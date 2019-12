Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy , te vas a sentir totalmente desamparado y desorientado. No sabes qué hacer frente a las circunstancias actuales. Los sucesos te van a dejar sin palabras y no vas a saber de qué manera contestar ante ellos. Te vas a sentir absolutamente desconcertado. Hazte cargo de la situación con osadía y determinación. En ese instante, vas a ser capaz de darle la vuelta a la situación. Entonces triunfarás en el amor, no ya antes. Tienes que aprender de las situaciones, sacarles siempre y en todo momento el lado positivo o bien la propia enseñanza. Tu velocidad mental y también inteligencia te van a hacer entregar con la clave para solventar múltiples de los inconvenientes que están aconteciendo al unísono. En lo que se refiere a los negocios se refiere, un amigo tuyo está de actualidad puesto que es un enorme triunfador, un emprendedor nato. Charla con él, vas a ver de qué forma brota en tu interior esas ganas de hacer las cosas y de conquistar el planeta. Precisas un pequeño empujón para hacerlo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes que renovarte o bien fallecer. Debes reafirmar tu relación: o bien le das un pequeño toque de gracia o bien esas cenizas se extinguirán. Cambia tu forma de actuar. Crea, haz que dé un giro tu relación actual: debes ser creativo en la amedrentad. Para esto, usa juegos eróticos o bien lleva a la práctica cualquier idea que tu imaginación cree. Todo es posible con tal de salvar tu relación. Vas a ver de qué forma, además de esto, te vas a sentir mucho mejor, más vivo y lleno de energía. Tu personalidad se va a ver reafirmada y tu autoestima aumentará. Va a ser ventajoso para los dos, no dudes. El día de hoy, deberías hacer buen empleo de tu sentido del humor. Aprende a reírte de ti, es fundamental que lo hagas. Posiblemente en el trabajo, tus compañeros te gasten alguna broma: aprende a reaccionar, no te enojes por esta razón. En la vida, hay que aprender a tomarse las cosas con más calma, de una forma más relajado. No seas tan visceral, trata de relajarte.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , alguien te podría procurar manipular. Sé listo y no lo dejes. El amor va a llamar a tu puerta. Esta vez va a aparecer del modo más extraño y también inopinado. Estate atento. Va a ser sorprendente para ti. La energía que te envuelve el día de hoy, geminiano, es espléndida para ti. Aprovéchala en tu favor. Adelanta tus temas, cierra casos inconclusos, muévete. Tienes que hacerlo. La acción debe dominar en tu vida. Estás en un instante en el que, todo el impulso que des ahora, como la rueda del carro, entonces, por inercia, andará por él solo. La vida te solicita que hagas ahora un enorme esmero. Hazlo. Emplea, como siempre y en todo momento, tu gran intuición para proseguir recorriendo por el paseo adecuado. Respecto a tus sentimientos, aprende a poner a cada quien en su lugar y a cada cosa asimismo. Vas a ver de qué forma te va mucho mejor en la vida. Tu trabajo empieza a mudar. Ahora, desvelas tu auténtica personalidad y con ella, tus dones. Déjalos salir, libéralos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu espontaneidad es ilimitada, dale brida suelta. Vas a ver de qué manera te lleva a nuevos caminos y situaciones. Tu energía cautiva a los que te rodean, les atrae. Ahora, podría ser un tiempo idóneo para consolidar tu relación sentimental con alguien, entregar un paso al frente o bien, asimismo, si te encontrases solo y sin compañía, te decidieses por alguien concretamente para formar una relación estable. Es el instante, no lo dejes pasar. No te limites, deja salir tu emoción, ganas y sentimientos. Respecto al tema del dinero y de tu economía, el día de hoy, concretamente, deberás tener mucho cuidado. No hagas transacciones comerciales ni dejes dinero prestado si bien te lo soliciten. El día de hoy no es buen día para esto. Podrían estimar estafarte. Estate atentísimo y no lo dejes. No firmes contrato alguno. El día de hoy, claramente, no es el día ideal para tratar con temas monetarios. Déjalos para en un par de días. Observa muy de cerca tu economía.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, prosigue tus corazonadas, sobre todo en hoy. Vas a llegar a buen puerto. El día de hoy, va a ser un día espléndido para entregar el paso frente a una posible relación sentimental. Va a ser perfecto que te halles con la persona que en nuestros días ocupa tu corazón. Podrías empezar con ella un romance o bien aventura. Caso de que tu relación esté ya muy afianzada, pídele el día de hoy matrimonio, o bien que vaya a vivir contigo o bien a la inversa. Sabes de qué forma hacerlo. Encierras mucho carisma y fuerza en ti. Muéstrala al planeta, a tu ser amado. Va a caer en tus brazos. No se va a poder resistir. Tu personalidad atrae todo lo positivo, lo bueno a tu vida. Eres un ser lleno de energía positiva, de alta vibración. Por todo ello, triunfas toda vez que te lo planteas. Asimismo ahora. Prosigue en todo instante tu intuición y tus corazonadas. Referente a tu economía, vas a tener un encuentro casual que cambiará tu rumbo. Sabes que la causalidad no existe conque, presta mucha atención a la charla. Todo tiene su porqué.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy , va a ser un día fundamental a nivel social. Un acontecimiento podría mudar el rumbo de las cosas. No seas impetuoso, no actúes por impulsos puesto que te hacen mucho daño. Tu personalidad, en esos precisos instantes, es llevada a juicio. Resultas inestable, variable y desequilibrado. Tienes que saber supervisarte puesto que, va a haber muchos instantes en la vida en los que verdaderamente debas silenciar o bien comportarte de otra forma. Aprende a mirar la vida con otros ojos, desde una nueva perspectiva. Si te centras y no te alteras, todo va a estar en orden respecto a tu pareja. Si, por contra, cambias de humor continuamente, va a ser bien difícil vuestra relación y tal vez no sea muy durable. El día de hoy, podrías tener malentendidos asimismo respecto a personas ignotas, como en lo social o bien en el terreno laboral. No te intranquilices por los cotilleos escuchados: sabes que son prácticamente siempre y en toda circunstancia patraña. Además de esto, cualquier confusión, podría tener graves consecuencias. Deja que las cosas sucedan por sí mismas. No las fuerces.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, prosigue, el día de hoy , como siempre y en toda circunstancia tu intuición. Acertarás, tenlo por seguro. No procures mudar a quienes te rodean, son como son y no puedes hacer nada a este respecto. Respétalas y acéptalas y admítelas con sus fallos y virtudes. Eso te engrandecerá puesto que, vas a reconocer que absolutamente nadie es perfecto. Si te dedicases a ver a la gente como te agradaría, si soñases despierto con esto, al despertar y darte cuenta de la realidad, padecerías. No lo hagas, no te favorecería, sería un mero engaño, disfrazar la realidad. El día de hoy, tus resoluciones van a ser las adecuadas, vas a tomar el paseo conveniente, avanzarás. Los pálpitos que tengas solamente levantarte se cumplirán, estate muy atento; apúntalos si es preciso. No van a tardar mucho en cristalizar. Actúa con determinación, no vaciles. Separa la inseguridad y el temor de tu vida. No te resultan convenientes. Recobrarás un sinnúmero de dinero que te deben. Actúa de una manera prudente.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, vas a pasar una velada imborrable. Va a ser digna de rememorar. Va a ser algo muy íntimo y idóneo para ti. Está en ti el poder de la transformación. Es hora de transmutar lo negativo por lo positivo. Tú tienes la llave del cambio, la clave para hacerlo, úsala en tu favor. Te cambiará la vida. Una relación realmente difícil y dura cristalizará; volverás a mantener el control de tu vida sentimental. Tu vida íntima requiere tu atención. Relativo a tus finanzas y economía, estos días venideros vas a entrar en contacto con personas que te asistirán a avanzar en tus temas financieros. Vais a tener muchos intereses comunes y vuestros encuentros y asambleas van a ser muy agraciados. Tus negocios se activarán de manera rápida debido a todos y cada uno de los buenos consejos y movimientos efectuados en tal terreno. La cosecha pronto va a ser recogida y ten por seguro que va a dar buenísimos frutos. Aprovéchate de las circunstancias, son excepcionales para expandir tus negocios y, por consiguiente, acrecentar tu economía.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , vas a romper todos tus esquemas mentales en lo que se refiere al amor o bien a las relaciones íntimas se refieren. Te vas a atrever con todo en la amedrentad con tu ser amado. Sé, incluso de este modo, mesurado y prudente en tus comentarios: podrías estropearlo. Planta realmente bien los pies sobre la tierra. Referente al campo laboral, probablemente haya inconvenientes o bien que te sientas muy a desazón. La situación, en verdad, se está volviendo insostenible. Procura suavizar y tener tacto. Emplea tu paciencia y buena mano. Tú puedes con todo, deja de preocuparte, lo vas a hacer realmente bien. Sobre todo, no dejes ver tus puntos enclenques, no muestres tu debilidad ni que te hacen sentir tan mal: al saberlo, tendrían considerablemente más poder sobre ti, serías un nuevo juguete o bien marioneta. Disimula. Trabaja, ve a lo tuyo y espera que la tormenta pronto acabará. De esta forma, se terminarán las malas caras, los posibles comentarios ocultos, los chismes o bien cotilleos. Ignóralos, se lo tienen justo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy , tu vida transcurre en un tono muy entusiasta. El día de hoy, vas a poder sobreponerte de manera exitosa a cualquier situación problemática o bien dañina para ti. Despreocúpate puesto que, de otras peores has salido. Tú puedes con todo, siempre y en todo momento. Todo tiene solución en esta vida, acuérdate bien. Arreglarás cualquier situación que se te ponga por delante, todos y cada uno de los inconvenientes. Si es con tu ser amado con quien tienes algo que solucionar, llámale sin falta. No aguardes más, no lo retrases. Sabes que las situaciones dañinas se transforman de manera rápida en energía enquistada y generan dolor y, sobre todo, es el paseo más directo cara la enfermedad. Si lo haces, te reconciliarás, tienes todo a favor tuyo, hazlo. El azar está de parte tuya conque, aprovéchalo para captar tu vida aquello que más desees. Podrías firmar pactos con personas de tu ámbito o bien aun nuevos proyectos que remontarían tu economía. No lo dejes pasar, es tu gran ocasión.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario,el día de hoy es tu gran día. Estás exultante, brillante, lleno de dicha y dicha. Tienes tanta energía en tu interior, que serías capaz de hacer cosas imposibles. Acaba lo que debas finalizar, comienza lo que vas a proseguir. El día de hoy es un día en el que tu vida va a mudar. Sabes que las posibilidades hay que procurarlas y pelearlas. Ve a por ellas puesto que, absolutamente nadie va a poder arrebatártelas. El amor está en tus manos. Tú decides qué hacer con tu vida sentimental. Es posible por su parte que, en dependencia de la resolución que tomes, te entre cierta tristeza o bien melancolía en las horas siguientes. Despreocúpate puesto que, pronto va a pasar. Va a ser cuestión de unas horas solamente. Lo superarás prontísimo por el hecho de que, como bien sabes, lo mejor está por venir. Vas a ser la persona más feliz del planeta, grábatelo bien. Respecto al área laboral, prosigue con tu trabajo, no lo dejes ni hagas estupideces, no es instante para esto. Sé prudente puesto que, todo lleva su ritmo. Otro trabajo te espera cuando estés preparado para él.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy estás muy creativo y también inspirado. Verificarás que, cuanto mejor está uno, mayor envidia genera en los ojos del resto. Deja de preocuparte en exceso. Tú puedes con eso y más. Por tanto, si bien veas de qué manera la gente se empeña el día de hoy en arruinarte el día, adelante, prosigue por el hecho de que, no lo lograrán. Obvia a todas y cada una esas personas de mala fe. No tienen nada que hacer contigo. Vas a escuchar calumnias y, no solo sobre ti. Afectarán asimismo a tu núcleo familiar. Prosigue adelante, haz oídos suecos. Eso sí, sobre todo, no entres en su juego pues entonces perderías, les darías la razón. No dejes que te alteren, no afirmes una mala palabra cara sus personas, ahórratelas. Sé imparcial y alcanzarás prontísimo el triunfo. En lo que se refiere al campo laboral, habitúate a dar tus trabajos de una manera pulcro, limpio y también impecable. Tu reputación está en juego y, como sabes, te juegas mucho. No lo estropees, sería una genuina tontería.

Fuente: Astrocanal