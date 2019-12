Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás apuradísimo respecto a tu economía. No duermes, estás totalmente preocupado con eso. Por esta razón, esperas con tanto deseo percibir el día de hoy, una respuesta. Vas a tener noticias, deja ya de preocuparte tanto puesto que, estas son convenientes para ti. Todo está en vías de solución, sosegado. Si trabajas el día de hoy, evita disputas en tu puesto laboral, especialmente si fuera con tus superiores. Mantén tu boca cerrada y limítate a trabajar, es lo mejor que puedes hacer. En el amor, estás empezando una relación naciente, prosigue de esta forma, vas por el paseo indicado. Triunfará el amor. Ya antes de concluir el año, ariano, tu realidad cariñosa se marcha a convertir. Respecto al dinero, trata de no llevar encima ninguna tarjeta de crédito. Terminas de recibirla y consideras que el dinero sale de la nada, como por arte de birlibirloque. El día de hoy, estás en un tono dispendioso y no eres siendo consciente de la realidad. Podrías endeudarte. Tu comprensión está absolutamente anubarrado. Jamás pierdas tu los pies en el suelo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, debes convertirte, ha llegado el momento de hacerlo. Es tu instante. El día de hoy, podrías iniciar. Debes ser más prudente con tu privacidad y no ir contando tu vida privada a extraños o bien ignotos, no les interesa ni les atañe. Comienza tu ciclo de transformación, de renovación absoluta: va a ser idóneo para ti. En lo que se refiere a tu economía, tendrás la inmensa suerte de encontrarte con la ocasión de poder ganar dinero sencillamente. Por si fuera poco, la persona que ocupa tus sueños y no te deja dormir, va a ser el link idóneo para ello. Conseguirás conciliar los negocios con el amor; enhorabuena, puesto que, es algo realmente difícil de lograr. Por su parte, en lo que se refiere al campo laboral se refiere, efectuarás una entrevista que te va a salir perfecta, por ende, vas a tener una ocasión real de poder iniciar con un nuevo empleo. Todo ello brotará de una forma casual, totalmente inopinado. Además de esto, aparecerá fruto del azar, una persona que te asistirá a solventar tu economía.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no te creas todo cuanto te cuenten. A esta altura, sabes realmente bien que las apariencias engañan y que no puedes opinar siempre y en toda circunstancia al mundo entero. No puede ser de esta manera. Por consiguiente, no te dejes asombrar puesto que, no todas y cada una de las promesas que te hagan en la vida, van a cristalizar. Podrías confundirte respecto al amor, está más cerca de lo que te crees. No lo procures tan lejos o bien errarás. Referente a tu coyuntura económica, no te apures tanto; vas a lograr un dinero extra estas navidades; vas a tener la posibilidad de producirlo merced a tu gran imaginación. Te va a llegar en un instante prácticamente crítico de tu existencia: consérvalo como oro en paño. Guárdalo contigo para abonar tus facturas, no lo gastes en regalos puesto que, no es para esto. El día de hoy, e inclusive mañana, deberías reparar tu casa, hacer esas limpiezas profundas y tirar, entregar, obsequiar o bien vender algunos objetos que ya no tienen cabida en tu vida. Hazlo ya antes de terminar el año. De este modo lo comenzarás con una energía más ligera y renovada.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy, estás feliz. Te puedes permitir el lujo de compartir tu tiempo con tus seres queridos. Si no estuviesen tan cerca para ir a verlos, llámales por teléfono y charla con ellos. Demuéstrales lo mucho que les quieres, sobre todo a tu ser amado. La vida hay que aprovecharla al límite, no la puedes desaprovechar ni olvidarte de aquellos a los que tanto amas. Las semanas venideras hasta acabar este año serán inusuales. Dejas atrás las dudas, por el paseo, para de esta forma empezar el nuevo año sin inconvenientes, sin mochila que cargar. Llegarán a tu vida un sinfín de experiencias nuevas y agradables. Vas a gozar de la vida como jamás lo has hecho ya antes. Estás lleno de vida, alegría y también ilusión la que la transmites en todos y cada faceta de tu vida. Todo te resulta conveniente hoy. Tu economía se acrecienta con el paso del tiempo. Por si fuera poco, el día de hoy, te va a llegar por una ruta poco usual un dinero que no aguardas. Disfrútalo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy , empiezas a proponerte muy con seriedad tu futuro. Siéntate el día de hoy a pensar y estudia detenidamente qué resoluciones vas a tomar en un futuro próximo. Sabes que lo que decidas el día de hoy, va a ser tu futuro, de ahí que, tienes que tener clarísimo cara dónde te diriges, dónde deseas enfocarte. No aguardes más, es hora de iniciar a trazar un plan para materializar tus sueños. Debes hacerlo ya. Separa el temor de tu vida y lánzate a la aventura. Cuanto después comiences, más va a tardar tu sueño en hacerse realidad, en cristalizar. Decídete a vivir la vida, es un regalo, un presente que debes vivir. El día de hoy de noche, vas a estar de celebración. Tu economía va a convertirse de una forma sorprendente. Las circunstancias que van a ocurrir, te van a hacer pesquisar y también investigar tus cualidades, tus talentos ignotos aun para ti. No tengas temor, bucea en tu interior pues, de allá va a salir tu nuevo trabajo y, por lo tanto, tus ingresos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy , deberías declararte a tu ser amado. El día de hoy, te sientes lleno de energía, brío y optimismo. Estás fresco, tienes ganas de comenzar un nuevo capítulo de tu vida sentimental y es por esta razón que el día de hoy, es el día clave para abrir tu corazón. Su amigad ya la tienes de por vida; ahora, da un paso más y lánzate. No te rechazará y, si lo hiciese, siempre y en toda circunstancia te quedaría su eterna amigad. Inténtalo, tienes todas y cada una de las de ganar contigo. Expone el día de hoy. Desde este momento y con el inicio del nuevo año, deberás quitar progresivamente de tu vida todo lo que no te sirve para nada, es más, que te hace perder tu valioso tiempo. No desperdigues tu energía puesto que, con el tiempo has aprendido que, si la centras en algo, lo logras con velocidad. Pon tu atención en lo que verdaderamente deseas que suceda y de esta forma va a ser, va a suceder. Respecto a tu economía y finanzas, se presenta nuevamente en tu vida la ocasión de invertir nuevamente en un viejo negocio: hazlo. Esta vez es la terminante, va a funcionar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy , podrías cambiar tus planes, quizá, no por culpa tuya sino más bien por algún evento externo extraño a ti. Deja de preocuparte. Sabes que, lo que pasa, es conveniente conque, si ha ocurrido esto, es por el hecho de que era lo mejor para ti. Seguro que cuando los realices, van a ser perfectos. Mientras, prosigue con tu vida. Sabes que los obstáculos en el paseo son pruebas para aprender y medrar. Ahora te ves con fuerzas de encarar cualquier situación, librano; no importa el grado de dificultad que tenga por el hecho de que eres insuperable. En lo que se refiere al campo laboral, aclararás ciertas situaciones molestas y complejas que tantos quebraderos de cabeza te han ocasionado. Y, al desvanecerse, te vas a sentir más ligero, liberado de múltiples preocupaciones. En el trabajo ha llegado el turno de la transformación. Debes mudar tu estrategia puesto que, hasta la data, no te ha funcionado realmente bien. Deja lo obsoleto, lo trasnochado y cambia de plan. De esta forma, conseguirás avanzar de forma fácil cara tu meta marcada. Renuévate.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy , lleves el plan que lleves o bien decidas lo que decidas, todo te va a salir bien. El amor está realmente bien presagiado. Evita las gentes negativas puesto que, lo único que hacen es incordiar y cargar el entorno de fatalismo y negatividad. Por si fuera poco, su cabeza no está realmente bien amueblada y se dedican a deambular y incordiar. Es gente muy crítica a la que le agrada charlar por detrás y también inventar chismes y patrañas. Óbvialas. Tú eres extraño a todo ese planeta y no precisas ser parte de él ni estar inmerso. Desde el próximo, verificarás por ti de qué forma tus sueños más profundos y honestos empiezan a cristalizar, a hacerse realidad. Estate atentísimo y no pierdas detalle ante semejantes sucesos. Lo imposible se materializa, enhorabuena. Por lo menos, uno de todos , tu sueño más mágico, se hace real. En lo que se refiere a tu panorama económico y financiero, la suerte va a llegar a tu vida de la mano de una persona ignota para ti o bien lejanísima con la que no habías tenido trato alguno.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , sé muy prudente en tus gastos. Esta tarde o bien noche no deberías apostar ni de jugar a los juegos de azar. No expongas tu dinero y, sobre todo, no se te ocurra confiar en tu suerte para de esta manera poder remediar tu economía familiar. Sería una enorme insensatez y una patraña para ti. No te engañes, de este modo no marcha el planeta y menos tu economía. Debes aprender a organizarte. Debes saber distinguir a la gente ventajista de la que no lo es. Los primeros, van a llegar a tu vida y también procurarán arrasar con todo, utilizarte; los segundos, te van a enseñar a vivir y van a ser una parte de tu proceso de aprendizaje. No prometas tampoco algo que sabes por adelantado que no vas a poder cumplir, no te comprometas, no tienes ninguna obligación. Sé muy prudente con tus actos y actividades, Sagitario. Tu economía va a subir como la espuma. De ahí que, en este periodo de tu vida, sería mejor no comentar tus ingresos. Podrían envidiarte o bien reaccionar de forma muy negativa. Sé prudente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, haz aquello que creas con tu ser amado. La noche es vuestra con lo que, sin entregar la menor explicación, actúa de una manera espontáneo si de esta forma lo quieres. Sabes que las parejas ponen fin a su amor primordialmente por la monotonía; de ahí que, no te lo pienses más y dulcifica tu relación. Os va a ir excelente, avivarás la llama del amor. La vida sexual es tan esencial como la vida sentimental o bien el roce de día a día. Todo importa con tal de sentirte a gusto con el ser que amas, todo es válido mientras que los dos lo aprobéis y lo admitáis. Son vuestros pactos y absolutamente nadie más puede opinar a este respecto. El trabajo va a ser muy estresante en los días venideros, Capricornio mas, sabes que es una parte de tu obligación y, como siempre y en toda circunstancia, vas a llevar a cabo tus labores con el mayor respeto. Organízate bien, tal vez debas planearte la agenda perfectamente. Sobre todo, si bien te sientas totalmente desbordado, trata de sosegarte, no dejes que un ataque de ansiedad te tome preso. Respira hondo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás enamorado y lo dejas ver. El día de hoy, te declararás a tu ser amado y, evidentemente, vas a ser correspondido. Promete cosas que puedas cumplir, si bien de amor se trate. En lo que se refiere al campo laboral, debes ponerte las pilas, ocuparte de tus negocios y proyectos y no desatenderlos. Debes darles un enorme empujón. Se te amontona el trabajo, acuariano, tienes muchas labores por hacer. Tal vez el día de hoy, trabajes o bien no, deberías ir a trabajar o bien, por lo menos, hacer alguna hora de sobra. Debes sacar faena, adelantar labores por el hecho de que el primer día de la semana te vas a sentir absolutamente desbordado. El día de hoy, tienes ese toque tan fabuloso que te caracteriza: la intuición. Hazle caso, déjate guiar por ella; siempre y en toda circunstancia te lleva al mejor sitio. Cualquier incidente o bien inconveniente que se te presente en tu vida sentimental o bien personal, se va a ver resuelto por adelantado gracias a ella. No te adelantes a los propios sucesos, deja que sucedan. Tu prosperidad está en paseo. Pronto va a llegar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy, empiezas a descubrir valores ocultos, tanto de ti como de tu ser amado. Todo cuanto halles te va a asombrar muy agradablemente. Deja el pasado donde le toca estar, en el baúl de los recuerdos y encara nuevos tiempos, una nueva etapa espléndida que se abre delante de ti. No te arrepentirás, debes hacerlo. Tu vida cariñosa reaparecerá y relucirá. Vas a ver de qué forma solo hay hueco para la dicha. Respecto a tu trabajo, a tu futuro laboral, deberás seleccionar entre una vieja amigad o bien pelear por un pues te toca de pleno derecho. No lo dejes pasar, un amigo o bien amiga se alegra por tu bienestar. Haz lo que debas, lucha por la igualdad de ocasiones y va a ser de este modo el Cosmos quien decida quién ha ganado la batalla. Ten por seguro que este amigo, que realmente no lo es, lo vas a perder igual mas lo malo sería que pudieses perder tu trabajo por su maldad. Recuerda que la gente tiene doble cara y mueve hilos por detrás. No sientas pena por este ser, no actúa bien.

Fuente: Astrocanal