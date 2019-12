Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, te vas a sentir muy molesto por los sucesos acontecidos. Saldrá una situación que te perturbará en exceso. Va a ser mejor que respires y cuentes hasta diez. Sobre todo, no te dejes llevar por la reacción del instante pues, sería pésimo para ti, para tu imagen. La vida está en constante movimiento, por tanto, no importa lo que ocurra puesto que, todo tiene su instante y, todo pasa. Tienes que tomar una resolución fundamental a la par que radical. Vas a deber hacerlo, si bien te pese. Sabes que la vida es un ir y venir de personas y cuando 2 personas ya no se comprenden como otrora, algo hay que hacer: o bien se solventa la situación o bien cada uno de ellos decide tomar caminos diferentes. Libre Arbitrio. Cada uno de ellos debe proseguir su evolución, es ley de vida. No se puede hacer nada a este respecto. En lo que se refiere a tu vida laboral se refiere, va a tener mucho que ver con tus finanzas: Empiezas a tener buenos contactos con personas de negocios, lo que te va a producir contratos y trabajos próximamente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, un buen amigo o bien amiga te usará el día de hoy, como un hombro en el que plañir o bien respaldarse. Precisa tu consejo, sentirse escuchado y arropado. Hazlo lo mejor que puedas. Dale todo tu apoyo y amor. Trata de asistirle a ver su inconveniente desde otro ángulo, a salir de la sofocación o bien depresión. Da ese soplo de esperanza que te pide desesperadamente. Tú te sientes con ganas de diversión, de cambio, aun te propones tener pareja si aun estuvieses soltero. Te falta algo más en esta vida, quizá el amor de un ser junto a ti. De esta forma, efectivamente te vas a sentir mejor, más seguro y protegido y, sobre todo, tu autoestima va a subir. Te vas a sentir mejor contigo. Muévete un tanto más en el terreno de lo social. En lo que se refiere a la situación laboral, es muy posible que estés en la mitad de un juicio. Debes estar realmente bien representado y asesorado en todo instante. De esta manera, todo va a salir como ha de ser. Confía en las personas que te están representando.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, las ocasiones están día a día. Solo debes procurarlas, bucear para localizarlas. Ponle ganas, fuerza y empeño por el hecho de que, el planeta es tuyo. No va a haber nada que se te resista en muy poco tiempo. Te estás transformando en un ser realmente fuerte, con gran vida interior. Empiezas a lograr la armonía que tanta falta te hace y la paz interior. Estás medrando tanto a nivel interno, espiritual como en tu modo de comportarte cara el resto. Estás madurando muy de manera rápida. Te ha llegado el momento de tu dicha. La has buscado de una manera pormenorizado y la has encontrado. Te queda gozarla, mas, no solo sino más bien en pareja. Los negocios, el trabajo normalmente tan parado y atascado empieza a despegar, a moverse. Enhorabuena. Al final, tras mucho batallar, llega lo bueno, lo que mereces, lo mejor. Coge la ocasión al vuelo: no la dejes escapar. Debes estar seguro en tu puesto laboral, no crees las dudas a tu alrededor.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás enamorado. Y no solamente lo sientes de este modo, de esa manera. La otra persona, asimismo siente lo mismo por ti con lo que, va a ser cuestión de declararte. Os agradáis, por ende, debéis daros una oportunidad: es lo más lógico. Separa tus temores y tu sentido del absurdo. Ahora de tu vida te hallas muy sensible, intuitivo, muy profundo. El día de hoy, haces resplandecer tus virtudes. Son tu gran reclamo para acercarte al amor. Asimismo te muestras alegre y dicharachero, tal vez demasiado. Con esta actitud, podrías confundir un tanto a la gente y sobre todo a tu ser amado: no te tomarían de verdad sino más bien de broma. Aclara la situación. Es tu estado anímico mas, no te mofas ni ríes de absolutamente nadie. Eres muy inteligente, Cáncer mas, en ocasiones, la gente no te puede comprender. Por este motivo, trata de comportarte de una manera más prudente. Sobre todo, no seas exagerado; tienes cualidades positivas excepcionales. La prosperidad te ronda, ábrele los brazos.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, las circunstancias cambian a la par que tu vida. Y todo es un cambio positivo para ti. Ábrete al amor, a nuevas personas y experiencias. No te encierres en ti. Sal, vive, déjate ver y que gocen de ti. Debes mostrarte tal como eres, sin ocultarte de nada ni de absolutamente nadie. Eres único y debes mostrárselo al planeta y, sobre todo, a ti. Te falta opinar en ti. Eres Leo con lo que, debido a tu fuerza interior, si te lo planteas, lo lograrás. En el trabajo, vas a deber solucionar una situación incómoda: muéstrate receptivo. Además de esto, aplica tu imaginación y inventiva y lo resolverás mucho ya antes. Ten siempre y en toda circunstancia la iniciativa y no aguardes a que el resto actúen por ti. El día de hoy, vas a ganar en los juegos de azar. Solo te queda jugar. Prueba suerte puesto que, hay un dinero que tiene tu nombre. En lo que se refiere a tu actividad laboral, si estás a desazón y lo único que haces es lamentarte, no lo hagas. Pierdes mucha energía con esa conducta; es absolutamente contraproducente.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo,no te vayas al pasado pues de esta forma nunca avanzarás ni solventarás el presente. No puedes refugiarte en tus pensamientos, en lo que otrora pasó. Debes ser práctico y vivir acá y ahora, en tiempo presente. Si empiezas a traer el pasado a tu presente, las consecuencias podrían ser graves o bien, por lo menos, frágiles. Deja tu estado melancólico y actúa. Los dos 2 tenéis una necesidad de rencontraros si bien no sabéis lo que el futuro os depara. Podrías reiterar ciertas pautas dañinas para ti, fallos que cometiste. Si de este modo sucede nuevamente, es pues todavía no los has ni superado ni remediado ni, evidentemente, extraído la lección de ello. Aprende ya todo eso y déjalo pasar. La vida sigue. Sabes que la vida, como siempre y en todo momento, te pertenece y en tus manos está atinar o bien errar. Tu Libre Arbitrio va a decidir. En lo que se refiere al campo laboral, en estos instantes, el tema está muy frágil puesto que se recortan gastos en la compañía de una forma radical. Tu puesto pende de un hilo. Considera otras opciones alternativas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, abre tus ojos. Tienes que estar atentísimo a todo cuanto pasa a tu alrededor. Un amigo te va a dar un consejo que deberías continuar a rajatabla en los temas sentimentales: hazle caso. Te servirá de gran ayuda puesto que, esta persona tiene larga experiencia en estos avatares. Debes meditar sobre tu vida, tanto sentimental como en términos generales. Cambia aquello que necesite ser cambiado: te vas a sentir mucho mejor. Vas a ver de qué forma, de súbito, eres el dueño absoluto de tu vida y de tus conmuevas. Las resoluciones las vas a tomar con solidez, sin dudar ni un ápice. Es la hora perfecta de arrancar tu futuro, tus nuevos planes, de entregar un paso adelante en tu vida, con bravura y determinación. Vas a oír muchos pensamientos y también ideas pesimistas y fatalistas de personas que tienes a tu alrededor. No les hagas caso, bajan el ánimo y la vibración de cualquiera. No entres en su juego ni dejes que te vuelvan orate. Si están frustrados, de este modo proseguirán mas, no vas a caer en esa situación. Déjate guiar por tu Yo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, en el caso de ser soltero, el día de hoy, podrías hallar a alguien interesante para ti. No decidas demasiado veloz, tómate tu tiempo para decidir quién sería el aspirante o bien aspirante ideal. En lo que se refiere a tu relación laboral, no hagas nada de lo que entonces te puedas arrepentir. Las cosas se hacen pensando y resultan muy infantiles cuando son fruto de un arranque sensible. Sé adulto, madura. El azar está contigo. Sería ideal si jugases a la lotería o bien fueses a algún casino. La fortuna está echada y tienes todas y cada una de las papeletas a fin de que te toque. Para esto, presta mucha atención a tus sueños: transcríbelos si fuera preciso. Allá, hallarás todas y cada una de las respuestas y claves precisas para ganar cierta cantidad. Estudia y analiza: vas a ganar un enorme premio. La suerte llega a ti incuestionablemente. En tu economía, brotarán buenísimas oportunidades: ve a por ellas, estúdialas. Vas a ver de qué manera, si escoges bien, aumentas mucho tu economía.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sé optimista. Jamás pierdas tu alegría. Tienes que estar encima y poner dedicación y empeño, esforzarte si pretendes que las cosas salgan como quieres. Posiblemente, sentimentalmente hablando, estés pasando por una etapa frágil de tu vida. Todo va a pasar, no te preocupes ni apures por esta razón. Los inconvenientes, desde el día de hoy, empezarán a resolverse; unos por sí mismos y otros por las acciones que hagas, los pasos que des. Tienes que confiar considerablemente más en tu intuición y en tu experiencia. Vas a ver que todo se torna conveniente más velozmente, lo antes posible. Eres una persona de carácter alegre y desenfadado. Prosigue de este modo, es una parte de tu encanto. Respecto al campo laboral, es hora de mudar de actividad, de renovarte. Conócete a ti, prueba otras indicaciones, otros mundos. Podrías hacer muchas otras actividades que te favorecerían en exceso si verdaderamente te pararas a meditar lo que deseas. Aspira a otros trabajos, ten nuevas inquietudes. La vida te premiará.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, admítete a ti, con tus risas y lloros, sentimientos y conmuevas. De esta manera, conseguirás comprenderte y actuar a este respecto. No te conoces, estás muy perdido. Deja de refrenarte. La vida es todo y debes expresarte: no te refrenes, vives completamente abrumado y eso es malísimo. Deja de refrenar tus conmuevas o bien enfermarás. Reconoce tus conmuevas negativas: solo de este modo vas a poder vencerlas. Para esto, el paso inicial es reconocerlas. En el amor, conseguirás reconciliarte con tu pareja. Aprovecha esta nueva ocasión que te ofrece la vida. Ahora, es tiempo de hacer bien todo lo que otrora hiciste mal. Reflexiona y arregla tus fallos. Vas a hacer cosas imposibles para ti; en esta nueva etapa, se transformarán en reales. Has alterado, estás en plena evolución. Vives y transitas el día de hoy, por una etapa muy creativa. Emplea tu energía y también impulso para avanzar en tu paseo, para entregar un empujón a tus temas. El dinero fluye en tu vida. Enhorabuena.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no andes con malas compañías pues, todo se contagia. Eres una persona entusiasta y creativa y precisas desarrollar esa faceta para ser feliz y poder vivir en armonía. No te olvides de ello. Si te distancias del paseo, es realmente posible que ya no puedas regresar a él. No lo hagas puesto que, ahora, estás en el punto adecuado. Solo debes continuar andando, sin desviarte. Tu relación sentimental puede proseguir. Haz un esmero y las aguas volverán a su cauce prontísimo. Sepárate de esos amigos negativos, solo te van a traer desgracias. Debes sostenerte en una alta vibración, en la del amor, conque, no dejes que varias personas hurten lo mejor de ti. Referente al tema monetario y financiero, el dinero está a puntito de entrar en tu vida. Llegan, con el nuevo año, fabulosas ocasiones. No las desaproveches, te van a hacer ganar unos ingresos sustanciosos. Tu desarrollo económico es una realidad absoluta. Solo queda gozarla y sacar el mayor partido a la situación.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, olvida tu pasado sensible, sea con amigos, compañeros, familia o bien pareja. Borra cualquier recuerdo malo de tu existencia, ya no te resulta interesante, no lo quieres para ti. Debes proponerte iniciar una nueva vida, desde cero, para ser feliz. Diseña tu planeta a tu medida, sin mediadores ni trabas. Recuerda en todo instante que eres el dueño incontrovertible de tu vida y nada ni absolutamente nadie van a tener jamás tal poder. Respecto al dinero, el día de hoy , vas a tener una agradable sorpresa a este respecto. Un negocio, las gestiones alrededor suyo, empezarán a entregar sus frutos lo que te va a hacer muy feliz. Las cosas no suceden como uno cree y, en tu caso, el día de hoy, no va a pasar aquello que aguardabas. Lo que pasa resulta conveniente, recuérdalo siempre y en todo momento. Va a ser mejor para ti, no dudes. En el trabajo, cambia de actitud. Tiendes a hacer las cosas demasiado veloces, a finalizarlas de una forma errado. Tómate tu tiempo y entrega o bien haz los trabajos como se requieren. Esa es la forma inteligente de actuar.

