Te presentamos tu Horóscopo del 13 de febrero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, No dejes que las dudas entren en tu pensamiento. Tu deseo interno te guía hacia lo que deseas lograr hoy, aunque podrían surgirte dudas de si es correcto o no hacer lo que deseas. Confía en tu corazón y no le des lugar a la mente y sus miedos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Comparte con tu compañero de vida y haz más vida social. Te hará bien buscar un equilibrio entre las tareas cotidianas y los momentos para compartir con tus amigas y seres queridos. Conversa, escucha música, disfruta de la buena compañía.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Empieza a conectarte con la suavidad, con el amor y la dulzura. Toma una parte del día para encontrar un equilibrio y armonía contigo misma. Si tienes pareja, será muy bueno que compartas una noche de sensualidad y cariño mutuo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Si te gusta algún hombre y sientes que ese amor es correspondido, sería buena idea que comiences a animarte y conocerlo de a poco. Las puertas del amor comienzan a abrirse y esperan que despliegues tus alas con confianza y seguridad interior.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, El tiempo de conexión contigo misma jamás es un tiempo perdido. Si valoras ese tiempo y aprendes a usarlo favorablemente, podría ser el mejor tiempo invertido. Haz de ese momento, un espacio prioritario, e intenta hacer un hábito de esos espacios especiales.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Date un tiempo y espacio para probar la práctica de la meditación. ¿Sabes por qué? Puedes ganar muchas cosas positivas, pero lo más importante es lo que puedes perder al meditar. Pierdes miedos, pierdes ansiedad y pierdes stress.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hay amigas que hacen bien, amigas que saben cuándo necesitas un consejo, y que se dan cuenta, con sólo mirarte, cuando todo lo que quieres es silencio. Cuando pueden, ayudan. Y si no pueden ayudar, alivian. Si no logran aliviar, se cargan tu dolor contigo y te apoyan. ¿Quiénes son esas amigas en tu vida?

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Transfórmate en la persona que realmente deseas ser. Disuelve las sensaciones o emociones que sientes que te hacen daño. Recuerda que todo el poder está en tu interior y que tú eliges qué decisiones tomar en tu vida.



Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Deja los recuerdos dolorosos atrás y ábrete a empezar un nuevo ciclo en tu vida, donde la abundancia y la prosperidad se hagan presentes. Rodéate de personas que te quieran y te aceptes tal cual eres y disfruta más de la vida.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Es un día especial donde sentirás una energía de más delicadeza y dulzura en tus actividades cotidianas. Recuerda hacer todo con calma y concentración. No te sobrecargues de actividades y encuentra un equilibrio entre el trabajo y el descanso.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, El día de los enamorados se está acercando, es mañana. Prepara algunos regalos para tu enamorado, como dulces y golosinas. Organiza alguna sorpresa especial, como una cena o una velada inolvidable. ¿Te animas?

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Si estás en pareja, aprovecha para tener una noche especial, rodeada de velas y esencias aromáticas junto a tu amante. Pon música relajante y entrégate a disfrutar de mimos, caricias, abrazos y muchos besos. ¿Te entregas al amor?

