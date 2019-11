Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no te precipites. El día de hoy podrías tomar una resolución ya antes de tiempo. No te adelantes a ello. Estás inquieto y de ahí que tiendes a charlar de una forma inquieta y precipitada. Debes supervisarte si no deseas tener un enfrentamiento. El día de hoy por la mañana, te llegan noticias de un papel legal o bien algo afín. Van a ser buenísimas noticias. Esta segunda quincena, va a ser realmente prometedora para ti, bien interesante en lo personal, laboral y social. En el trabajo, te van a ofrecer la semana próxima un nuevo puesto. Asimismo, si lo tienes en psique, sería perfecto que comenzases un trabajo por cuenta propia. Debes confiar en ti, en tus posibilidades y en tu fuerza interna, que es mucha. Básate en tu experiencia anterior, te va a ser de mucha ayuda. Con ello, el dinero empezará a fluir en tu vida. Enhorabuena. La cosecha empieza a entregar sus primeros frutos. Prosigue adelante pues, como bien sabes, todo esmero en esta vida acarrea una recompensa muy grande.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, este día va a ser singular para ti en el amor. No te lo vas a creer mas, es cierto. Tu situación sentimental va a mudar. Por otra parte, el día de hoy te resulta conveniente hacer vida social. Es precisa para la salud mas asimismo para tus negocios. Vas a tener la fortuna de estar hablando con amigos y personas bien interesantes que lo que hacen es asistirte a crear. Sus ideas son refulgentes y entre todos podéis edificar algo mejor. Ellos son tu mayor aliciente: tus ideas siempre y en toda circunstancia son comentadas y mejoradas. Son ideas positivas que estimulan en determinada medida tu iniciativa. Vas a poner dichos proyectos en marcha, los que te van a llevar a lograr la fama y la prosperidad. Felicitaciones. Respecto al tema monetario, no permitas que la avaricia rompa el saco, o sea, solicita en tu justa medida. Invierte tus ahorros de un modo razonable. De ahí que, no hagas compras obsesivas que no te van a proporcionar de nada. No actúes ni adquieras por impulsos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el amor te enseña múltiples opciones, todavía de este modo, tienes el paseo abierto para hacer lo que agrades. Reflexiona realmente bien puesto que, en el momento en que escojas, ya no volverás atrás. Verdaderamente, vivirás una etapa de tu vida excepcional. La pasión se marcha a apoderar de ti, jugarás, sentirás placer y no vas a estimar parar. El trabajo da un giro esencial mas, estate sosegado por el hecho de que, a ti no te afecta. Respecto al campo laboral, es muy posible que estés buscando un trabajo. El día de hoy es el día ideal para buscar en los jornales. Si lo haces, si estudias, vas a tener mucha suerte. Asimismo podría entregar un giro muy ventajoso para ti respecto a poderte lucir en tu trabajo. El día de hoy por la mañana, en este , efectuarás la actividad que sabes hacer y con la que te ganarás la vida. Bastantes personas te observarán muy pausadamente, se van a fijar en ti. Por este motivo, lo tienes que hacer lo mejor posible. Mucha suerte. Va a ser un éxito.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy sientes la empatía en el cuerpo. Te has levantado tierno y cariñoso, con ganas de saber y de hacer algo por el resto. Estás clemente y sensible mas, no por esta razón te has despistado de la realidad. Tienes los pies realmente bien anclados sobre la tierra. El día de hoy goza de todos tus conocidos tal y como si fueseis una enorme familia. Hasta podrías sacar en tu casa aquellos temas tabúes que absolutamente nadie se atreve a abrir tras muchos años. Charla desde el corazón, de una forma clemente y tierna. Di palabras fáciles, no complejas, simples de comprender. Lo que cuenta, lo más apreciado, es el tono con que lo afirmes, de qué forma lo transmitas. Va a depender siempre y en todo momento del interlocutor. El día de hoy lo bien difícil se transmuta en simple. Ten presente en todo instante tus conocimientos anteriores, la experiencia laboral y cada año vividos precedentes. Todo cuenta. Lograrás el puesto soñado, es más, superarás cualquier inconveniente en el paseo. Te espera el triunfo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no seas impetuoso y maleducado. Debes aprender a supervisarte. En ocasiones, el Ego te juega malísimas pasadas. Si además de esto amas a alguien, deberías tenerle más consideración. Tu pareja tiene un inconveniente, no confía en sí y por este motivo se aferra tanto a ti. Mas, no por esta razón tienes que vejarla, eso es feísimo. Enséñale a ser más independiente de ti, el desapego. Muéstrale la realidad con amor. Si bien tu pareja cause alguna situación fuera de lo normal, embarazosa, no de ahí que debes señalarle con el dedo. Eso es feísimo. Referente a la vida laboral, empiezas un trabajo bien interesante. Es posible por su parte que esto sea desenlace de un cambio de trabajo o bien de situación en este. Cualquier tema relacionado con dinero, bancos o bien transacciones bancarias, va a estar el día de hoy realmente bien auspiciado. En tu puesto laboral, el día de hoy solventarás un inconveniente de gran extensión. Enhorabuena por el ahínco y por la capacidad resolutiva.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy precisas hacer un alto en el paseo. Debes pensar, sentarte y examinar tu vida entera. Proponte qué haces y para qué exactamente. Qué deberías hacer y cara dónde se dirigen tus pasos. Mudando todo lo pertinente a fin de que esto suceda, vas a llegar al destino apropiado. Sé sutil en tus diálogos con las personas. Tiendes a ser realmente brusco. Sé más suave y, si bien lleves la razón, que sería viable, controla tus prontos y tu impulsividad. Atemorizas. Hoy todo es completamente posible y viable. Todavía de este modo, actúa con tacto y precaución. Ante cualquier inconveniente que se produzca, hallarás la solución ideal. Básate siempre y en toda circunstancia en la experiencia pasada y de esta manera extraerás la lección. Ya vas a tener un referente. Estás muy activo y activo, el día de hoy . Haz todo lo que te quede por hacer. Tu economía reaparecerá de las cenizas gracias a la energía positiva del entorno. Prosperarás, tu economía se acrecentará.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tienes un viaje en tu cabeza. Comienza a planearlo. Podrías invitar a tu ser amado y compartir buenos instantes. Sería vuestro primer viaje. Os conoceríais mejor y os reiríais mucho. Sabes que dispones de muy poco dinero, es escasísimo ahora mas, para hacer tal viaje o bien escapada, no precisaríais grandes cosas materiales. Con muy pocos gastos, gozaríais enormemente. Evita los compromisos en lo posible. El amor está a tu lado, considerablemente más cerca de lo que puedas imaginar. Es hora de oír a tu corazón. Sabes que absolutamente nadie, ni mismo, ha conseguido nunca evitarlo. Y ahora te toca a ti pasar por la prueba. Te murmurará la respuesta. En lo que se refiere a tu economía, un tanto floja, deberás estudiar distintas actividades o bien soluciones para acrecentar tu capital. Hallarás la opción alternativa conveniente para esto. Déjate aconsejar por especialistas en el momento en que ya tengas lo que buscas. Adelante.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, deja de machacarte la psique, el cerebro con exactamente las mismas ideas repetitivas. Eso no marcha, lleva por nombre pena en el ánima, es un modo de no estimar aceptar la realidad. Tus sueños, te aguardan, los atraes, van a por ti. Un conocido te llama para darte una nueva muy agradable y te alegras por él o bien . Tus inconvenientes de liquidez, capital, inversiones se resuelven. Aparecerán vías para poder conseguir dinero y remediar todas y cada una aquellas cuestiones relacionadas con el dinero. Posiblemente este fin de semana tengas un gasto imprevisible. Para saber qué hacer en tal caso, utiliza tu experiencia. Tienes que invertir en el sitio ideal, Escorpio. Guíate para esto por esa luz tan grande que desprendes. En lo que se refiere al amor, lo llamas a voces con lo que, vea a por él o bien te hallará a ti. Es muy posible que esta noche suceda algo a este respecto.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no juegues con tu pareja. Ya, podrías estar jugando a lo equívoco, a 2 bandas. Esta segunda persona, la ignota, es la que ha hecho que pienses en un cambio de vida radical poniendo a tu pareja en la cuerda floja. Haz lo que tu corazón te dicte, va a ser el único modo de no errar. Pasarás por una serie de cambios extraños, fases muy variables. Y activas. Las cosas se resolverán a su ritmo, prácticamente sin hacer nada a este respecto. Tus cefaleas empiezan a desaparecer. Todo cambia a mejor. En el trabajo, procuras superarte cada día, te dejas la piel. Tu esmero es elogiable. Y de ello, se han hecho eco tus jefes. Probablemente, en muy pocas semanas, te hayan ascendido de categoría. Prepárate bien para esto. Sería recomendable que invirtieses tu tiempo libre en estudiar ciertas tecnologías, en ponerte al día. Haz un último esmero, lo agradecerás en exceso.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres una persona muy prudente y equilibrada. Siempre y en toda circunstancia has sido moderado en tus actos; ahora, no obstante haces un empleo desaforado de tu tarjeta de crédito, lo que no es apropiado en ti. Jamás has sido un enorme gastador y por este motivo, deberías centrarte y actuar con cabeza. Evita esos gastos innecesarios que tanto desestabilizan tu economía. Empiezas a ir por un paseo nuevo si bien parece que este no es el indicado para ti. Ándate con mucho cuidado y vuelve a tu punto de inicio. No cometas ahora fallos y recules. Es mucho mejor que avances en positivo, con paso firme y determinación. Empiezas una nueva etapa llena de posibilidades. Hay grandes metas y esperanzas fijadas. Se resuelven temas bien difíciles y consigues avanzar. Abres paseo, se te abren nuevas puertas y posibilidades para ti. El día de hoy si tienes alguna cita, no llegues tarde. Podría fatigarse de aguardar y, en el en caso de ser una cita de trabajo, las consecuencias serían deplorables, fundamentales.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, un amigo tuyo puede estar ocultándote la verdad. Está muy enamorado o bien enamorada de ti mas te vende vuestra relación como una enorme amigad. Y sabes que no se trata solo de eso. Es un amor profundo y auténtico muy hermoso y deberías ser capaz de decirle algo pronto. Se padece por amor ineficazmente. Si cada uno de ellos probáis lo mismo, ninguno de los 2 se va a sentir mal. Este fin de semana, deberías entregar el enorme paso. Un cambio de última hora va a ser positivísimo para ti. El Cosmos, en ocasiones, nos ayuda de este modo, eludiendo o bien intentando un encuentro, si bien uno mismo no consiga comprenderlo en ocasiones. Tu trabajo está realmente bien, podrás prosperar en él y por este motivo, deberías desechar la idea de mudarte de trabajo. Todo va a prosperar mucho acá y ahora; esto es, en tu situación actual. En ocasiones, el destino nos enseña a ser pacientes. Y como premio, nos da un buen caramelo a cambio.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tienes unas ganas inmensas de ver a una persona, a tu ser amado. Y en el siglo en el que estamos, es algo tan simple como hacer empleo de internet: las redes sociales son idóneas para comunicarse con la persona indicada. No padezcas si no recibes noticias por el hecho de que puedes entregar el paso inicial. En lo que se refiere a tu economía, debes invertir en un negocio, una cantidad de dinero. Deja de preocuparte, hazlo pues, no lo vas a perder. Lo recobrarás muy sencillamente. Además de esto, el éxito va a estar asegurado, no dudes. Tu vida económica empieza a despuntar, se mueve, entra en juego. Y con este nuevo impulso, conseguirás tomar carrerilla para seguir. Tus finanzas darán un giro muy importante. En estos instantes, contemplas una situación dura, bien difícil de llevar mas, cambiará. Prontísimo saldrás de donde estás. Prosigue en plan ahorrativo. En unas semanas, tal vez te puedas permitir algún capricho que otro mas, no en este momento. Espera.

Fuente: Astrocanal