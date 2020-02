Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de febrero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hay responsabilidades que ya sientes que no valen la pena seguir sosteniendo. Medita sobre este tema y procura llevar una vida más tranquila y relajada, sin tantas cargas y mandatos innecesarios. Elige hacer lo que te gusta y te hace bien.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Lograrás concretar algunos asuntos laborales y económicos. Una responsabilidad mayor crece en tu vida, ya que comienzas a afrontar nuevos desafíos en el trabajo y la profesión. Anímate a pasar las barreras y a dar grandes pasos en tu vida.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, La Luna entrará en Capricornio. Esto te ayudará a hacer un cable a tierra y a ubicarte dentro de la realidad tangible. A veces tus ideas van muy rápido y viajas al futuro con proyecciones y visiones que trae tu mente, pero recuerda que todo lleva su tiempo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Es muy posible que necesites revisar algunos aspectos del pasado. Tal vez lleves a cabo algún proyecto que por algunos motivos se bloquean o no se encaminan debidamente. No te desanimes, simplemente debes revisarlos y cambiarles algunos detalles para que empiecen a fluir mejor.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Es necesario que te quieras lo suficientemente a ti misma como para que puedas tomar las decisiones necesarias para lograr la felicidad en todos los aspectos de tu vida. Es necesario que te liberes del drama del pasado y revitalices tu espíritu.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Estate atenta a las situaciones que se presenten y no firmes contratos ni te incorpores en proyectos demasiados importantes. Busca el orden y la claridad en los asuntos administrativos y financieros y confía mucho en tu intuición.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Canaliza tus pensamientos a través de los talentos artísticos y creativos que tienes. Deja los cuestionamientos de la mente a un lado y entrégate a la expresión artística. De esa manera, sanarás partes de ti que necesitan ser expresadas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Valora tu tiempo, valora tus esfuerzos, valora tus cualidades. Observa todo lo bueno que tienes y has alcanzado. Deja de criticarte a ti misma por lo que no has podido alcanzar. Recuerda que todo llegará a su debido momento.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Hoy la Luna estará entrando en Capricornio. Tal vez surjan algunas cuestiones que requieran de tu atención y responsabilidad. Trata de hacer un esfuerzo para atender esas cuestiones, ya que serán importantes para más adelante.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, La Luna estará entrando en Capricornio. Te sentirás más conectada contigo misma y con tu plano emocional. Tal vez sientas necesidad de estar un poco en soledad y en silencio, como una manera de ordenarte y de escuchar tu guía interior.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Una semana de muchos cambios energéticos empieza hoy. Conéctate más con tu plano emocional e intenta expresar todo lo que sientes y anhelas. Deja a un lado la razón de la mente y dale más lugar al plano intuitivo e imaginativo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, La energía de la Luna en Capricornio se hará presente hoy. Esto te ayudará a concretar sueños, ideales y visiones. Es probable que aparezcan personas que te den herramientas prácticas para que lleves esas ideas a la realidad. Estate atenta.

