada. Cuando vuelvas a apreciar, va a haber algún ánima revoloteando cerca de ti. Por consiguiente, cuando estés preparado nuevamente, cómete el planeta, no te detengas. Referente al tema económico y financiero, un dinero fruto de un pleito vuelve nuevamente a tus manos. Por consiguiente, un tema fundamental se soluciona a favor tuyo. Además de esto, todo ello pasa en el instante más crítico, cuando más falta te hace la liquidez. Haz caso a tu intuición y asimismo a las corazonadas: te asistirán a salir del bache en el que te hallas ahora. Acertarás en tus resoluciones, vas a ir por el paseo adecuado. Sé muy reservado en tus actos y acciones, sobre todo en las relativas a tus negocios. No llames la atención, es mejor pasar inadvertido. Sobre todo, en aquel proyecto del que seas uno más, con tus acciones o bien sin acciones, no llames la atención. Procura no dejarte ver o bien apreciar.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es realmente posible que a esta altura de tu vida hubieses tirado la toalla. Tal vez creas que el amor se ha olvidado de ti, que no es para ti o bien que debes abandonar a él claramente. Falso, no tengas tal convicción puesto que es totalmente errada. Durante la semana, vas a tener un encuentro que te cambiará la vida, todo tu planeta se activará. Escucha a la gente, a los que te rodean. En hoy te van a dar buenísimos consejos. Posiblemente estos vengan de la mano de un familiar mayor que , quizá de un buen amigo. Hazle caso, es muy sabio en los temas del amor. La experiencia nos hace muy frecuentemente ver la luz cuando el paseo se torna obscuro. Piensa en de qué forma reaccionaste en tiempos pasados frente a una situación pareja y hallarás la solución a todos tus males. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, vas a recibir prontísimo una cantidad de dinero inopinado para ti. No lo gastes sin fundamento. Ten cabeza y los pies en el suelo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, sabes que el amor debes cuidarlo tal y como si se tratase de la planta más frágil. Una relación precisa atención y mimos, ternura y amor cuando se requiere. No la puedes desamparar puesto que, muere. Debes estar ahí y tratarla como se merece. Una pareja es cosa de 2 y absolutamente nadie manda sobre el otro. La igualdad debe primar. El día de hoy tu relación hace aguas, estás muy inestable. Separa la irresolución de tu vida por el hecho de que te puede traer malísimas pasadas. No estreses a tu pareja con tu irresolución, podría hartarse de ti ante tanta pregunta. Déjale su espacio, respirar. Sabes que cada persona es un ser completo si bien su pareja incluso le haga sentir mejor, mas no puedes depender del otro. Lo perderías. Debes estar seguro de ti, tener confianza en ti y en tu compañero o bien compañera. Referente al campo laboral, en el caso de trabajar desde el hogar, el día de hoy va a ser un día positivísimo y rentable. Efectuarás múltiples transacciones esenciales para tu economía.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, en estos instantes, te estás remozando en lo que se refiere al amor se refiere. Todo es nuevo y fresco. La vida se hace más ligera y te sientes más feliz. Aprovecha cada segundo de tu existencia puesto que es muy hermoso lo que vives ahora. Disfrútalo. Ya se ha materializado tu gran sueño del amor, de ahí que estás tan feliz al lado de tu nueva pareja, tu ser amado. Ya has parado de soñar noche tras noche con este ser, ya no es preciso puesto que puedes gozar de él o bien ella en la vida real. El día de hoy se presentará alguna situación embarazosa, no te preocupes: conseguirás salir de ella. Por si fuera poco, esta velada de va a ser única y singular, totalmente excepcional. Vive estos instantes mágicos que te ofrece la vida, ahora es el instante ideal para esto. En lo que se refiere al trabajo se refiere, el día de hoy podrían surgir ciertas complicaciones o bien malentendidos. Para esto, para remediarlas o bien evitarlas, sé transparente en tus transacciones si te dedicas a tratar papeleo o bien temas de facturas o bien contratos. Cúbrete las espaldas.

Fuente: Astrocanal