Horóscopo del 16 de noviembre de 2019

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, dedícate unas horas para ti, te las mereces. Los son para reposar, o bien para gozar. Mímate un tanto pues, siempre y en todo momento te olvidas de ti. Si tienes pareja, el día de hoy es el día indicado a fin de que goces con ella en soledad, con un tanto de privacidad. Haz alguna escapada al campo o bien a algún sitio próximo y, relájate. Sé feliz, respira hondo y da gracias por estar vivo y vivir. Si últimamente has tenido algún inconveniente con tu pareja, el día de hoy es el día idóneo para arreglarlo. Respecto a los negocios y la economía, la próxima semana efectuarás un viaje bien interesante. Estás en un instante insuperable de tu vida, ariano, sácale todo el partido que sepas y puedas. Aprende a oír a el resto, extraerás grandes enseñanzas, lecciones de vida. Tu sexto sentido está muy desarrollado, úsalo para tu beneficio. En el trabajo, sé creativo, usa tu imaginación. Vas a ver de qué forma, esas nuevas ideas, producen muchos ingresos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te empeñes en un imposible. Tu relación sentimental actual no es para ti, no sois compatibles. No marcha si bien entre los 2 se esmere al límite. Quizá, cada uno de ellos de vosotros, está en un instante diferente de sus vidas y precisa cosas diferentes. Sería una pérdida de tiempo enorme continuar combatiendo, poniendo ímpetu, ganas, energía y kilogramos de ilusión por el hecho de que, se terminarían perdiendo, no llegarían a buen puerto. Por si fuera poco, cuando concluyas dicha relación, el Cosmos te manda otra más similar a ti. Fluye con la vida y con el Cosmos, es indispensable que lo hagas. Tu economía está en apogeo, renovándose, moviéndose. El día de hoy vas a tener un encuentro casual, la casualidad no existe, con las personas ideales y precisas para montar un proyecto o bien negocio. Va a ser idóneo para ti, suerte en estado puro. Por si fuera poco, escucha realmente bien todos y cada uno de los consejos que te den pues, te servirán de mucho en la vida. Adelante.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy vas a tener un encuentro sentimental muy interesante; va a ser algo infrecuente y también inopinado mas, este rencuentro, va a tener relevancia en tu vida. Tras esta tarde, deberás ponderar los pros y los contras de regresar con esa persona, si es el instante apropiado o bien si esa relación pertenece a tiempos pasados. Lo impensable y también poco probable resurge en tu presente. El Cosmos a veces se divierte jugando con nosotros, nos trae viejos espectros y nos prueba a ver si hemos superado o bien no un amor o bien una temporada de nuestras vidas, o bien, evidentemente, una relación. En lo que se refiere a tus negocios y economía, ahora empiezan a tomar forma las relaciones y contactos con países extranjeros. Y eso se traduce en dinero. Las profesiones mejor auspiciadas el día de hoy van a ser aquellas relativas al Comercio Exterior y del campo del Turismo del mismo modo que todo lo que respecta a viajes de negocios o bien cualquier trabajo relacionado con lo precedente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, deseas ser feliz con tu familia, tu pareja y tus seres queridos, mas, por su parte, traes trabajo al hogar o bien te pasas los fines de semana en la oficina. No puedes proseguir de esta forma. Deberás escoger o bien alterar tu comportamiento. Precisas tus horas de ocio, amor, familia o bien lo que agrades. Entonces, si no eres capaz de decir no en lo que se refiere al trabajo se refiere, está claro que deberás hacer una lista de prioridades al día y saber exactamente en qué situación se halla cada uno de ellos, cuando menos respecto a tu vida. Si deseas que todo fluya bien en la casa, deberías poner sobre todas y cada una las cosas a tu pareja o bien, por lo menos, a la familia por norma general o bien a quien agrades. Esta noche va a ser de película, una velada inacabable y hermosa. Allá arreglaréis cualquier desavenencia posible. Y, si deseas reiterar, bien sabes la próxima vez de qué forma debes redactar el orden en tu lista de prioridades. El día de hoy habrás arreglado esa pieza en la oficina que estaba dañada. De este modo, va a funcionar mejor.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, deseas cumplir tus objetivos, tus metas. Ahora, ya las tienes realmente bien estructuradas y claras, enhorabuena. Hay que saber en la vida lo que uno desea para poder ir a por este motivo. Asimismo es preciso un trabajo personal, un esmero y mucha voluntad. Tú has decidido apostar con lo que ansías y vas a ir directo a lograrlo. Tienes que hacer algunos cambios, sobre todo, los más conocidos van a ser en el campo laboral y en el terreno sentimental. Vive el presente, lábrate un futuro y olvídate de una vez por siempre del pasado. No desaproveches este día ni ningún otro, aprovecha la vida que para eso es un regalo. Aprende a estar en armonía con el Cosmos, te va a ir mucho mejor. Además de esto, evitarás muchos inconvenientes. Por regla general, no es bueno nadar a contracorriente. Expone y ganarás; como buen Leo, vas a ser capaz de sacar adelante tus proyectos. Sé inteligente y charla con las personas indicadas cuando sea el instante preciso; te van a hacer caso, te van a escuchar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, controla tu entusiasmo. Ahora, podrías aun llegar a jurar cosas que no eres capaz de cumplir. Sé objetivo. Conoces realmente bien tus restricciones. Tienes que aprender que, en esta vida, es imposible gustar a todos por ende, mira por ti ya antes que por el resto. Jamás llovizna a gusto de todos, es absolutamente imposible. El inconveniente es que, debes comprender que, cuando estés bien, el resto a tu alrededor, asimismo lo va a estar mas, no puedes esforzarte solo por lograr la aprobación del resto, no va de esta forma la cosa. Ya antes de agradar al mundo entero, mira por ti y después actúa. Esa es la lección que debes aprender el día de hoy. Obvia a las personas complejas, negativas y desengañadas. No te van a traer nada bueno. Te complicarán la vida. Cuida de tu dinero; tienes una tendencia singular a que este se te esfume de las manos. Por esta razón, si decides invertir, asesórate realmente bien ya antes por el hecho de que, podrías errar en tu elección.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has pasado unos días de mucho agobio, con situaciones agobiantes y con muchas cargas a tus espaldas. Ahora, empieza a estar un tanto más solucionado el tema tanto laboral como económico. Consigues superar las trabas y obstáculos que nos pone la vida y logras regresar a mantener el control de la situación. En lo que se refiere al amor, deberías comprobar un tanto tus ideales o bien ponerlos en común con la persona de tus sueños por el hecho de que, es bastante probable que no coincidan las ideas, quizá los derechos y las obligaciones de los miembros de la pareja. Si no deseas tener o bien provocar ningún malentendido, cuesta muy poco poner las cosas en común, encima de la mesa. Hablando se comprende la gente. Es la mejor forma que existe. Referente al campo monetario, debes separar meridianamente el tema sentimental del laboral. Procura trazar una línea por el hecho de que, cuando los dos terrenos se mezclan, brotan las complicaciones como por arte de birlibirloque.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás muy inspirado en hoy . Deberías dejarte llevar, entregar brida suelta al amor, a tus instintos, a lo que debas soltar. Fluye con la vida, vas a ser más feliz. Además de esto, tu pareja te lo agradecerá en exceso. Si deseas el día de hoy puedes tener un día perfecto de pasión o bien, en su defecto, una velada íntima y singular. Deja volar tu fantasía, sorprenderás mucho a tu pareja. El día de hoy te van a dar una sorpresa muy singular. Entrégate a la vida con amor y el Cosmos te va a devolver una eterna Luna de Miel. Ten siempre y en todo momento la menta abierta, sé una persona receptiva. Respecto al tema monetario, este es tu punto flaco, jamás hay demasiado. Posiblemente pases algún apuro económico. Sabes asimismo que cualquier imprevisible, puede pasar en cualquier instante. Por este motivo, ten siempre y en todo momento un pequeño remanente, jamás se sabe en qué momento lo tendrás que precisar. Pasa tiempo con tus seres queridos, te lo agradecerán enormemente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás muy inquieto, lleno de preocupaciones, nerviosísimo, considerablemente más del entusiasmo frecuente. No estás bien por el hecho de que, se indica una enorme inestabilidad sentimental y eso es lo que te hace tambalear. No puedes decir todo cuanto piensas por el hecho de que sería absolutamente contraproducente; de entrada, para ti, sería como tirarte piedras contra tu tejado. Tienes que aprender a encauzar tus impulsos, tu energía. Te vas a sentir mucho mejor. Procesa las cosas, mide tus palabras y examina tus actos. Mírate al espéculo y entenderás todo cuanto debes mudar y trabajar. Es puro desarrollo personal. Referente al campo laboral, no tomes resoluciones radicales ya antes de tiempo, nuevamente, no te intranquilices ni apures. Deja que cada cosa se asiente; entonces, actúa. Sobre todo, prosigue haciendo tu trabajo y no desesperes pues, esa actitud solo podría traerte serios problemas. Cálmate, sosiégate. Todo en esta vida tiene solución.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es muy posible que estés ahora soltero o bien con una relación recién terminada. Estás triste y melancólico, no levantas cabeza. Te recreas en tu dolor y eso no es bueno, todo lo opuesto, es contraproducente. Debes expresar lo que tu corazón siente, sea pena, dolor, saña o bien amor. Déjalo ir, salir. Comunícate con el resto, charla. Y, si con lo que fuere, ahora aparece delante de tus ojos la mujer de tu vida, adelante, no hay nada ni absolutamente nadie que te frene. Lo pasado ya no existe, ha quedado atrás. El día de hoy si de este modo lo quieres, brotará nuevamente el amor o bien cuando menos, la ocasión de querer y ser amado. Déjate llevar, fluye con el Cosmos y lo que deba pasar, va a pasar. Las semanas venideras vas a ir recobrando tu vida normal, tu personalidad estará de nuevo íntegra, el dolor se suavizará. Si tienes tu letrado o bien consultor particular, prosigue con ellos y no los cambies: hasta la data, te han resuelto realmente bien tus inconvenientes legales.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás inquieto y inquieto por cuestiones profesionales. Es realmente posible que, como trabajador por cuenta propia, hayas abierto tu pequeño negocio. Estás preso de la impaciencia por el hecho de que ves que no arranca, que nada se mueve y, por consiguiente, el dinero no fluye, no entra. Y esta situación te preocupa en exceso. Está atascado y no sabes de qué forma darle el empujón preciso a fin de que empiece a moverse. Dale tiempo al tiempo; en unas semanas, todo materializará como es debido. Las cosas deben asentarse anteriormente. Respecto al amor, tu pareja precisa de ti, tu apoyo incondicional conque, creas o bien no en lo que hace, ayúdale y apóyale, es fundamental para ella. Considera que una pareja debe apoyar los sueños de su ser amado, si bien sea por la ilusión de ver a la otra persona feliz. Respecto a tu situación laboral, deberías reparar lo antes posible tus inconvenientes legales. Es esencial que lo hagas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy vas a tener un encuentro inopinado. Estate dispuesto para ello. Todo tu planeta interior empieza a estar en movimiento. Debes tener más personalidad, seguridad y amor propio y oír más a tu Ser Interno. Lo que afirmen el resto, no tiene tanta relevancia. No deberías dejarte influir tanto por la gente, eso no es bueno, más bien, todo lo opuesto. No te dejes manipular, lo que cuenta es tu opinión. En lo que se refiere al terreno sentimental, deberías obviar todos y cada uno de los chismes y cotilleos sobre tu pareja. Es injusto lo que afirman y, de una forma inconsciente, te hace dudar sobre tu ser amado. Eso es eludible, por esta razón, haz oídos suecos. Debes ser responsable de tu vida y de tus resoluciones, sean respecto al amor, trabajo, vida social o bien familiar. Tú eres el único dueño de tu vida. No adelantes sucesos. En el trabajo, no prosigas la corriente a los cotilleos que circulan. Terminarías viéndote envuelto en algo que ni te va, ni te viene.

