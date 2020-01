Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de enero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Las energías estarán propicias para acompañarte a profundizar más en tus sentimientos amorosos. Sentirás una orientación para enfocarte en lo que realmente te hace sentir bien. A pesar de que puedes sentir lentitud en obtener lo que quieres en lo afectivo, todo está encaminado.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Podrías conocer nuevas personas que llegan a tu vida y que te aportan nuevas posibilidades en lo laboral, profesional y personal. Estate atenta a las nuevas oportunidades y déjate llevar por las ideas y propuestas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Hoy es un día muy especial porque el planeta Venus, astro del amor, entra en el signo de Piscis. Esto te ayudará a conectarte más con tus emociones, y aunque tal vez te sea algo incómodo, seguramente aportará algo muy bueno para tu relación amorosa.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Anímate a contactar con ese hombre que te gusta hace tiempo. Anímate a demostrarle que te gustaría conocerlo, que deseas compartir un momento con él. No hay nada malo en que des la iniciativa. Seguramente, a él le va a encantar y se sentirá entusiasmado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, La Luna sigue en Libra, esto te aportará un aire de suavidad, equilibrio y armonía contigo misma y con los demás. Si puedes estar más tiempo con tu pareja sería genial, ya que la energía está propensa para compartir con el sexo opuesto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Nuevos contactos con socios o compañeros activan nuevas propuestas en lo profesional. Tu economía ha prosperado y promete seguir creciendo. Tu buen sentido de la administración ha dado buenos resultados. ¡Sigue adelante!

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ¿Todavía piensas en tu ex pareja? ¿No has podido soltarlo y olvidarlo? Te sugiero que vuelvas a intentar un encuentro. Mándale un mensaje y espera su respuesta. Si esta vez no te contesta, entonces, ahí si debes soltarlo de una vez.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Día de encuentros amorosos. La armonía y conexión con tu alma gemela es lo más sagrado que te puede pasar en la vida. ¿Te sientes preparada para reencontrarte con esa alma tan esperada? Pues pide desde tu corazón y verás cómo la vida te muestra el camino hacia ella.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Comparte con tu ser amado momentos de gratitud, de armonía, de silencio y amor sincero. Aprecia cada instante de su compañía y valora todo su ser. La quietud y la paz que compartan juntos, harán crecer el vínculo afectivo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Es un día de buenas noticias y de bastante movimiento en lo laboral. Mercurio entra al signo de Acuario. Esto activará una mayor conexión con las redes sociales y el contacto con personas del extranjero, lo cual te abrirá nuevos caminos en lo profesional.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, El amor es muy importante en tu vida y tu pareja debe acompañarte en tu desarrollo en la vida. Conversen sobre este tema y hagan de la relación, una experiencia divertida y original. No hay necesidad de seguir conceptos antiguos sobre cómo debería ser una pareja ideal.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Pon tu amor y dedicación en tus actividades laborales y profesionales. Comprenderás como todo sale muy bien y nuevas oportunidades ingresan en tu vida con el sólo hecho de poner una buena intención de tu parte.

Fuente: Astrocanal