Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 14 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, prepárate para percibir un mensaje excepcional. Vas a ver de qué forma, todos estos días hasta el momento en que concluya el año, la magia va a reinar en el entorno. Muchas cosas inusuales o bien inusuales van a celebrarse. Por su parte, tu fantasía va a estar volando puesto que la situación da pie a ello. Las cosas no vienen solas y, lo sabes de sobras, por este motivo, deberás pelearlas. Todo cuesta un esmero en esta vida, ariano, todo. Ten una actitud abierta y positiva. Con ella, conseguirás considerablemente más que estando sin hacer nada; la actitud con la que te proyectas es el motor que hace que sucedan las cosas. Los cambios están al caer, es cuestión de días o bien semanas. En lo que se refiere a tu trabajo, a tu puesto laboral, tienes que desplazar un tanto las energías. Son deplorables, hay mucha energía negativa en el entorno, energías atascadas. Para esto, a fin de que no te afecten en exceso, limpia el entorno, pon plantas verdes, e inclusive algún mineral o una orgonita. Sonríe, es la mejor medicina.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, todo cuanto el día de hoy, pase en el tema del amor, va a tener su influencia el día de mañana. Por este motivo, trata de no luchar ni decir palabras beligerantes ni, como es lógico, perder los papeles o bien decir cosas soeces. No improvises una riña ni, desde entonces, desees crear mal entorno, no se trata de eso. Cuando hagas las cosas, si decides ahora romper con tu ser amado, no te des la vuelta. Lo hecho, hecho está. Prosigue por tu paseo puesto que absolutamente nadie puede interferir en él. Además de esto, no es bueno retroceder: hay siempre y en todo momento que mirar al mañana, lo que se ha de hacer, por dónde debes deambular. Tu intuición está en apogeo con lo que te vas a sentir inspirado para sacar adelante tus temas o bien lo que tu trabajo requiera. No te va a ser bien difícil. En lo que se refiere al dinero, a tu economía, en estos instantes hay grandes deudas y pagos. Brotarán inclusive más imprevisibles y cosas por abonar. No te tortures ni te estreses. Seguro que colectas el dinero para hacerle en frente de todo y sales de ello. Adelante.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, es tiempo de sacrificios, de apretarse el cinturón, seguramente la vez que más en tu vida debas cumplir esto a rajatabla. Tal vez un ser querido próximo esté en tus situación, con poco para gastar. Hay instantes duros en la vida y este es uno de ellos, no lo olvides y, cuando pase, extrae la lección. Lo mejor que tienes es tu claridad mental puesto que, es tan fuerte y poderosa que sabes de forma perfecta lo que va a venir y va a pasar. Tienes todo tu futuro en una visión permanente, con un flujo de dinero, tus trabajos, completamente todo mas, en este preciso instante, no tienes claro si vives la realidad o bien un mal sueño. Arreglarás tus inconvenientes monetarios. Solucionarás cualquier pequeña deuda que hubieses contraído y proseguirás con tu vida. Todo tiene solución en esta vida. Si ahora te encontrases en situación de desempleo, el día de hoy, podrías hallar anuncios con concretes como el tuyo. Examina bien los jornales puesto que un puesto podría ser para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , deberías acabar todas y cada una aquellas cosas o bien situaciones que ya no deseas, que no te son convenientes en lo más mínimo. Es hora de iniciar un nuevo ciclo, una nueva vida en tu vida. Debes sentirte renovado y feliz, llevarás la vida que deseas, la vida de tus sueños. Tú edificas tu realidad, jamás lo olvides. Deja por el paseo esas ataduras que tanto daño te han hecho, que te han limitado y no te han dejado ser mismo. Precisas instituir la armonía en tu vida, la paz interior, tu equilibrio sensible. Deseas ser libre, mismo, tanto en tu vida íntima, personal, familiar o bien laboral. Actúa como lo sientas, toma las cautelas que estimes y da los pasos pertinentes con determinación, sin dudar. Deja que las ideas y la imaginación ocupen tu psique. Sé creativo: muchas ideas pueden salir de allá. Como bien sabes estas, en muchas ocasiones, se traducen en ingresos. No los deseches. Por si fuera poco, te asistirían a sanear tu economía la que no es muy boyante en nuestros días.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, pasa el día apacible sin oír cotilleos ni chismes. Sabes que estos son patraña y si les haces caso o bien te los crees, te generan un daño irreparable. No lo hagas, carece de sentido alguno. Existen alrededor tuyo bastantes personas que te tienen demasiada envidia, lo que es muy perjudicial para ti. Además de esto, asimismo podría afectar a terceras personas, a gente que hay por su parte a tu alrededor. Tu campo laboral está realmente bien auspiciado, por este motivo, si ahora estuvieses en busca activa de empleo, sería viable que lograras un puesto. Muévete, mira en las redes sociales, en internet, en la prensa escrita o bien en otros lugares que se ocupen de ello. Ahora existen buenas ofertas y ciertas podrían ser un buen trabajo para ti. Sabes que es una carrera de fondo y no hay que tirar jamás la toalla. No corras un día demasiado y te fatigues, ve poquito a poco, día a día y, en unos días, o bien semanas, si pones tu fe y tu energía, lo conseguirás: el trabajo va a ser tuyo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy , deberías tener una actitud receptiva frente a la vida. Procura no producir juicios ni te apures a los hechos como haces en muchas ocasiones. Sé paciente. Tú no quieres que haya ningún malentendido, por este motivo, ándate con calma. Todo debe fluir como es debido. Al fin, el amor llega a tu vida, se aproxima a ti para alegrarte los días. Déjale entrar, no lo rechaces por adelantado. Te vas a ver fuerte, con ganas de vivir, efectuado y merecedor de amor. Con ello, en muy pocos días, cambiará tu vibración. Te vas a sentir absolutamente en control de tus conmuevas y de tu vida. El destino te pertenece, no lo olvides. Por si fuera poco, está escrito a lapicero para poder ser borrado y vuelto a redactar. Con respecto a tu trabajo, no hagas locuras: no puedes dejar un empleo estable por algo ocasional y no muy acertado. Sería una insensatez. No expongas de esta manera tu puesto laboral por el hecho de que, la vida está ahora realmente difícil y podrías verte en un enorme apuro. Sé lógico.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy , haz números. Desde este momento, deberías tomar muy en cuenta tus ingresos y gastos y llevar con orden las cuentas al día. Es preciso que lo hagas pues, de este modo, va a ser la única forma de saber lo que tienes. Es esencial y preciso el control de tu economía. Debes ser consciente y responsable de tus deudas. El día de hoy, deberías meditar un par de veces las palabras ya antes de charlar, va a ser la única forma de no confundirse. Sé muy prudente, equilibrado y también inteligente. Respecto al amor, tu situación sentimental cambia: la dicha entra a tu vida, una persona revoluciona tu corazón y tu vida íntima, sexual. Respecto a tu actividad económica, ahora vas a poder iniciar a entregar los primeros pasos para empezar con el nuevo año. Charla, reúnete con tu asociado y propón la idea de lo que deseas hacer. Podría ser bien interesante mas, hay que hablarlo ya antes, de antemano. Mientras, estudia los negocios en internet en línea. Son muy rentables y muy simples de montar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio,el día de hoy , te van a dar un plantón mas, no te enojes en exceso. No ocurre nada. Todos somos humanos y, a veces, despistados. Te va a chocar mucho, quizá te enojes mas, no pasa nada. Sé un tanto más tolerante y tómatelo con deportividad: un distraiga lo tiene cualquiera, no es algo tan grave. Por si fuera poco, estos días donde ya se vive la Navidad, es muy simple tener muchas labores por hacer, recados. La próxima semana vas a tener un gasto extra considerable: tal vez un viaje repentino, un imprevisible. El cambio que efectúes en tu vida va a ser esencial para ti, muy favorecedor y apropiado. Tanto como tu ser amado vais a estar contentísimos y vais a pasar grandes instantes en la compañía del otro. Los cambios os afectarán a los 2, a vuestra nueva vida y van a ser los ideales para vuestras ánimas ahora. Respecto a tu trabajo, estás muy creativo, más que de costumbre. Entras en un periodo verdaderamente movido, lleno de dinamismo donde dominan las ideas, la imaginación. Aprovéchalo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, aprendes nuevas enseñanzas, lecciones que la vida nos da al pasear. Un amigo tuyo, con toda la buena pretensión del planeta, te va a llamar la atención, te va a reñir de una forma cariñosa y cariñosa. Admite su crítica edificante puesto que, va a ser muy sabia. Sabes que hay que caer para levantarse: hazlo en tantas ocasiones como te resulte preciso. Asimila la enseñanza y prosigue tu paseo. Desde el día de hoy, tus sueños se hacen realidad. Por esta razón, ha llegado el momento de abrir tu corazón a la persona indicada. Ofrécele todas y cada una de las palabras bonitas que guardas dentro, todos tus sentimientos. Te corresponderá con su corazón asimismo. Hazle caso a tu intuición, tan acertada como siempre. Vive acá y ahora pues en un minuto todo va a haber alterado. Aprovecha el instante preciso. En el área laboral, asimismo debes vivir el instante presente. Es realmente posible que en tu pasado te fuera reconocida tu tarea, tu gran trabajo. Ahora, los tiempos han alterado y debes amoldarte a los nuevos tiempos. Recíclate, lo vas a hacer realmente bien.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, en este de diciembre, te ha llegado el momento de declarar tu amor al dueño de tu corazón. Confiésale tu amor, te vas a quedar totalmente relajado, apacible y satisfecho. Ahora, va a ser la otra persona, con su Libre Arbitrio, quien va a decidir si te ama o bien no. Una relación es cosa de 2. Un corazón, asimismo puede ser de dos: se complementan. Lo comparten todo, padecen y ríen por exactamente la misma causa o bien motivo. Eso es amor. El día de hoy, vas a tener más datos legales sobre tu situación laboral. Todo se dilucida, las cosas se tornan en tu favor con una solución. La esperanza es lo último que se pierde con lo que, prosigue combatiendo, lo haces realmente bien. Tu forma de actuar te va a hacer ganar. Prosigue como hasta el momento, las perspectivas son geniales. Referente a tu sistema de finanzas, este prosigue medrando, tus ingresos aumentan día a día. Deberías tener un tanto de malicia y no ir contando a conocidos y ignotos tus planes financieros. No es necesario: podrías crear envidias y malestar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy, estás de celebración. En este , un familiar muy querido por todos , os va a dar una nueva excepcional. Va a ser tal la alegría, que te elevará tu vibración. Te vas a sentir exultante a lo largo de todo el día. Sabes que la vida está en perfecto movimiento y que nada es eterno, de ahí que, goza de la alegría mientras que te dure. Fluyes y te rindes al Cosmos, por esta razón, empiezas a sentirte tan feliz. La vida es un inmenso marco lleno de miles y miles de puertas y caminos. Cada puerta que pasas significa un paseo más, una aventura en la que te embarcas. Es alucinante navegar por la vida consciente de lo que haces y deseas. Respecto al campo económico, semeja que esté todo revolucionado, que es duro y bien difícil mas de verdad no es de este modo, es absolutamente lo opuesto. Tras la complejidad va a venir la calma, la calma. Por si fuera poco descubres otras formas de producir dinero. Vas a ser capaz de acrecentar tus ingresos de una manera notable.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy , y como el resto de los días, manda el amor. Tu parte cariñosa es la más interesante. Respecto a tus negocios y economía, un proyecto bien interesante brota en el horizonte. Sé listo y precavido y no te dejes llevar por falsas promesas. Sabes que es peligrosísimo y que esta una parte del negocio puede ser llevado por quien no debe. Tu intuición está muy acertada en hoy, tanto que es muy posible que tengas premio seguro en los juegos de azar. Además de esto, para esto, habrás ido teniendo sueños muy originales donde se manifestaban las claves de tu existencia. Es hora de emplearlos, de descifrarlos a favor tuyo. Vas a ver de qué forma te asisten respecto a los juegos de azar. Son sueños premonitorios y, como es natural, sirven para eso: para decirnos por medio de los sueños lo que pasará. Haz empleo en todo instante de la experiencia anterior y de tu los pies en el suelo. Si ganas, proponte adquirirte la casa de tus sueños.

