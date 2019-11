Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, sé práctico. La vida es considerablemente más simple que como la propones. Debes ser considerablemente más práctico y vivir el día a día sin tantas complicaciones. La vida es cortísima y hay que aprovecharla al límite. No te rompas la cabeza dándole vueltas una y otra vez a lo mismo. Es algo muy incómodo y, sobre todo, es una enorme pérdida de energía y de dinero. Desperdicias ineficazmente tu energía o bien, cuando menos, mucha, una gran parte de ella. En el amor, aprende a gozar de tu pareja, de tu ser amado. Ahora, el día de hoy en esta semana, es buen instante para gozar de la sexualidad y de tu amedrentad. Este terreno está realmente bien auspiciado. Estás empapado de ternura, desprendes amor; tu aura está envuelta de una vibración que atrae el amor. Tu magnetismo, por si fuera poco es enorme. Tanto en el trabajo como a nivel personal o bien en los negocios, se abren puertas impensables en otros tiempos. Si te dedicas a ordenar tu casa, tu espacio, tirar y desprenderte de todo lo inútil, entonces vas a sentir de qué forma tu energía medra, aumenta. Hazlo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, los aspectos amorosos y sentimentales dan un nuevo giro a tu vida el día de hoy . Si de esta manera lo quieres, vas a ser capaz de recobrar a una persona que ocupó tu corazón y que aun el día de hoy si bien no esté contigo, prosigue en ti. Va a ser tu instante de lograrlo. En el caso de compartir tu vida con alguien, el día de hoy va a ser un día muy singular en este aspecto, trayéndote múltiples sorpresas que ni tan siquiera puedes imaginar. Gozarás de tu amedrentad. Si te hallas solo, sin compañía, el día de hoy podrías tener un encuentro realmente agradable que cambiará tu vida. El romanticismo se apoderará de ti y si te lo planteas, podrías iniciar una nueva andanza sentimental. Esta semana te dedicarás más a el resto, a verlos y visitarlos y compartir buenísimos instantes con amigos y conocidos. Vas a estar más alcanzable para todos . Por su parte, y en exactamente la misma línea, los temas sociales van a ser de gran interés para ti, sobre todo lo relacionado con el dinero. Muévete, vas a tener tu recompensa.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, deja ya de preocuparte por el amor. El amor te va a llegar al menos te lo aguardes, conque, estate dispuesto para ello. Las cosas no siempre y en todo momento suceden como uno espera, por ende, no te esmeres tanto por el hecho de que, lo que deba pasar para ti, va a pasar. Conseguirás tus objetivos. El día de hoy deberías parar y meditar un tanto sobre tu vida, cara dónde te diriges y lo que verdaderamente deseas. Quizá debas mudar ciertas pautas negativas de tu vida sentimental: los celos, la obsesión, esa necesidad desaforada por el ser amado, el apego y la impulsividad. Separa los temores y las inquietudes de tu día tras día. Te atascan y paralizan y no te sirven de nada. Todo ocurre en la vida en su instante justo, ni ya antes, ni después. Olvídate asimismo de las ideas negativas, fatalistas y la tristeza. Toda vez que te sientes de esta forma reculas múltiples pasos de tu paseo, te distancias. Lima tus defectos y medrarás, evolucionarás como humano. El día de hoy vas a tener noticias de un amigo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy una persona muy próxima podría declararte su amor. Te vas a quedar absolutamente descolocado al no aguardar tal acción de su parte. No te sorprendas ni paralices, aprende a reaccionar en su justa medida y a entregar a cada cosa la relevancia que tiene. Tu vida sentimental está en pleno cambio, hoy todo es viable, todo puede acontecer por imposible que parezca. Lo mejor está por venir, no dudes. En los temas sentimentales, no dejes que terceras personas opinen o bien se entrometan en tu relación, no te harían ningún favor, es más, te complicarían la existencia en exceso. En el amor, soluciona todo con la persona indicada puesto que es cosa de los dos 2. Evita charlar más de la cuenta y no cuentes tus intimidades o bien inconvenientes a extraños puesto que no les atañen. Tu corazón al fin respirará feliz; algunos pálpitos se cumplen a favor tuyo. En lo que se refiere al tema laboral, este campo está en plan ebullición para ti. La energía empieza a moverse, a activarse. Estate apacible, puesto que el dinero va a fluir en tu vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, deja de ser impetuoso. Siendo de esta forma, hieres a tus seres queridos, en especial a quien está cerca de ti, que ocupa tu corazón. No te compliques tu futuro sentimental. No seas irresponsable ni dejes que hechos exagerados estropeen la relación que tienes. Depende de ti y de tu comportamiento. No creas en las habladurías pues, por norma general los chismes encierran noticias falsas. No te dejes influenciar por ellas en el tema sentimental. En el caso de continuar soltero, sin ningún compromiso, ahora sería el instante ideal de soltarte, fluir y decirle todo lo que tu corazón encierra. Eres Leo, lo que acarrea fuerza, pasión y valor en tu interior. Tu aura está envuelta de la vibración de la prosperidad, fortuna y exuberancia. Atraes el dinero ahora, la prosperidad llama a tu puerta. Déjale entrar. Sé cauto, la avaricia rompe el saco y la ambición jamás lleva a nada bueno. No englobes más de lo que esté en tus manos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy vas a recibir una llamada o bien un mensaje de una persona que ahora se halla lejos de ti. Esta persona procurará charlar contigo puesto que tiene muchas cosas que contarte. Te alegrará el día puesto que, influirá al 100 por ciento en tu futuro sentimental cara este ser. Es algo buenísimo, promete. No dejes que ningún ser negativo entre en tu vida o bien se acerque más de la cuenta. Esta persona procuraría destruir lo que más deseas, haría lo posible por destruirte la vida, amargarte la existencia. Cuanto más le ignores, mejor te va a ir, no permitas que te manipule. Vive el instante presente, acá y ahora. En lo que se refiere al tema económico y financiero, las perspectivas presentes son muy alentadoras, enhorabuena. Posiblemente hoy tengas muy pocos ingresos o bien que estés gastando tus ahorros. Quizá las deudas te estresen en exceso. Mas vas a tener suerte: siempre y en toda circunstancia se abre una puerta cuando más lo precisas. Una persona que te debe una cuantía esencial te va a pagar la deuda.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tus perspectivas frente a la vida han alterado. Ahora, vives el cada día sin meditar en un mañana. Percibes algo que ya antes no sentías. Se te ha caído la venda de los ojos permitiéndote ver aquello que ya antes no veías. Descubres la maldad de la gente, pierdes tu ingenuidad dándote cuenta de lo que te circunda. Al fin, ves las cosas como son y aprendes a distinguir a la gente que vale la pena de la que no. Has ganado mucha sabiduría interior y confianza. Si en el amor hay algo que te duele o bien deseas solicitar perdón, es tu instante. Este , sería idóneo para ello. Lucha con lo que quieres, sabes que eres el único responsable de tu vida, tanto sentimental como normalmente. Mantén el control de tu vida, de esta forma conseguirás vencer los reveses de la vida. Te sientes dueño de tus actos y de tu destino. Vas a estar firme frente a la contrariedad, deja de preocuparte por esta razón. En lo que se refiere a tu economía se refiere, empiezan a moverse diferentes recursos los que pronto van a ser una fuente incontrovertible de dinero. Actúa con precaución y todo va a ir bien.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, goza de este nuevo en compañía. Vas a ver la vida con otros ojos. La dicha se instituye en tu vida, además de esto llega fuertemente, viene con mucha intensidad. El día de hoy vas a recibir una sorpresa realmente agradable, te va a traer mucha satisfacción y alegría. Tienes que estar listo para recibirla por el hecho de que, de no estarlo, nada pasaría. En la vida, hay que estar siempre y en todo momento con los brazos abiertos y actitud positiva presto a comerte el planeta, aprovechar cada minuto y cada segundo. En lo sentimental, conversaciones y encuentros muy agradables se van a suceder a lo largo del día. Posiblemente el día de hoy ocurra algo que te marque la vida: bien empezarás una nueva relación, bien concluirás con la existente. Se presagian buenas cosas para ti, la energía que te circunda es genial. Referente a tu economía, te vas a sentir realmente bien puesto que tus logros son cada vez mayores. Goza del éxito mas no dejes que la ambición se apodere de ti. Te ocasionaría inconvenientes.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no dejes un malentendido con tu pareja sin aclarar: el inconveniente se puede hacer más grande o bien, mejor dicho, la sutileza se puede transformar en inconveniente. Arregla tus diferencias, prosigue con una relación sentimental equilibrada y madura. Vive en armonía; tu cuerpo y psique te lo agradecerán. Sobre todo, no pienses el día de hoy en actuar de una manera intempestivo: al hacerlo, pondrías en riesgo tu amor. En ocasiones, las apariencias engañan y, no puedes actuar de una forma intempestiva con tu pareja por el hecho de que, evidentemente errarías, serías muy injusto y, si bien solicitaras perdón entonces, el daño ya estaría hecho. Considera que es un daño que verdaderamente es eludible. Además de esto, vas a reactivar tu vida íntima, lo que os va a dar esa complicidad precisa y única entre los 2. No lo estropees, puedes lograr la dicha más absoluta. En el área laboral, lleva tus temas de la forma más transparente posible, sé organizado y aprende a precisar. Sé práctico. De este modo, resolverás tus labores con mayor velocidad.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy empieza para ti una etapa de inventiva absoluta. Las cosas se suceden de forma inopinada. En el caso de sentir la necesidad de formar una familia o bien de ampliarla, este es tu instante, adelante, todo está en tu favor. En el terreno sentimental, el día de hoy vas a poder darte cuenta exactamente en qué punto te hallas y tu relación. Vas a saber si estás dispuesto para entregar un paso más, al frente, afianzando de esta manera vuestra unión o bien, al contrario, no es instante ni de actuar ni de desplazar ficha. En un caso así, procura pasar inadvertido. Va a haber mucha actividad y movimiento en tu vida. En lo que se refiere al campo laboral, si te encontrases en situación de desempleo, examina realmente bien cualquier anuncio o bien clasificado. Tu intuición te va a llevar a descubrir el anuncio indicado para ti. Tienes clarísimo en tu psique lo que buscas y lo que deseas, solo debes ir a por esta razón poniendo tus fuerzas. Cualquier inconveniente laboral que se te presente el día de hoy si trabajas, va a ser remediado exitosamente para ti.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, bien en hoy bien en varios días más, tu ser amado, ahora distante, va a llegar nuevamente a tu vida, para regresar a ser parte de ella. De ahí que, pon tu atención en cualquier género de mensaje, correo, teléfono o bien inclusive las redes sociales. Se comunicará contigo anteriormente, va a tener necesidad de hacerlo puesto que, de este modo lo siente. El día de hoy recobras esa armonía que tanta falta te hace, el equilibrio perdido, la paz interior. Si bien pueda aflorar la melancolía o bien la tristeza en ciertas horas del día, no dejes que ese sentimiento de negatividad se apodere de ti. La depresión y la añoranza paralizan tu vida, la frenan. Por esta razón, pon de parte tuya para no caer en tal estado. Empiezas una temporada realmente bonita en el terreno sentimental: una vuelta cariñosa, el triunfo incontrovertible en lo sentimental, la ocasión de explotar ese terreno sexual o bien íntimo tan olvidado. La envidia te persigue, existen muchos ojos sobre tu cabeza. No te exhibas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, solicita lo que desees por el hecho de que, tus deseos van a ser concedidos. No debes tener temor por nada ni por absolutamente nadie. No permitas que te amedrenten, absolutamente nadie tiene poder sobre ti. Grábate en tu psique que eres dueño único y responsable de tu vida, de ahí que, no dejes ninguna manipulación exterior. Tu vida va a mudar de la noche por la mañana. Si charlas y expresas lo que tu corazón siente, de manera automática, empezarás esa relación tan aguardada y deseada. No te quedes con las ganas, no lo dejes pasar. Un amor en silencio hace daño, duele. Por esta razón, lánzalo al Cosmos pues la persona amada lo va a oír. Estás considerablemente más atractivo. El día de hoy atraes la pasión, aun el romance. Las cosas complicadas y complejas, de pronto se tornan simples y simples, lo que te da mucha fuerza para proseguir por este paseo que es la vida. En el trabajo consigues solucionar una situación que llevaba días estresándote, amargándote. Al fin el día de hoy es el día de la desaparición de esa pesadilla.

Fuente: Astrocanal