Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 16 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás bastante preocupado. Deja de hacerlo puesto que, te bloqueas en exceso. Hay cosas que se arreglan por sí mismas y otras que, como es natural, requieren de una acción por tu parte que produzca el cambio. Ley de Causa y Efecto, recuérdala bien. La vida está en perfecto movimiento con lo que, aquel mal rato ya pasó. Archiva esa reciente decepción y prosigue con tu vida, avanza. El día de hoy, empiezas a ver tu vida cariñosa con mayor claridad. Separa de ti a las personas problemáticas y chismosas: no te van a traer nada bueno, solo desgracias y dramatismo. Sé mismo y opina siempre y en todo momento por tu boca, no te dejes influenciar ni por conocidos, ni muchísimo menos por extraños. Emplea tu intuición, te va a hacer avanzar por el buen paseo, no cometer equivocaciones. En lo que se refiere al campo laboral, aprende a dejar tus inconvenientes en el trabajo, donde corresponde. No te lo lleves al hogar. Aparta realmente bien las dos facetas de tu vida, de este modo no te dañarás. Toma la vida con más calma; en ocasiones, deseas correr ya antes de caminar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy , se dará una situación bien interesante para ti. No la desperdicies. El día de hoy, deberías dejarte ver, hacer vida social puesto que, va a ser acá, en este ambiente, donde brotará el amor. Sé natural, deja que las cosas pasen por sí mismas, no las fuerces. Lo que deba ser, va a ser, no dudes. Te podrías sentir traicionado por alguien por no cumplir una promesa que te había hecho de antemano. No seas durísimo ni contigo ni con el resto. En lo que se refiere al campo laboral, no seas cabezota ni contumaz. Si algo no sale bien, cambia de procedimiento, de forma de actuar. No te empecines en lo que no puede ser. La tozudez de los Tauro es patente, evidente. Procura suavizarla un tanto. Escucha a tus colegas y compañeros por el hecho de que en la vida existen muchas formas de efectuar las cosas y probablemente, en un caso así, la tuya, tu idea, no sea la mejor. Sé abierto de psique. En muchas ocasiones, en la inventiva se halla la solución. A mayor grado de flexibilidad mental, más soluciones hallarás.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , será un día bien interesante para ti. Tu vida sentimental dará un giro. Empezarás por la mañana con una nueva muy interesante que te alegrará el resto del día. El día de hoy, resaltarás en el campo de lo social: hagas cuanto hagas y vayas donde vayas, relucirás. Impactarás a la gente. Esto va a ser debido a tu gran carisma personal el que ahora está considerablemente más al alza. Tu don de gentes el día de hoy va a ser palpable. En el amor, la fortuna te sonríe, está de parte tuya. Se te presagia un enorme éxito. Evita cualquier posible malentendido. En lo que se refiere a tu economía, va a haber un golpe de suerte a favor tuyo. Un dinero extra aparecerá en tu vida dentro de poco. Para esto, presta mucha atención a todo cuanto sucede a tu alrededor. Emplea tu energía en ser próspero, centra tus deseos, ve a por ellos y prontísimo cristalizarán. No te desperdigues, tiendes a ello. Al estar centrado en algo, al concentrar tu fuerza en un punto, en un tema, le das mayor relevancia y, por lo tanto, lo atraes.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , tus horarios van a estar un tanto cambiados. Compromisos y citas brotarán a última hora, obligaciones y trabajos por hacer asimismo. Deberías cuadrar realmente bien todo para contar con de un tiempo para ti. Te va a ser realmente difícil debido a los sucesos absolutamente inopinados que van a tener sitio. Es realmente posible que la posibilidad de estar al lado de tu ser amado se desvanezca como por arte de birlibirloque. Te sientes muy entusiasta, brillante de dicha, exultante. La alegría está muy presente en tu vida, sobre todo en hoy. Si bien en el trabajo estés rodeado de gente muy fatalista y quejica, no les prosigas la corriente, no les hagas caso. Sabes que una cosa son las habladurías e inclusive la apariencia de la situación y otra muy, muy diferente es la propia realidad. La positividad debe reinar en tu vida. Ten siempre y en todo momento muy presente que si le sonríes a la vida, esta te va a devolver la mejor de sus sonrisas. Atraes lo que piensas y sientes. Charla en positivo y todo empezará a mudar en tu existencia.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás muy sensual. La sensualidad se ha apoderado de ti. El amor está muy presente en hoy. Precisas intimar, tener un rato de privacidad con tu ser amado, gozar de él o bien de ella. Por ende, separa la palabra celos de tu existencia. No existe en tu léxico. Sobre todo, trata de vivir en todo instante en tiempo presente: desecha tu pasado, lo ya vivido y las parejas que han formado parte de él. Concéntrate en ser feliz con tu pareja acá y ahora y olvídate del resto. Tu vida íntima, tu lado más sensual, tu sexualidad está a puntito de rememorar. Precisas crear, renovarte en el terreno sexual, terminar con la monotonía que te invade. Tu satisfacción, el día de hoy , será absoluta. Prosigue tu intuición y tus corazonadas. Ten los pies en el suelo, jamás lo pierdas. Respecto a tu economía, presta atención sobre las personas en las que confías tu economía. Podrían fallarte o bien, todavía peor, engañarte. Ten una actitud mental positiva y el día de hoy lograrás poner a marchar un enorme proyecto. Triunfarás.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy , vas a estar ocupadísimo. Tu agenda va a estar llena de citas y actividades. Organízate. Tus temas personales te birlarán bastante tiempo. Precisamente por eso, utilízalo realmente bien. Inviértelo en robustecer los nudos con tu ser amado, sería muy inteligente hacerlo. Sabes que tu pareja es como una flor a la que debes mirar, charlar y regar cuando es preciso. No la desatiendas o bien repercutiría muy de manera negativa en tu situación. Podrían surgir inconvenientes a este respecto. Referente al campo laboral, en el caso de empezar con una nueva empresa o bien negocio, deberás ser realmente cauteloso con lo que haces y afirmas. Eres un enorme trabajador mas tienes que tener presentes todos y cada uno de los puntos de vista, es esencial que de este modo sea. Estudia realmente bien todas y cada una de las posibilidades ya antes de entregar un primer paso. Asegúrate de todo y entonces, prosigue. Charla lo que debas charlar con quién consideres. Si no las tienes todas y cada una contigo, no prosigas por ahí. Perderías mucho dinero.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy , presta mucha atención a tu ser amado. Se la merece. Debes estar al loro y cuidarlo, ser realmente afable. Si actuases de una forma frívola, errarías puesto que, tu ser amado se enojaría en exceso. Actúa con mucho cuidado para no complicarte la existencia. El día de hoy, podrías pasar una velada increíble, fantástica. Solo debes encauzar todas y cada una de las energías que llegan a ti, que están en el entorno. Ten personalidad y no te dejes manipular por absolutamente nadie. No seas un instrumento de los impresentables. Sé siempre y en toda circunstancia mismo, con tu gran poder de resolución. Solo de esta manera gozarás del amor. Respecto a tu dinero, librano, deberás tener, desde este momento, un control pormenorizado de tus gastos. Solo de esta manera conseguirás rehacer tu economía. Ten un mayor control de tus cuentas, de tus gastos. Respecto a este tema, sé muy cauto. Jamás se sabe lo que va a ocurrir mañana. En el terreno financiero, empieza a ahorrar. Vas a hacer tu inversión preferida.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, es realmente posible que el día de hoy , te sientas muy confundido en el tema del amor. Solicita consejo: una opinión externa podría abrirte los ojos. Debes entregar el paso y tomar la resolución permanente puesto que no puedes proseguir como hasta el momento. Examina realmente bien todo cuanto deban decirte. Estúdialo y medita sobre ello y, después, cuando lo consideres oportuno, actúa. No te precipites puesto que, errarías en tu resolución. No dejes tampoco que te llenen tu cabeza de ideas frívolas: debes saber a quién consultar, en quién confías. Usa tu inteligencia, sabes de qué forma hacerlo. Respecto al área laboral, cuida tus impulsos. En ocasiones, brincas sin poderte supervisar. Es realmente posible que el día de hoy, por esta causa, no consigas comunicarte correctamente con tu superior. Te va a ser muy difícil: espera a mañana, vas a estar más calmado. El día va a ser complejo, las actividades aburridas. Ármate de paciencia y aprende a enfrentar las situaciones con resolución y determinación.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ten mucho cuidado en hoy. Podrían contemplarse situaciones embarazosas. De súbito, te verías enfrentado a personas muy manipuladoras. Actúa con sigilo y cautela. El día de hoy, recibes una energía rebosante y poderosa conque, es el instante de empezar a pelear contra la contrariedad. En esta nueva etapa de tu vida, todo reto va a ser resuelto. Primeramente, debes cuidar tu relación sentimental. Ahora, verificarás que empiezas a estar en pleno control de tu vida sensible. Respecto al tema económico, un dinero va a llegar pronto a tu vida. Al recibirlo, vas a poder remediar todas y cada una de las deudas contraídas. Va a ser un alivio para ti, te quitarás una carga muy pesada, muy profunda. Cuando consigas quitarte tus cargas de encima, las que te minan y te quitan mucha energía, del mismo modo que te generan un bloqueo gigante, vas a poder, si de esta manera lo consideras, invertir en un objeto que sea de vital necesidad para ti. Si puedes aguardar, no te adelantes.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, deja de dudar y vacilar. Vas a localizarte frente a una disyuntiva en hoy. Piensa bien y decide puesto que, aquel paseo que escojas, va a deber dirigirte cara la luz, tu salvación. Tambaleas ahora de tu vida y ya no sabes a qué sujetarte para no hundirte. Deja de dudar. Dudas continuamente, no puedes pasar y prácticamente todo el rato es sobre lo mismo: tu vida íntima y sentimental. Tienes que vivir la vida, salir para tropezar y confundirte. Es la forma de aprender. Si no haces, no avanzas, ni evolucionas. Por este motivo, haz cosas, cáete, levántate, mete la pata. No importa, tienes que pasar por esas experiencias, vivirlas. La vida te va a entregar sorpresas, aun en el amor. Si estás sin pareja, ábrete a nuevas posibilidades y encuentros pues, hay grandes posibilidades de hallar a una persona muy similar a ti. Lo imposible se transforma en realizable y viable. Respecto a tu economía, un sueño se transforma en realidad, consigues llegar a una de tus metas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy , vas a tener un día completísimo. Vas a estar ocupadísimo con tus labores cada día. Te absorberán. Vas a gastar tanto tu tiempo como tu energía. Ten paciencia y toma las cosas con calma. Si te pones inquieto frente a los hechos acaecidos, vas a hacer que repercuta en tu relación sentimental. Trata de tomarte la vida de otro modo, de una manera más relajado. La preocupación es una pérdida de energía tremenda: te gasta y no puedes hacer nada a este respecto. No sirve de nada preocuparte, es más, es muy dañino para ti. El pasado, ya pasó, el futuro todavía no ha llegado. Céntrate en el acá y ahora. Aprende a saber perder, a tomarte las cosas con humor y deportividad. Te va a ir la vida mucho mejor. Haz meditación, yoga, aprende a respirar, es esencial que lo hagas. Charla y piensa siempre y en toda circunstancia en positivo: es la mejor medicina que te puedes aplicar, el mejor fármaco, el más efectivo y, por si fuera poco, es sin coste. Los fallos son experiencias, lecciones que nos da la vida: aprende de ellas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, aparta de tu vida a todo el mundo superficiales que te rodean. No te sirven para nada. Su testera es pura apariencia. Están vacíos por la parte interior, sin ningún género de moralidad. Les vence su Ego, son muy egocéntricos, solo miran por ellos mismos y no por el resto. No dejes que te confundan, que te hagan caer en sus redes. En una palabra, no te dejes engatusar por sus patrañas y falsas promesas. Deberías sentir compasión por ellos, sería lo mejor que podrías hacer. Cuida de tu economía: te toca a ti hacerlo, no a el resto. Estate siempre y en toda circunstancia muy encima de tu dinero y de tus cuentas. Ten, en todo instante, muy presente tu intuición, del mismo modo que tu sexto sentido. Mantente alarma, pendiente de los hechos. En lo que se refiere a tu vida laboral, tienes que mudar tu procedimiento de trabajo. Las tornas han alterado y debes amoldarte a las nuevas circunstancias. Avanza en tu carrera, renuévate, cambia tu rutina por completo.

Fuente: Astrocanal