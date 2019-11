Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, en esta vida, las personas indicadas van a estar en tu vida hasta el final; el resto, van a entrar y van a salir de tu vida o bien van a desaparecer, sin pena ni gloria. Con las palabras, podría pasar igual: di lo que debas decir por el hecho de que, de no hacerlo, absolutamente nadie se va a enterar de tus sentimientos. Las ocasiones no aguardan y las ocasiones pasan para no regresar. No desperdicies una ocasión de oro. Dile siendo que amas todo cuanto contiene tu corazón, todo el amor que tienes para él o bien . Charla de tus sentimientos más profundos y francos. Tu imaginación está considerablemente más lúcida y activa que de costumbre. La prosperidad llega a tu vida a la par que el dinero. Te espera una vida próspera en muchos aspectos. Cuando llegue, trata de no gastarlo todo. Ten siempre y en todo momento un remanente por el hecho de que, en esta vida, jamás se sabe lo que va a pasar. No te endeudes en ningún instante sin necesidad, sería una auténtica tontería.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, despiertas pasiones. Tal vez no te habías percatado de ello mas, es la verdad. Atraes a el resto, haz la prueba. Vive cada segundo de tu vida, no los dejes pasar. Olvídate del pasado, de los recuerdos puesto que, cuanto más presentes estén, más bien difíciles van a ser de olvidar. Y no te dejan avanzar, te entorpecen tu vida. En el caso de tener pareja estable, empezarás a superar todos y cada uno de los malentendidos que han tenido sitio recientemente. En el caso en el que no tengas a absolutamente nadie en tu vida en tal terreno, el día de hoy podrías conocer a aspirantes o bien aspirantes bien interesantes. Prosigue tu intuición: te va a llevar hasta donde se halle el dinero, haz caso a cualquier clave o bien profecía. Podrías ganar una cuantía de dinero en cualquier casino. Si está en tus manos apostar, hazlo, no pierdes nada. Eso sí, ten cabeza al hacerlo pues, podría darse el caso en el que perdieses considerablemente más dinero de lo que has ganado. No sueltes jamás los pies de la tierra.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, cada persona es un planeta y no la puedes mudar. Existe el derecho del Libre Arbitrio y con esto, eres libre de decir, meditar, actuar o bien decidir lo que desees, sea ventajoso o bien dañino para ti. Por esta razón, no eres absolutamente nadie para obligar a otra persona a que cambie de pensamiento. El día de hoy deberías hacer un tanto de vida social, charlar y divertirte o bien, por lo menos, desconectar del día adía. Vas a relucir, tienes todas y cada una de las papeletas para hacerlo. Espera a que las cosas sucedan por sí solas, no seas impaciente ni las quieras provocar. En lo que se refiere al tema laboral, deberías saber qué debes terminar ya antes de terminar la semana. Ya no queda bastante tiempo para ponerte al día. Examina por consiguiente tus deberes y plazos, tus labores y planea bien el tiempo. Te cundirá más, es cuestión de organización. Termina todo a tiempo para poder gozar del fin de semana que has dispuesto para ti y una persona muy singular. Tu máxima prioridad es que el fin de semana sea singular y mágico conque, acelera.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy te harás comprender realmente bien. Te vas a explicar perfectamente y tus palabras van a llegar a los oídos de quienes lo deban oír. Fluye con la vida, te va a ir mejor. En lo que se refiere a tu relación sentimental, cualquier inconveniente del pasado va a quedar sepultado. Desecha la incomprensión de tu vida, no sirve para nada. Una persona del pasado, una vieja relación vuelve de forma fuerte. El día de hoy se va a hacer apreciar debido al contacto en las redes sociales o bien por teléfono, tal vez te llame. Para ti, va a ser estupendo. Te va a dar un vuelco el corazón. Si deseas, desde el día de hoy ya puedes reanudar tu relación con tu ser amado. Te renuevas, todo cambia a mejor. Respecto a tus finanzas y a tu economía, tu horizonte financiero trae buenas noticias a este respecto. Un dinero entra en tu vida. Ten sobre todo singular cuidado con una persona próxima a ti en quien confías todos tus temas financieros. Te podría jugar una mala pasada. No seas irresponsable o bien confiado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy deberías empezar a poner a cada quien en su lugar, donde le toca. Charla con tu pareja si la hallas extraña y distante. Lo antes posible lo hagas mejor por el hecho de que, como bien sabes, cuanto más dejas un tema sin charlar, más se enquista y enrarece. Pon de parte tuya para llegar en el fondo de la cuestión. Por si fuera poco, charlar libera. Arregla todo cuanto debas en lo que se refiere al amor. Deja claras tus ideas y solicitudes si las hubiese. Tu futuro en lo sentimental se presenta realmente bien, sin inconveniente aparente. El día de hoy podrías tener una cita o bien convidación teñida de ello. No va a ser tal. Posiblemente te quieran usar para conocer algún plan económico. Sería un tanto sucio mas, probablemente te usen de esta manera. Tal vez a través tuyo puedan conocer más sobre algún negocio. Tu vida personal cambia muy velozmente y no sales de tu sorprendo. Dale vueltas a tu cabeza, crea, crea. Tú puedes ser el autor de tu negocio.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, en ocasiones el amor resulta muy complicado mas, hay que combatir por él, dejarse la piel. Debes declararte a la persona de tus sueños, a tu ser amado. Olvídate de los pensamientos negativos, no pienses si te rechazará o bien no, solo en que amas a esa persona y le ofreces tu corazón. Te van a llegar cotilleos y noticias mas, no sabiendo si son ciertas o bien falsas, no deberías actuar a este respecto. Espera a confirmarlas. En el campo laboral, se anuncian cambios. No sabes si vas a ser entre los perjudicados o bien no. Espera sucesos, por si fuera poco, no existe nada que puedas hacer a este respecto. Prosigue lo más sosegado posible, efectuando tu trabajo de la mejor manera que sepas. Y si te afecta más de la cuenta, procura tomarte la vida o bien el trabajo como un juego: supérate a ti, aprende día tras día, ponte desafíos por cumplir y lleva el tema de la mejor forma posible. Adáptate a las nuevas circunstancias, te va a ir mucho mejor. Por si fuera poco, vas a pasar inadvertido.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, en lo que al amor se refiere, si estimas que tu pareja se está volviendo muy supervisora o bien que pierde un tanto las formas, díselo, no aguardes a que sea demasiado tarde. No te guardes cosas en tu interior, va a ser mucho peor. Debes ser mismo siempre y en todo momento, en todo instante. Debes saber decir siempre y cuando no si de esta forma lo consideras oportuno. Empieza a vivir la vida del modo que desees, quizá de una forma más libre y desenfadada. De esta manera, seguro que tu relación sentimental va como la seda, sin ningún género de malentendidos o bien riñas. Olvídate de la rutina, pon más chispa a tu vida, sepárate de la melancolía. Es hora de tirar cosas, objetos y papeles y hacer una buena limpieza general. Lo agradecerás mucho, vas a ver de qué forma la energía fluye y todo se renueva. Te liberarás de mucha carga sensible, muchas piedras pesadas. Sé más práctico. Cualquier aspecto relativo a la residencia, está realmente bien auspiciado.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, es hora de solucionar tus temas sentimentales. La vida te pone en bandeja la posibilidad de solucionar esa cuestión sentimental que tanto te preocupa. Tu relación debe estar llena de armonía y equilibrio. Tú puedes y has de ser feliz, absolutamente nadie lo impedirá, y, menos tu pareja. Vive para ti, sin importarte tanto el qué afirmarán. Es tu vida y te toca a ti gozarla. Tienes que aprender que la opinión del resto, salvo que sea esta edificante y de personas muy próximas, no te vale la pena tenerla en cuenta. Cada quien es libre de meditar y sentir lo que desee, como tener su opinión. El día de hoy tienes más energía de la frecuente con lo que, empléala en cosas productivas o bien en tareas que te cuesten más esmero. En el trabajo, tu actividad laboral es verdaderamente positiva, tus superiores van a estar muy orgullosos de ti. En el caso de haber sufrido algún incidente con algún colega, vas a ver de qué manera todo empieza a mudar a mejor para ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, es un día excepcional para empezar a ordenar tu psique. Aclara tus ideas, ordénalas y piensa realmente bien qué verdaderamente quieres hacer con tu vida. Debes aprender a precisar, sobre todo en el campo sentimental. Empieza una etapa muy interesante para ti. En esta fase, vas a vivir experiencias imborrables. Te efectuarás como humano tanto a nivel material como espiritual. Empiezas a mirar la vida con otros ojos, desde otro ángulo, otra perspectiva. Todos estos cambios te asisten a ser más feliz, a gozar de la vida de una forma increíble. El pasado ya no existe, solo queda mirar cara delante. Mira realmente bien al frente, concéntrate y vuela alto. Tú puedes. Respecto a tu economía y finanzas, algo bien interesante empieza a gestarse en el horizonte. Durante la próxima semana, efectuarás un viaje. Va a ser de clase laboral mas, vas a pasar buenísimos ratos. Te plantearán para un nuevo puesto. Va a ser algo absolutamente inopinado. Vas a estar encantado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sé prudente. Muy frecuentemente actuar de esta manera nos salva de verdaderas meteduras de pata. Debes meditar realmente bien las cosas ya antes de charlar. Es mucho mejor de esta manera, se evitan futuras disputas. No te compliques tu vida cariñosa, lo haces siempre y en todo momento. Es muy simple charlar sin meditar mas las consecuencias, a veces, podrían ser deplorables. En el caso de ser víctima de un engaño sentimental, sé muy prudente a este respecto. Es un tema muy frágil y, si te confundieras, todavía complicarías más la situación actual presente. Sé claro y concluyentes y descubrirás lo que buscas. En lo que se refiere a tus finanzas y economía, deberías ser considerablemente más prudente, todo cuanto puedas. No te dejes influir por las apariencias puesto que realmente bien sabes que, las apariencias, engañan. Habitúate, en la vida, a eliminar de delante o bien a distanciar todas y cada una de las cosas y también ideas que te molestan y, naturalmente, te impiden ser mismo y mejorar de un modo conveniente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en la vida, en ocasiones suceden cosas totalmente inverosímiles y también incomprensibles. El día de hoy lo verificarás con tus ojos. Una persona muy prudente, al confesar, abre su corazón cara ti y te afirma lo que siente. Esta confesión te va a dejar fuera de juego, te resultará estupefacta, inverosímil mas a raíz de ella, cambiará tu punto de vista. Tu vida cariñosa cambia por consiguiente a mejor y tu vida te sonríe. Te estremeces. No te dejes llevar por la fantasía, pon los pies en el suelo. Ajústate un tanto a la realidad y de esta manera no va a haber fallo alguno. No te dediques a juzgar a el resto. No está bien, y, de hacer lo inverso, podrías salir perdiendo. Tienes que confiar en tu intuición puesto que, como buen Acuario, es inmensa, innata a ti. Ve por el paseo indicado, no des pasos en falso. Hoy tienes, a nivel laboral, mucho trabajo amontonado, por hacer. Por este motivo, procura concluir toda la labor ya antes del inicio del fin de semana, de esta forma vas a estar más libre, con más tiempo para ocio. Organízate bien.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, en lo que se refiere al amor eres una genuina caja de sorpresas. Cualquier cosa que se te ocurra, puede suceder. El día de hoy estate listo para todo, sobre todo en esta inacabable velada. Eres único, pisciano y, se te quiere bien. Hoy va a ser inusual con lo que, disfruta del amor, respira amor por cada poro de tu piel. El día de hoy vas a conseguir estremecer. Espera lo mejor de la vida. Ahora podríamos decir que, cuanto más amor y dicha proyectes al Cosmos, mayor dosis de amor vas a recibir de vuelta. En lo que se refiere al tema económico, ahora, estás más ahorrativo, es preciso que de este modo sea pues, el dinero escasea. Gasta solo lo preciso. Mira bien exactamente en qué. Ya va a haber tiempos mejores para despilfarrarlo mas, el día de hoy toca apretarse el cinturón. Es realmente posible que la semana próxima llegue a tus manos un dinero extra, inopinado. Aprovéchalo bien, gasta solo lo preciso.

Fuente: Astrocanal