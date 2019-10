Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás muy centrado y equilibrado. El día de hoy, tu poder de concentración es increíble con lo que, el trabajo te cundirá el doble. De este modo, conseguirás dejarte libre el fin de semana y además de esto lograrás salir el día de hoy a tu hora. No olvides que en la vida, aparte de trabajar, puedes tener vida social. Este fin de semana puede ser diferente, depende de ti que de esta manera sea. Separa de tu vida cualquier emoción negativa. Distánciate de personas manipuladoras que desean jugar contigo. No eres una marioneta conque, no dejes que te mareen. El día de hoy podrás recobrar una cosa que te pertenece. Te va a hacer mucha ilusión puesto que era algo que ya dabas por perdido. Respecto al amor, consigues aproximarte y calentar un tanto la relación con tu pareja. Está muy distante, friísimo. En el trabajo, todo van a ser halagos con lo que, prosigue con estos en la cabeza. Te alegrarán las horas este fin de semana. Prosigue con tus conducta ejemplar. Lo demás, no te debe importar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, sé más cauteloso. Una relación es tan frágil como una flor. Debes cuidarla, podarla, hablarle y mimarla. Regarla, echarle abono y tenerla en el lugar conveniente, esto es, estar al loro en todo instante a sus necesidades. De esta manera, van a salir las flores más bonitas del jardín. Por ende, sé detallista, tiene mucha relevancia que lo seas. Quizá el día de hoy, podrías asombrar a tu amor con un regalo o prepararle una velada excepcional y también imborrable. Piensa en algo. Si actúas diferente, conseguirás un desenlace diferente. Sé precavido asimismo puesto que, no conoces en demasía a esta persona. Ve sobre seguro, no hagas nada que te pueda comprometer en un futuro. Estáis empezando y aun precisáis tiempo. Ve a paso ligero, sin correr mas sin pararte. Respecto a los juegos de azar, el día de hoy es el día ideal a fin de que juegues. Están realmente bien auspiciados. Para esto, prosigue en todo instante tu intuición. Seguramente, te lleve a los números ganadores. Sé cauteloso.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy consigues reparar tu relación sentimental. Charlas y entiendes las cosas. Tienes esa charla animada en la que te reconcilias al 100 por ciento con la persona que ocupa tu corazón. En ocasiones pueden surgir malentendidos y el único modo de arreglarlos es hablando. Empiezas una relación con tu ser amado, vuestra situación prospera, da un paso, a mejor. Significará tu vida entera y lo sabes. No dejes de ser mismo, no te anules como humano. Está realmente bien querer y ser amado mas lo bonito de ello es compartir cada uno de ellos su parte, podérsela ofrecer al otro y, naturalmente, en la pluralidad está el gusto. Tú vas a poder enseñarle a tu ser amado algo que o bien va a aprender de ti mas te va a devolver otra enseñanza y vas a ser quien la aprenda. Esto es, hay que medrar como personas y si 2 personas se complementan y respetan, el planeta es suyo: son los mejores. Estás demasiado impetuoso con el resto, cálmate un tanto, relájate. Sé prudente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, una persona hasta hace muy poco tiempo ignota para ti, ha pasado a ser alguien de vital relevancia. Si la relación prospera, seguramente sea el hombre o bien mujer con la que pases el resto de tu vida. Si lo piensas de este modo te sorprenderás mas, no hay nada de qué asustarse. La transformación ha sido positivísima y además de esto, eso quiere decir que vuestro amor está más vivo que jamás. Por tanto, vas por el buen paseo. Tu relación es insuperable. El día de hoy, estás en especial creativo. Emplea tu imaginación para progresar en tu economía. Tu trabajo puede avanzar mucho si utilizas tus conocimientos. Las ideas son dinero y lo sabes realmente bien. Exprímete el cerebro. Con el tiempo, se va a traducir en ingresos suculentos. El día de hoy vas a recibir una sorpresa muy singular. Alguien fundamental volverá nuevamente a tu vida. Va a ser vital en el campo financiero y laboral. Tu vida en estos instantes es insuperable, disfrútala.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy como por arte de birlibirloque o bien por casualidad, si bien esta no existe, resurge en tu vida alguien que significó mucho para ti en lo sentimental. No puedes dejarlo pasar puesto que es tal y como si de un espejismo se tratase. Va a ser imborrable. Debes sentarte y valorar muy con seriedad qué haces con tu vida y con tus proyectos. Tienes que trazarte un plan de vida, ordenarla. Solo de este modo lograrás terminar con el caos y, sobre todo, conseguirás ser feliz. Tu economía debe ser revisada y remediada. Tienes que abonar tus deudas y precisas producir más ingresos para poder vivir con dignidad. En el trabajo, eres un ser realmente responsable, demasiado, lo que enoja a tus compañeros de trabajo. Debes procurar relajarte un tanto para no tenerlos en contra a todos. Te ven como una genuina amenaza. Vas a tener alguna situación tensa al respecto: ponle un toque de humor para eliminar un tanto de hierro al tema. Con algo de tacto, pronto van a comer de tu mano.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tal vez en días o bien semanas precedentes, tu vida sentimental ha sufrido algunos avatares. Deja de preocuparte, te ha llegado el momento de solventarlo. El día de hoy es un día idóneo para charlar y reparar las cosas. Prepara una velada singular para entregar pie a ello. Por si fuera poco, dispones del fin de semana para continuar festejando vuestra reconciliación. Lucha por tu amor puesto que es fundamental que lo hagas. Merece efectivamente la pena procurarlo. El amor es cosa de 2 con lo que, cede lo que estimes para hacer que la situación vuelva a ser la de ya antes. Hay siempre y en toda circunstancia que amoldarse a la otra mitad. Si le amas, no te va a costar mucho esmero. Eso sí, siempre y en toda circunstancia respetando a la otra mitad. Jamás dejes vejaciones ni malas palabras. Todo debe estar basado en el respeto mutuo. Ahora, tu economía está un tanto parada, atascada. No existen grandes ingresos mas tampoco hay pérdidas, esto es, se sostiene estable en lo que hay. Va a ir a mejor.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, cálmate. La vida no es una carrera o bien por lo menos, si lo fuera, sería una carrera de fondo. No hay que precipitarse. Vas alocado, sin respirar, haciendo 100 cosas al unísono y eso no está bien. Estás forzando mucho tu máquina y eso es totalmente contraproducente. Debes sosegarte. Todo debe ser hecho a su debido tiempo y de nada sirve adelantar los tiempos. Aprende a relajarte, medita y equilibra tu cuerpo. Precisas armonizar todo tu ser: cuerpo, psique y espíritu. En la vida, es mejor caminar y gozar del paseo que no ir a toda velocidad y perderte todo cuanto dejas atrás: ni lo ves ni lo gozas. Organiza tu tiempo y cambia tu forma de actuar. Reparte tu tiempo. Hay tiempo para todo, no solo para trabajar. En lo que se refiere al amor, asimismo acarrea un tiempo mimar y cuidar una relación. Si no tienes tiempo para ella, la otra persona se podría sentir un tanto apartada, en segundo o bien tercer plano. Deberías tomar en consideración cuáles son tus prioridades y actuar respecto a ellas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, si amas a alguien y pretendes pasar una noche fabulosa de, evita una discusión febril. Es verdad que podría finalizar de una forma romántico y apasionado mas, va a ser mejor que no la comiences. En tus manos está discutir o bien no, puesto que es cosa de 2. Posiblemente algún comentario te enfade o bien moleste mas, con un tanto de tacto y diplomacia, conseguirás tener una noche y un fin de semana sosegado. Goza de tu pareja y de tu tiempo de reposo. Sé inteligente. El día de hoy vas a recibir noticias de un amigo de la niñez. Te va a hacer muy feliz saber de este puesto que hace muchos años que no tenías conocimiento de su vida. Respecto a tu economía, debes buscar el modo perfecto de acrecentarla, de darle un buen empujón. Si piensas pausadamente, se te van a ocurrir múltiples formas de acrecentar tu cuenta corriente. Procura, por su parte, ahorrar el máximo. Es tiempo de ahorrar. Guarda siempre y en toda circunstancia algo por si acaso ocurre algún imprevisible.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres puro amor. Tu aura desprende amor. El día de hoy debes vocear a los 4 vientos lo que siente tu corazón o bien, por lo menos, asombrar a tu ser amado. Esta persona te ama asimismo en exceso. Intima, disfruta de unas horas de privacidad y también amedrentad. Es preciso para los dos 2. Posiblemente en algún instante del día de este, te halles un tanto melancólico. Cambia velozmente tu psique para no caer en la añoranza. La vida el día de hoy te ofrece un regalo divino. Estás vivo y tienes que gozar de este presente. Tu sensualidad está muy presente el día de hoy como tu personalidad atrae al amor. El día de hoy tienes un brillo singular en los ojos que te hace ser el centro de atención. Referente a tu vida económica, hay buenos pronósticos a este respecto. Tu futuro próximo es muy prometedor. En muy poco, vas a recibir la solución a un tema legal. Van a fallar en tu favor, lo que es estupendo. Va a entrar una buena cantidad de dinero a tu vida, no dudes. Ten paciencia.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy toca decidir algo duro mas preciso. Deseas dejar a tu pareja, tienes clarísimo que has encontrado a otro ser singular que te cautiva. No eres una persona impetuosa mas el día de hoy lo tienes clarísimo. Depende de ti tu inminente rotura. Es tu libre Arbitrio, decides. Sé valiente y toma la resolución por ti, sin preguntar ni dejándote aconsejar por otros. Te liarán; sé mismo el dueño y único responsable de tu vida y de tus actos. En lo que se refiere a tu trabajo, no improvises. Si decides hacer algo o bien empezar con una actividad nueva, tómate tu tiempo y piensa las cosas pausadamente. Estudia bien todo, sus ventajas y sus inconvenientes y actúa en consecuencia. Si decidieses empezar a estudiar algo para reciclarte o bien prosperar tu puesto laboral, piensa realmente bien el qué y para qué exactamente, o sea, ve a lo seguro, no pierdas ni tu apreciado tiempo ni tu dinero puesto que, no te sobra. Si empiezas algún negocio, estate dispuesto para ello.



Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tienes el don de la palabra mas estas deben llegar al receptor indicado, el adecuado. Despreocúpate. El día de hoy, hallarás cada palabra que desees decir y, ten por seguro que la persona indicada las va a conocer. Haz que tus palabras sirvan para algo, no charles por charlar. Está en juego una relación o bien, más bien, una posible reconciliación. Es esencial. Estás encerrado en tu planeta interior, buceando y salvando unas partes de ti que dabas por perdidas. Asimismo has descubierto cosas que no conocías y por este motivo has crecido, todo ello ha conllevado un desarrollo interior, una evolución. Prosigue, como siempre y en toda circunstancia tu intuición, sabes que es muy acertada. El amor, en muchas ocasiones aparece donde no lo buscas, siempre y en todo momento sorprende. Hallarás más posibilidades actualmente de las que verdaderamente puedas meditar o bien imaginar. Tus planes van a mudar, acuariano mas, ten por seguro que van a ser a mejor. En lo que se refiere al trabajo, en el campo laboral, un compañero tuyo te ha puesto en un apuro. Acláralo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, ten los pies en el suelo y no lo pierdas jamás. Si el día de hoy, haces una tontería y eres infiel a tu pareja, las consecuencias van a ser veloces y radicales. Vas a ser quien decida si dejarse llevar por la tentación o bien pasar de ella. Conoces la Ley de Causa y Efecto: acción reacción. Haz lo que tu corazón te dicte mas, no te quejes después de lo que produzcan tus actos. Examina tus experiencias anteriores, examina tu mochila sensible. Si no deseas errar, mira cuántas veces has caído ya en exactamente la misma piedra. Decide esta vez si saltar, sortear o bien regresar a tropezar. El día de hoy tienes mucha energía, más que la que tienes habitualmente; estás muy activo y hasta inquieto, inquieto. Cualquier inconveniente que brote en cualquier campo, vas a poder solventarlo merced a tu optimismo. Prosigue tus corazonadas, te van a llevar por el paseo indicado. En el trabajo, una nueva responsabilidad te va a ser adjudicada el primer día de la semana de la próxima semana. Acaba el día de hoy las labores pendientes.

Fuente: Astrocanal