Horóscopo del 14 de noviembre de 2019

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás feliz. Hoy va a surgir un encuentro realmente agradable. Te va a encantar. El entorno está muy desenfadado y las situaciones entretenidas se repiten sin cesar. Pasarás un día digno de rememorar. El día de hoy esta noche, brotará la chispa del amor para ti. Por si fuera poco, recibes noticias de alguien muy próximo, quizá un familiar o bien alguien que pertenece a vuestra familia o bien, realmente, es tan próximo que semeja uno de vosotros. Empiezas a suprimir dudas y miedos de tu vida, además de esto, estos, no tienen fundamento alguno. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, hallarás las soluciones convenientes para ti ahora. Sí que es posible solucionar tus dudas y temas conque, deja de preocuparte demasiado por el hecho de que, lo conseguirás. En lo que se refiere al amor, charla con tu ser amado. Al hacerlo, vas a ver de qué forma cambia substancialmente tu vida, va a ser positivísimo para ti. Sé paciente respecto a tus situaciones financieras, no fuerces las cosas puesto que, al hacerlo, a veces, se genera el efecto opuesto.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy te hace falta esa escapada única y original. Aprovecha para ir con tu ser amado a un sitio único, de ensueño. Va a ser idóneo para los dos. Ahora, precisáis un aliciente, algo que os motive, bien en el terreno sexual, íntimo, o sea, debes conseguir encender nuevamente la llama del amor, esa chispa que se apaga. Hay que avivar el fuego y no dejar que desaparezca. Respiras amor, lo desprendes. Tu energía lleva a la pasión. Podría decirse que el día de hoy en este , atraes al amor. Por si fuera poco, este va a ser vuestro fin de semana del amor, una pequeña Luna de Miel. Respecto a tu economía, Tauro, estás muy cerca de lograr la tan ansiada independencia, la vas a conseguir. Prosigue de esta manera, ve a por todas y cada una. Para lograr ya antes tus sueños, bien a nivel financiero, bien a nivel laboral o bien personal, el truco podría ser centrar toda nuestra energía vital en solo una cosa, un tema. De esta manera, al concentrar toda la energía, las cosas suceden ya antes, cristalizan considerablemente más veloz.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy vas a vivir un amor intensísimo, pasional y excitante. Es un día para renovarse. Tienes que mudar el chip, desconectar dos días. Hazlo, precisas evadirte de tu realidad cotidiana. Respecto a tu relación de pareja, ha llegado el momento de entregar ese toque original que ponga sabor a tu vida y a tu amor. Diviértete, vive la vida y goza claramente del amor. Debes saber oír conque, abre bien tus oídos y prosigue los consejos que un buen amigo te va a entregar. Tu opinión la tienes clarísima mas, una segunda opinión, jamás está de sobra. Hazle caso, además de esto, cuando alguien se propón algo tan serio como concluir una relación o bien empezarla, en ocasiones, es preciso escuchar en boca de otros tus palabras para darte cuenta de la realidad. Está bien abrir tu psique y tus canales de la percepción. En lo que se refiere a tu economía, todavía estás resentido por el dinero perdido. Sabes que en esta vida, todo sirve como experiencia con lo que, la próxima vez que inviertas, lo vas a hacer con cabeza.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en lo que se refiere al terreno sentimental, debes aprender a disculpar y olvidar. Es preciso que de esta forma sea. Prosigue, en todo instante, tus corazonadas, tu intuición. Sabes que te guiarán por el paseo ideal, el conveniente. Cada quien somos un planeta con nuestros intereses, preferencias, gustos. Conque, deja que cada uno de ellos escoja su vida, su destino. Es el Libre Arbitrio. El día de hoy ardes de pasión, tienes muchos deseos de estar con tu ser amado. Te impacta en todos y cada uno de los sentidos, te vuelve orate. El romance llama a tu puerta con que, si todavía no tienes pareja, este fin de semana la vas a tener si de esta manera lo quieres. Si la tienes, a gozar de la vida. Esta noche vas a vivir una cita romántica y preciosa, inusual. En lo que se refiere al campo laboral, organízate realmente bien en este día. Debes dejar todos y cada uno de los temas finalizados. Haz este esmero extra y de esta manera vas a vivir un fin de semana de ensueño. Absolutamente nadie te incordiará. Desde el , te asignarán nuevas responsabilidades. Enhorabuena.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, sabes realmente bien a esta altura de tu vida que, eres el dueño y el único responsable de tu vida. Por tanto, no debes entregar explicación alguna a absolutamente nadie ni, sobre todo, a extraños o bien ignotos. Sabes que eres 100 por ciento responsable de tu vida, es tu única y entera responsabilidad. Tú creas tu realidad. Acepta tus actos. Es realmente posible que, en el campo sentimental, estés triste: tu ser amado está lejísimos de ti. Proponte y reflexiona si has sido mismo quien ha hecho que de esta forma suceda. Examina tus pautas de conducta. Sería posible que hubieses sido más intolerante o bien muy poco permisivo. Examina tus valores y de qué forma los aplicas a el resto. Posiblemente esta noche, este noche, puedas regresar a poner las cosas claras. Quizá recibas una nueva ocasión. Estáis los 2, de los dos depende el adecuado funcionamiento. Conseguirás la armonía. Vas a mejorar a nivel económico, déjate guiar por tu intuición.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el silencio hace mucho daño, por lo menos si en una relación estás aguardando con los brazos abiertos que tu ser amado se pronuncie. En tu caso, tienes que charlar ya antes de explotar. El callarse no es positivo, es negativo al 100 por ciento . Deja que tu corazón hable. Estás muy sensible; deberás ser exageradamente cauteloso y frágil a fin de que absolutamente nadie te ofenda. Tampoco deberás herir susceptibilidades y menos de tu ser amado. Sé cuidadosísimo con tus palabras y propón de una manera sutil todo lo que albergue tu psique. Respecto al trabajo e inclusive con el trabajo a distancia, una enorme puerta se abre para ti. Internet te da por su parte múltiples posibilidades de negocios en línea. Con solo la adquisición de un equipo informático, vas a poder efectuar de manera perfecta tu nueva ocupación laboral. Aprovéchate de ello. Descubre, navega y examina. Entonces, decide qué hacer en internet. Es un planeta para los sentidos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, olvídate de cualquier sentimiento negativo, no te dejes llevar por ellos. Son dañinos. En lo que se refiere al amor, no desesperes, prosigue insistiendo fuertemente pues, lograrás tu objetivo, ti deseada y anhelada. Se materializará tu media naranja a tu imagen y similitud. Tu vida sentimental será perfecta, la deseada por ti. Te va a devolver la alegría y el amor. Y asimismo la sonrisa a tus labios y la dicha tan ansiada. Al fin, consigues disolver tu duda, esta se desvanece, quedándote libre y relajado. Se despejan las nubes y aparece un sol brillante, un horizonte increíble. Con respecto al panorama económico, el instante es favorezco y conveniente para una buena inversión futura. Sé cuidadosísimo para no cometer ningún fallo de consideración. No te precipites en temas monetarios. Las cuestiones de dinero hay que pensarlas con la cabeza pausadamente, sin prisas. Estudia realmente bien los pros y los contras, los beneficios y desventajas de las distintas opciones que se te presenten.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, la vida te hace un regalo maravilloso: una relación sentimental con tu ser amado. Debes aprender de la experiencia. De ahí que, ahora deberás alterar cualquier actitud tuya que anteriormente hubiese generado inconvenientes. Debes remediar todo lo negativo, debes transmutarlo y transformarlo en positivo. Esta noche, tu ser amado se tornará más interesante y singular a tus ojos, para ti. Le vas a ver diferente, aun con un interior más precioso. Escorpio, el día de hoy tiendes a esparcirte un tanto. Por esta razón, en el trabajo, presta singular atención. Sabes que hay actividades que requieren los 5 sentidos. Si tu trabajo es parejo, concéntrate al límite, pon el ánima en ello. Si te dedicas a hacer las cosas de una forma automático, podrías errar o bien no hacerlas como se merecen, como es debido. Sabes que nada es insuperable. Cualquier obstáculo puede ser saltado y sorteado. No desatiendas tu trabajo, céntrate en una cosa y no en 5 al unísono. Lo vas a hacer mejor.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la libertad bien entendida es la capacitad de ser libre y poder escoger por resolución propia, con nuestro Libre Arbitrio. La libertad mal entendida y un tanto infantil es hacer en todo instante lo que uno desea, sin importar lo más mínimo nada el ambiente, tus obligaciones o bien el resto. Hay que ser coherente con nuestros actos. Sé maduro y ten la inteligencia precisa para actuar bien en todo instante. Sé prudente. Debes saber encauzar tus impulsos de una manera positivo y creativo por el hecho de que, si no eres capaz de ello, de lograrlo, no eres tan libre. En lo que se refiere al amor, abre tu corazón. Obvia cualquier comentario que te llegue del exterior sobre la persona que amas. No te dejes impresionar por este motivo. Cualquier comentario absurdo y de clase negativa, solo pretenderá dañar vuestro amor. El amor es cosa de 2 con que, si os tienen envidia, van a pagar por este motivo. Se preparan cambios en el campo laboral. Brotarán nuevos proyectos que te van a hacer ver la luz. Todo cambia.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, vas a lograr tus objetivos. En el amor, si verdaderamente quieres que tu ser amado prosiga a tu lado, junto a ti, lo va a hacer. Cambias tu perspectiva frente a la vida, ves la realidad de una forma más conveniente, lo que te asistirá a encararte a tu vida social. Tienes que prepararte para cualquier imprevisible, para lo inopinado. Un encuentro con alguien nuevo, diferente, cambiará tu perspectiva frente al amor. Referente a tu economía, el dinero llega de una forma lento mas seguro. Empieza el movimiento, y tus negocios o bien proyectos se reactivan, rota la energía. La rutina se estimula, todo empieza a moverse. Sales de un enorme sopor económico. Por si fuera poco, aparecen ahora nuevos desafíos para ti de clase económica. Van a ser bien interesantes de proseguir. Estás en el paseo conveniente, no lo olvides. Te mueves en una dirección: la adecuada para triunfar. El éxito es inminente. Enhorabuena por tu esmero y tus progresos. Llegan los frutos.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es muy posible que hagas peligrar tu pareja si juegas a 3. Te verías envuelto en un escándalo, sería una situación muy frágil. No seas irresponsable, por si fuera poco, considera que asimismo podría serlo la tercera persona en cuestión. No lo hagas, te arrepentirías. Goza de tu amor y deja que te amen. No dejes, no obstante, que la situación se te escape de las manos. En un futuro próximo, se producirán cambios en tu ambiente sensible. Mientras, goza de lo que hay sin restricciones ni complejos. Con respecto al área laboral o bien financiera, tienes que dar rienda suelta a tu imaginación. Es exuberante. Cuando tengas claro lo que quieres, pon a marchar tu imaginación. Con voluntad y con la pretensión puesta en ello, pronto materializarás todos tus sueños. El dinero y la suerte te envuelven, están a tu vera. Todavía de esta manera, para lograrla, deberás moverte mucho. Absolutamente nadie nace sabiendo. No aguardes a que caiga del Cielo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, deja de vacilar y actúa de una vez por siempre. Si prosigues tus corazonadas, todo va a ir bien. Actúa de una vez, pensando no se hacen las cosas, hay que moverse. Precisas acción en tu vida. Deseas pasar a nuevas cosas, personas, amores y proyectos mas, para eso, tienes que ir cerrando todos y cada uno de los episodios abiertos. El amor te ronda, pisciano, por este motivo, abre tu corazón. No le cierres las puertas completamente. Aprovecha tal ocasión. En la vida, jamás se sabe lo que puede pasar. Goza de este , es mágico. Ten mucho cuidado por el hecho de que la envidia está muy cerca de ti. No dejes que te hagan daño, para esto, vive sin ostentaciones, haz una vida normal. Si bien deberás resguardarte, las personas próximas van a tener envidia hasta de tu pareja. La envidia es malísima. Destruye las vidas. El día de hoy estás muy susceptible, por esta razón, podrías saltar a las primeras de cambio. No respondas de una forma insolente a las críticas del resto.

Fuente: Astrocanal