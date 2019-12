Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy , te hallas un tanto confundido e inclusive desilusionado. No juzgues ni dejes volar tu imaginación. No comprendes lo que sucede en el amor: tu pareja está distante y no te hace el caso que requieres, que te agradaría. Son cosas pasajeras con lo que, no le des la menor relevancia. Sabes que, en ocasiones, la otra parte asimismo puede dudar y padecer, estar confundida. Dale su tiempo, déjale su espacio. Como bien sabes, todas y cada una de las aguas terminan siempre y en todo momento volviendo a su cauce. Dedícate a otras cosas: los negocios y tu trabajo requieren tu atención y esmero. Un proyecto ve la luz, no lo dejes de lado, no te distraigas. Es totalmente preciso que estés encima todo el tiempo. Debe salir bien puesto que, atraerá la prosperidad a tu vida. Los temas monetarios están realmente bien auspiciados conque, si debes solicitar un crédito, es tu instante. El día de hoy, es un día en el que, si te dedicas a meditar, van a salir de tu psique ideas refulgentes las que, si deseas, se convertirán en dinero.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es realmente posible que estés receloso, en modo defensivo o bien te sientas absolutamente conminado. Sabes que una persona está rondando tu casa. Tu pareja podría estar influida o bien seducida por este ser puesto que, ese es su propósito. Haz algo a este respecto si deseas que la situación no empeore. Esa persona es muy negativa y solo desea depositar su energía negativa en vuestro hogar para destruirlo. Va a hacer todo cuanto esté en sus manos. Por esta razón, resguárdate como es debido y toma cartas en el tema. Es esencial que lo hagas. Inclusive vuestro círculo social, de amistades, podría verse perjudicado. Sé claro a este respecto y evita males mayores. Podrían darse situaciones atípicas o bien embarazosas. El día de hoy, vas a recibir buenas noticias en el terreno laboral. Asimismo, respecto a tus negocios y economía, tu unión al lado de un asociado, va a hacer que forméis algún género de sociedad comercial con vistas a un proyecto o bien negocio conjunto. Ya antes de firmar cualquier documento, hazlo repasar por especialistas en el tema.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, eres un ser con una personalidad y también imaginación exuberante. Deja que fluya, que salga. Sabes la relevancia que tiene en esta vida la inventiva. Es el centro de todo. Ahora, es tiempo de tener una pareja y dedicarle tus mejores ratos y sonrisas. No desaproveches tu tiempo frente siendo amado. Dedícale unas horas a la amedrentad, a estar al lado de esa persona y gozar y recrearte con su compañía. Olvídate de la familia, amigos, familiares y del qué afirmarán. Sé ególatra y ve a lo tuyo. La vida solo se vive una vez y solo tienes que vivirla. Eres el protagonista, el resto, solo espectadores con lo que, no te dejes manipular por ellos. Carecería de sentido alguno. El día de hoy, eres el rey absoluto de tu vida sentimental, de este modo lo crees y lo sientes. Te hallas feliz y te sientes efectuado. No vaciles, prosigue cara delante, sin mirar atrás. Es fundamental que de esta forma sea. En el trabajo, vas a triunfar en tus propósitos, metas y resoluciones. Enhorabuena. El entorno, la atmosfera reinante en el espacio laboral es pasmante, insuperable.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , proponte tus objetivos. Si de veras, verdaderamente, deseas conquistar a esa persona, vas a deber emplear todo tus encantos y tus armas de mujer o bien de hombre. Ándate de manera cuidadosa por el hecho de que, si actúas de una manera violento, esa persona podría sentirse angustiada o bien abrumada. Compórtate y ten tacto y los pies en el suelo en todo instante. Es indispensable que de esta forma sea. Medras en lo personal, das un salto evolutivo, maduras de forma rápida. Con ello, merced a tu apertura de psique, consigues solucionar inconvenientes que coleaban de hace quinquenios. Presta atención por el hecho de que, asimismo podrías caer en una pequeña trampa: si no aprendes a ceder a la tentación, tu historia sentimental padecerá un revés. El día de hoy, va a suceder un hecho que te ocasionará gran impacto, te va a dejar huella. En lo que se refiere a tu vida laboral, nuevas ocasiones aparecen en tu paseo, en tu futuro más próximo. Merced a tu nueva forma de meditar y de encajar las situaciones, resolverás múltiples temas frágiles referentes a tu economía. Adelante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy , algo fundamental va a suceder en el terreno sentimental: vas a poder localizarte con la persona que ocupa tu corazón, va a ser posible que os veáis y charléis. Debes estar seguro y tener confianza en ti. Si te muestras de esta forma, tu cita va a ser un éxito. No vaciles, no tengas temor ni te amedrantes; lucha por tu amor, demuéstrale lo mucho que le quieres. Cuando a la situación laboral, debes tener las cosas clarísimas y no dudar ni divagar. Ve al grano y no te distraigas de tus objetivos. Muy frecuentemente, tienes la psique desperdigada y eso te hace perder mucha energía. Ahorrarás, por si fuera poco, bastante tiempo y dinero. La línea recta siempre y en todo momento es la más corta, recuérdalo. Arregla tus temas inacabados y prosigue con tu vida. El amor llama a tu puerta, está ahí, déjale entrar. En lo que se refiere al campo laboral, podrías empezar a proponerte un nuevo cambio de ocupación, tal vez con el nuevo año deberías proponértelo muy de verdad. El trabajo puede ser entretenido, recuérdalo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas la semana con un inconveniente sentimental. Debes sosegarte y arreglarlo todo de una vez por siempre. Es lo mejor que podrías hacer. Las dudas llevan al temor, a la confusión y distancian el amor. Aclárate y, si no eres capaz de hacerlo por ti solo, escucha a tu corazón: vas a oír la respuesta. Hazle caso, siempre y en toda circunstancia lleva la razón. De este modo, además de esto, concluirá esa inestabilidad reinante en tu vida. Tienes que mudar tu forma de comportarte asimismo con el resto. Examina tus patrones de conducta. Te falta armonía, autoestima y tener mayor confianza en ti. El día de hoy, te sientes exultante, lleno de energía. Aprovéchala. En la vida, tienes que aprender a amoldarte a los hechos, a las circunstancias. El día de hoy, algo te descolocará y vas a tener que asimilarlo y amoldarte a ello. Un viaje de negocios programado va a ser anulado. No te sientas mal por esta razón. Ese viaje se va a hacer en su instante, en el momento en que te lo señalen. Absolutamente nadie te lo va a quitar mas, por si fuera poco, va a ser considerablemente más rentable y positivo para ti. No dudes, no es algo poco afortunado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy o bien durante los próximos días, una nueva historia amorosa va a celebrarse en tu vida. Estás muy sensible y también intuitivo, considerablemente más de que acostumbras a estarlo. Por este motivo, tus canales de comunicación desde tu más profundo cara el resto son increíbles, considerablemente más abiertos, transparentes. Soñarás despierto, tus fantasías podrían ser parte de tu realidad. Procura no distanciarte mucho de ella. Si quieres algo, no dudes, ve a por este motivo. No lo dejes escapar. La vida es cortísima, demasiado y hay que sacarle el máximo provecho. Ten en todo instante los pies realmente bien anclados a la tierra. Deberías hacer ejercicios de enraizamiento, te vendrían realmente bien. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, el dinero empieza a entrar poco a poco en tu vida. Podría venir de la mano de algún proyecto socio con los pequeños, con la niñez. Sea como fuere tu proyecto o bien trabajo, la economía te va a ser muy conveniente en el planeta de la infancia: profesores, pediatras, instructores. Tus ingresos aumentarán en exceso.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy , te sorprenderán. Tu ser amado te va a hacer pasar un rato alucinante y mágico. Goza cada segundo pues va a ser una experiencia jamás vivida. La semana, merced a ello, se te va a hacer cortísima y soportable. Personas de tu pasado resurgen en tu vida. Con esto, todo puede ocurrir. Ahora, debes vivir el presente, acá y ahora. Olvídate de tiempos pasados, recuérdalos si deseas mas, ten muy presente que prosigues escribiendo cada segundo de tu vida en el Libro de la Vida. No desaproveches las páginas. Escribe cosas hermosas. Sabes que las ocasiones pasan al vuelo. Tómala si te resulta interesante. Cualquier idea triste y quejica que sobrevuele tu cabeza, tienes que desecharla, ya no la quieres en tu vida. No te resulta interesante. Apuesta por tu felicidad: el planeta va a ser mágico para ti. La exuberancia está en tu aura, te envuelve. Aprovéchala bien, prosigue por esa ruta, es la ideal para ti. Tus actividades económicas son acertadas, te van a hacer ganar mucho dinero.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, deja tu mochila sensible donde corresponde: perdida por el paseo. Considera que en tu corazón y en tu psique hay un botón para borrar recuerdos y memorias limitantes. Hazlo, aprieta. Debes dejarlas por el paseo, no puedes cargarlas contigo para toda la vida. Si prosigues comportándote de esta manera, va a llegar un día en el que ya no te puedas desplazar. El peso va a ser tan grande que te vas a hundir. No hagas eso. Suelta, libera, fluye. Tienes que actuar; a fin de que algo entre, debes hacerle ya antes un hueco. Si no lo haces, jamás va a venir. Muévete, haz, cambia y tu energía se va a mover. Tus pensamientos cambiarán y va a desaparecer el sufrimiento y la amargura, la sofocación y la ansiedad. Eres el responsable, no solo de tu cuerpo y su bienestar físico sino más bien psíquico. Todo cuenta: cuerpo, psique y ánima. Ten cuidado de tus amigos o bien conocidos. Alguno va a ser demasiado negativo y criticón. Va a tratar de revolucionarte tu vida. En el campo laboral, prepárate para una oferta irrechazable.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si estás soltero, sin compromiso alguno, el día de hoy , podrías conocer a tu media naranja en el sitio más inopinado. Aprovecha la ocasión pues va a ser de oro, no la dejes pasar. En el tema laboral, tienes un proyecto entre manos, fundamental que demanda muchas horas de trabajo y un seguimiento progresivo y pormenorizado. Prosigue con tu plan y no te desvíes pues, cuanto más esmero efectúes, mayores van a ser tus frutos. Aprovecha el tiempo y el día puesto que tienes muchas horas por delante. Por su parte, te encontrarás con personas que te deslumbrarán. Con el tiempo, se transformarán en una enorme decepción para ti, las vas a ver falsas. No te fíes de las apariencias y de este modo no vas a tener nada que lamentar. Mira con ojos reales y nada malo te va a suceder, ten realmente bien anclados tus pies al suelo, va a ser la única forma de no errar. En lo que se refiere a tu economía, observa tus gastos. El día de hoy, vas a tener una tendencia a cotejar cosas fuera de sitio, de tu alcance. No hagas estupideces por el hecho de que las deudas no agradan a absolutamente nadie.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, desde el día de hoy , te percatarás de que tu corazón comienza a estar nuevamente ocupado. No lo habías ni planeado ni pensado, pero las cosas brotan y no se pueden eludir tan de manera fácil. Esa persona, recién famosa para ti, se va a ir haciendo día tras día más esencial hasta transformarse en indispensable. Los dos 2 pensáis y sentís lo mismo por el otro conque, es realmente posible que empieces el nuevo año con un compañero o bien compañera de viaje. Sé realista en todo momento: una cosa es el día tras día y la realidad que te circunda y otra muy, muy diferente son tus sueños o bien fantasías escondes. Ten siempre y en todo momento los pies en la tierra para no llevarte sorpresas ni padecer defraudes. Respecto al campo laboral, en este , tu jefe o bien superior podría anunciarte novedades referentes al próximo año. Va a haber movimientos, cambios y proposiciones laborales. El día de hoy, te vas a enterar de los planes que tiene para ti. Sé abierto de psique puesto que, en muchas ocasiones el cambio trae la dicha. No seas obstinado, deja que el destino haga su trabajo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, da lo mejor de ti si deseas que tu situación sentimental prospere y llegue a buen puerto. Debes mostrarte como verdaderamente eres: un ser lleno de vitalidad y entusiasmo enamorado de la vida. Renovarte o bien fallecer, lleva este leitmotiv a la práctica: tu relación precisa ser renovada o bien reinventada. Sé específico en lo que se refiere a tus planes se refiere. Cuanto más lo seas, mejor te va a ir puesto que ya antes los lograrás. Si centras tu energía en un punto, en un proyecto o bien objetivo, este se materializará de una forma considerablemente más rápido; va a llegar ya antes. La energía es poderosísima y el saber concentrarla y centrarla en algo, hace que se haga realidad en medio de tiempo. Ten cuidado con las palabras que emitas puesto que, sabes que la palabra es ley y todo lo que afirmes, tarde o bien temprano, materializará. Sé precavido y no prometas aquello que no eres capaz de cumplir ahora. Sé siempre y en toda circunstancia muy realista para no errar. En el ambiente laboral, ha llegado el tiempo de tomar resoluciones de gran extensión.

Fuente: Astrocanal