Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 14 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, ve en pos de tu ser amado. Es hora de conquistar al hombre o bien mujer de tus sueños, de procurarlo y hallarlo. Ha llegado el momento de sentar la cabeza y vivir una relación intensa más larga y estable por su parte. Tienes que hacer más vida social: debes salir, dejarte ver, ampliar tu círculo y hacer caso a tus contactos. Debes estar presente. Va a ser bueno para ti en todos y cada uno de los aspectos. Puedes estar muy agradecido pues el día de hoy, un buen amigo te probará lo que significa ser un amigo real, leal y auténtico. Va a tener un ademán bello cara ti. Agradéceselo como verdaderamente se merece y, sobre todo, aprecia esa amigad pues amigos de esta forma los vas a poder contar durante tu vida con una sola mano. El día de hoy te vas a sentir exultante, realmente bien, contento y alegre. Te invadirá la dicha absoluta. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, el día de hoy es el día ideal para empezar un nuevo proyecto. Te va a traer suerte y además de esto va a ser muy productivo y próspero. Por ello, el dinero va a entrar prontísimo en tu vida.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, deseas que tu vida sentimental fluya, que todo vaya bien, con perfección. El día de hoy los astros van a hacer eso posible, te van a dar un pequeño empujón a este respecto. Debes regresar a mantener el control de tu vida sensible, ser mismo, con tu personalidad, tu esencia y opiniones. No te dejes manipular ni llevar demasiado. Vuelve a conquistarla. En tus manos está hacerlo. El día de hoy se dan los factores indicados conque, adelante, lánzate. El día está realmente bien auspiciado para todo cuanto deba ver con tu bienestar físico o bien mental: podrías practicar deporte. Vas a tener mucha energía vital; tus palabras van a ser las ideales y convenientes y todo te va a salir la perfección. Aun sería la ocasión idónea para quitarte un hábito dañino como fumar o bien comer de manera compulsiva, o sea, el día de hoy es posible cualquier cosa que mejore tu calidad de vida y te haga sentir mejor. Recuerda que tan esencial es tu psique como tu cuerpo. Estás en una etapa fantástica de tu vida Por esta razón, aprovecha cada segundo, no lo dejes pasar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, las promesas hechas por el resto son muy preciosas mas es mejor ser más realista si esas promesas no se marchan a cumplir. En la vida hay que ofrecer al otro lo que de veras puedes entregar y cumplir. Es la mejor forma de no herir a el resto. Sin mediar palabra puedes probar tu amor, solo debes efectuar una acción. Esto es, prueba que amas al otro sin precisar adquirirle con palabras. El día de hoy, deberás hacer empleo de tu experiencia, comprobar tu mochila sensible, proseguir tu intuición y emplear tu sexto sentido. Deberás usar todas y cada una de las herramientas que tienes, bien de ahora, bien de otrora para tomar la resolución atinada. Como siempre y en toda circunstancia, no te dejes mentir. Sabes realmente bien leer entre líneas, lo has hecho siempre y en todo momento conque, sé justo y decide con el corazón. Ponderarás todo con tal de no hacer daño. Estudia a fondo la situación, tómate tu tiempo. Un negocio próspero está a puntito de aparecer en tu vida. Tu economía aumentará.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy deberás ser realmente prudente con cada palabra que salga por tu boca. Sabes que, si afirmas algo improcedente, las consecuencias podrían ser graves. Contrólate para no confundirte. Tu impulsividad podría el día de hoy jugarte una malísima pasada. De ahí que, cuenta hasta diez y respira ya antes de meter la pata. En el amor, te podría acontecer todo esto debido a un ataque de celos. Procura que no pase, evítalo. Es lo que te sucede con tu pareja: a veces, una contestación, provocación o bien mirada te hace reaccionar de una manera desaforado y también inapropiado dejándote en una pésima situación. No puedes tener esos arranques de cólera y debes imperativamente aprender a encauzar tu energía. Haz yoga o bien meditación e inclusive ejercicios de respiración. Usa cualquier técnica para enfrentar el amor de otra forma. Del modo en el que lo administras ahora, es absolutamente errado y lo sabes. Altera tu conducta, cambia tu perspectiva. En el trabajo, no te dejes influenciar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy te vas a cruzar en tu paseo con alguna persona malintencionada. Procurarán arruinarte el día y hacértelo más difícil. No entres en el juego por el hecho de que saldrías muy maltrecho. Aprende a ver alén de la realidad. Debes ser más listo y ver las pretensiones de la gente, lo que callan, lo que esconden. Fíjate en de qué manera actúan, sus ademanes o bien silencios. Observa pausadamente todo cuanto sucede a tu alrededor. Tu economía va a mudar desde el día de hoy. Aparece un claro desenvolvimiento económico y múltiples puertas que se abren a tu paso, posibilidades que aparecen ante ti. No las dejes pasar. Analízalas y después, da los pasos de una manera concluyentes. Ejecuta tus acciones tras haber estudiado todo anteriormente. Referente al tema laboral, deja que sea tu intuición quien te guíe en tus siguientes pasos. Tu vida va a mudar de una manera radical, Leo. Vas a sacar fuerza para esto, la tienes en tu interior. Hay un viaje en tu horizonte laboral.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, vives una etapa de desarrollo personal. Referente al amor, te ha llegado el turno de charlar, de decir lo que tu corazón siente. Expresa siendo que amas todo cuanto tu corazón guarda en su interior. No tienes nada que temer. Sabes que debes pelear por tu amor, debes actuar por lograr aquello que quieres. Es una parte del proceso. Esta noche de puede ser realmente singular si de esta manera lo quieres. Depende de ti que de este modo sea. Sé mismo, no interpretes ningún papel. Empiezas a preparar un viaje de negocios que va a marcar tu vida económica y tus finanzas. Va a ser indispensable que lo prepares como es debido. Los desenlaces van a ser fabulosos, muy prometedores. Esta semana vas a tener noticias de un tema legal que, por último, se resolverá en tu favor. Merced a ello, colectarás una buena cantidad de dinero lo que va a ser positivísimo para ti. En este instante, dicha cuantía te va a hacer sanear tus cuentas y poder llevarlas al día. Siéntete agraciado de ello.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la armonía se ha instaurado en tu vida para quedarse claramente. El equilibrio y la paz interior vuelven a restaurarse en tu vida, a formar parte de ella. Eres muy intuitivo y también inteligente, librano y lo sabes realmente bien. De ahí que, completamente todos tus pensamientos y acciones van a ser acertadas. Procura obviar a determinadas personas complejas que te rodean, deambulan cerca de ti, de tus cosas. Podrían arruinarte el resto de la semana e inclusive las semanas venideras. No permitas que te estresen o bien se inmiscuyan con sus tonterías; bastante tienes con ser responsable de tu vida y de tus actos. Mantén el control en todo instante. Sobre todo, con este género de gente indeseable. No permitas que te saquen de tus casillas, no les des tal placer. El día de hoy precisarás brindar apoyo a un ser querido. Hazlo, te lo agradecerá en exceso. En el trabajo, separa tus temores y miedos. Si bien la situación sea crítica, muy compleja a raíz de los despidos, no es tu turno. Prosigue apacible.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy va a ser un día tenso para ti. Vas a vivir situaciones límites creadas por seres complejos. Separa de tu ambiente a esta clase de personas. Acabarás siendo el esclavo perfecto para ellos. Eres una persona muy intuitiva y profunda. Y de esta forma tiene que continuar siendo. Aparta realmente bien de tu vida cualquier negatividad. En el amor, escúchale bien a tu corazón pues te afirmará muy meridianamente que actúes con el corazón en la mano. Haz caso a tus sentimientos y conseguirás el amor tan buscado y deseado. Serás el blanco de bastante gente, te van a tener envidia por haberlo logrado. Por tanto, borra de tu psique cualquier chisme que llegue a tus oídos. No dejes que te hagan daño. En lo que se refiere a tu vida económica, esta empezará a arrancar poquito a poco. Algún negocio te va a dar dinero y además de esto lo va a hacer de una forma veloz. Eso sí, si bien suceda de este modo, préstale toda la atención que se merece. No lo desatiendas. Ahora, va a ser una nueva fuente de ingresos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy posiblemente tengas un ataque de ansiedad. Estás tenso y inquieto y eso no te favorece en nada. Si has empezado hace muy poco una nueva relación cariñosa, esta conducta podría dañarte en exceso. Es esencial la imagen que das de ti, es tu carta de presentación. Deberías ser siendo consciente de ello. Además de esto, no eres así; son situaciones puntuales que nunca ocurren. De ahí que, no des esa imagen falsa de ti. Te va a tocar tomar una esencial resolución. Para esto, trata de tener anclados en todo instante los pies en el suelo. No te distraigas ni un ápice. Es fundamental que te concentres al 100 por ciento . Olvídate de los nervios, no te resultan convenientes el día de hoy. Es más, debería ser todo lo contrario: deberías estar equilibrado. El día de hoy si actúas de una manera desenfadado, atraerás cosas, personas y situaciones interesantes a tu vida. Tu economía mejora. En unos días, vas a recibir la nueva que llevabas bastante tiempo aguardando. Enhorabuena.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es hora de vivir tu vida. Deja de meditar en el resto, del qué afirmarán, de los comentarios que hagan. Te deben entregar igual. Vive tu vida y tu instante y ten muy presente a cualquier hora que vas ya antes que absolutamente nadie. Por esta razón, este instante de tu vida debes pasarlo afianzando tu relación y viviendo al máximo, con intensidad. Escoge la pareja que desees, la que te convenga. Solo y esa persona vais a ser los protagonistas incontrovertibles de la historia. Esos espectadores o bien extras no han sido ni citados ni contratados. Solo queda que obviéis sus comentarios. De todas maneras, mantén tu relación y tu vida íntima en privado, solo es cosas de 2. Tu economía mejora: consigues sacar adelante tus proyectos. Para esto, da lo mejor de ti, centra tu energía en tales temas y actúa con determinación. Da el paso y no mires atrás, siempre y en todo momento cara delante. Aprende a ahorrar; tal vez en unos meses debas usar el dinero.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy podrías tener alguna sorpresa a primeras horas de la mañana. Y no tendría por qué razón ser positiva; es realmente posible que de este modo suceda. Es viable que cambie tu situación, bien sentimental, bien laboral. Son 2 cambios esenciales conque, trata de estar listo para ello puesto que no resultará realmente agradable. En lo que se refiere a tu dinero, este hay que ganarlo, ir a procurarlo. Si te quedas plantado, atascado, nada avanzará. Actúa de forma inteligente, de la forma más veloz posible para conseguir salir de donde estás. Debes moverte, ser quien dé ese paso. En el trabajo, tienes que estar dispuesto para todo puesto que los colegas solo desean hacer desaparecer a las personas como tú de su ambiente. No les interesas puesto que eres demasiado trabajador y responsable. No casas con su filosofía de vida. Por esta razón, ve a lo tuyo y también procura obviarlos pues quizá jueguen sucio contigo. Cuanta menos información tengan de ti, mejor te va a ir. Posiblemente despidan a gente mas, no puedes estar con ese miedo en tu cabeza.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, no te dejes llevar por las personas que ni te merecen ni te tocan. A veces, resultas tener poca personalidad y por este motivo bailas al ritmo de muchas músicas. No deberías hacer caso a vanidosos ni a zahoríes. Deberías verlos venir y abstenerte de su compañía. Sabes con perfección que esa gente es perjudicial para ti, te influyen de una manera muy negativo. El día de hoy, deberías iniciar a encaminar tu vida sentimental y llevarla por el buen paseo, por el conveniente. Te distraes con facilidad, tiendes a hacerlo. Remedia tus fallos y prosigue con tu vida. Cambia ciertas actitudes con tu pareja: carece de sentido solventar un inconveniente y después, regresar a profundizar en ello, meter el dedo en la llaga. Hace daño. Respecto a tu actividad laboral, todo marcha adecuadamente, fluye de una manera positivo. Cuida tu imagen pública. Como bien sabes, tienes que estar impecable en todo instante.

Fuente: Astrocanal