Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 12 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, todo empieza a resolverse de la mejor forma. Tu vida sentimental se dilucida lo que te da paz mental y mucha calma. Cualquier sofocación reciente se desvanece limpiándote por la parte interior. Respira apacible aire puro. Ahora, deberás aprender la lección. Han sido muchas, cada una con su fallo pertinente. Memorízalas y hazlas tuyas. No las repitas más, retrasan tu paseo de vida. El día de hoy vas a tomar buenas resoluciones en el campo familiar. Respecto a tu economía, eres un auténtico símbolo de coraje y resolución. Actúas con determinación. El trabajo te va a traer algún que otro quebradero de cabeza. Esas inquietudes continuarán durante esta semana mas la próxima, ya habrán desaparecido. No son graves, no padezcas. Si bien tu oficina haya sufrido muchos cambios, a ti, personalmente, no te afectan. De todas y cada una maneras, en unos días, vas a respirar aliviado al saber la resolución. Lucha contra la intolerancia en tu empleo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te sientes en paz contigo y con el planeta. Ahora, nada te altera, has conseguido conciliar el día a día con tu espiritualidad. Tu personalidad atrae a la gente, rebosas un aura de paz. Estás muy afable y empático. Por todo ello, te sientes fuerte en tu interior y consigues disfrutar del paseo que es la vida. El día de hoy empieza un periodo de duros cambios, chocantes ciertos mas, muy productivos y enriquecedores para ti en todos y cada uno de los aspectos. Por si fuera poco, en el campo laboral y económico, prima la inventiva. Bien sabes que gracias a ella, puedes hacer grandes negocios y producir muchos miles. Por este motivo, aprovecha este toque fresco y tus ideas para ponerlas en orden con un fin. Si trabajas en un sitio de atención al público, tu día, el día de hoy va a ser espléndido. Asimismo va a estar bien auspiciado si fueses maestro, cronista o bien escritor. Aprovecha el día para rendir al límite y poder de este modo entonces instruir tus técnicas de arte.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tienes muchas cosas que reparar respecto a tu vida sentimental. Cuando esto ocurra, todo puede pasar. Tu ser amado, aquella persona que te quita el sueño, se va a decidir a hacerte una proposición que no vas a poder rechazar: que vivas al lado de ese ser. Si dejas tu lado el orgullo o bien el amor propio o bien aun el enfado, todo va a ir sobre ruedas. Estáis hechos el uno para el otro, no hay duda alguna. Os complementáis con perfección, solo siendo 2, conseguís un uno perfecto. No te precipites, sabes que las cosas ya antes de tiempo se estropean. Deja que pasen los meses que deban pasar mientras que arregláis vuestras cosas. Vuestra relación da un paso más, se marcha afianzando cada días un poco más. Eres muy intuitivo y tienes muchos talentos por descubrir. Ponlos a marchar. Tu economía va a despuntar. En lo laboral, organízate tu agenda, planifícate pues, tu tiempo está muy mal distribuido. Remedia ese fallo. Es muy grande. Lo conseguirás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, la vida empieza el día de hoy en este preciso momento. No importa nada de tu pasado, tampoco debes irte al futuro. Vive ya, acá y ahora. Es lo mejor que puedes hacer. Jamás olvides que la vida es un regalo y por este motivo, hay que gozarla al límite y sacarle partido. Si algo de tu pasado no te agrada, olvídalo mas, sobre todo, deja de culparte una y otra vez. De este modo no avanzas, reculas. Si ahora tienes una nueva pareja, es hora de que los dos 2 empecéis desde cero, pasando página y dejando por el paseo un pasado que ya no os toca. Si tienes esa actitud, vas a ser muy feliz, en caso contrario, tu vida siempre y en todo momento va a funcionar mal y va a estar llena de melancolía. No discutas con tu pareja, al revés, mímala. Respecto a tu economía, la próxima semana empezarás a aplicar nuevas pautas. Estos planes te van a llevar paseo a la prosperidad. Tu economía aumentará. Piensa en grande, no te quedes con las ideas pequeñas si deseas que tus ingresos aumenten.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu relación actual es catastrófica, no tiene ni pies ni cabeza. Termináis de empezar mas, fue una insensatez de un fin de semana. Sería mejor que cortases por lo sano antes que la repercusión de esta persona te destruya la vida. Sois opuestos y os podéis hacer mucho daño, más del que supones. De ahí que sería aconsejable frenarlo ya. Eres una persona fuerte, puro fuego conque, no te dejes atemorizar. Tú puedes mudar. Sé fuerte y no dejes que absolutamente nadie te manipule. El Cosmos está lleno de hombres y mujeres para ti. No sientas pena por recortar algo que no marcha. Respecto a tu economía, aprovecha los proyectos que aparecen frente a ti. El día de hoy vas a poder solucionar cualquier reto que aparezca en tu vida. Pon tu ánima en el trabajo que te llevas entre manos. Te lo van a reconocer puesto que, los desenlaces van a ser insuperables, tanto que te plantearán un ascenso. Tu capacidad para las labores duras es increíble, insuperable. Puedes con todo. El triunfo llega.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, las puertas del amor están a tu completa disposición. Una persona de tu pasado viene cabizbaja a solicitarte perdón puesto que quiere nuevamente compartir su vida contigo. La ocasión es insuperable con lo que, lánzate. La reconciliación va a ser inminente. Merced a esto, se acaban unas semanas durísimas llenas de dudas, preguntas sin contestar y temores. Todo se desvanece dando paso al gran amor. El trabajo va unido a un pequeño esfuerzo: vuelves a estudiar ciertas tecnologías, te reciclas en tu trabajo para estar a la última. De esta manera, vas a poder ganar situaciones de manera fácil, ascender y ser el mejor en lo tuyo. No dudes, si bien te cueste un enorme esmero personal, el premio va a ser muy gratificante. Va a dar un enorme empujón a tu vida laboral, consiguiendo subir tu estatus y acrecentar tu sueldo, lo que es esencial en estos días en los que vivimos. La vida está en perfecto movimiento y el campo laboral, más si cabe. Todo avanza rapidísimo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu situación ahora es insuperable. La suerte y la prosperidad llaman a tu puerta para quedarse. El amor está al caer. Tienes todo cuanto puedas querer. Y todo ello por el hecho de que tus acciones en otras vidas han sido ejemplares y has amontonado mucho karma positivo. El dinero te va a llegar por los juegos de azar con lo que, desde el día de hoy juega día tras día por el hecho de que, prontísimo te va a tocar. Respecto al campo financiero y económico, vas a escuchar noticias bien interesantes que te van a hacer tomar ciertas resoluciones y te van a abrir nuevas puertas. Aplica todas y cada una estas ideas y triunfarás, estate segurísimo de ello. El dinero se marcha a acrecentar muy velozmente en tu cuenta corriente. Emplea todos tus recursos mas, hazlo bien. No desperdicies tu dinero, debes aprender a guardarlo, invertirlo y, sobre todo, no despilfarrarlo. En ocasiones, tiendes a ser más gastador de lo que deberías. Procura ser más moderado. Tiempos peores pueden venir y hay que ser cauteloso.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tienes que ser más realista, menos fatuo. Deberías tener realmente bien anclados los pies en la tierra, es imperativo que de esta manera sea. Si sueñas despierto, te deformarás efectivamente de tus metas y propósitos marcados. Ten siempre y en todo momento clarísimo tu objetivo y, sobre todo, que este sea real. Respecto a tu situación sentimental, ahora empiezas a sentar las bases de una relación más seria y comprometida con tu ser amado. Dais un paso más, avanzáis. Estás muy atractivo, con una personalidad que hechiza, con buena planta. El brillo de tus ojos charla y si miras fijamente, hipnotiza. El día de hoy puedes enamorar a quien desees. Estás sumamente seductor. La dicha es una parte de tu vida y sobre todo, de tu presente. Como buen Escorpión, tienes mucha fuerza interior. En el trabajo, tu superior te felicitará el día de hoy por el trabajo impecable mostrado, sobre todo por la resolución inexorable de un tema. Te felicitarán de propio.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy puedes estar influido por muchos factores por consiguiente, cualquier resolución tomada el día de hoy podría ser equivocada. Es mejor aguardar a que las dudas desaparezcan de tu ambiente o bien cabeza. En el amor, evidentemente, dudas de hechos cometidos o bien no por tu pareja, posibles infidelidades. Concédele el beneficio de la duda, no le juzgues sin más ni más, cuando menos deja que se exprese adecuadamente. Carecería de sentido terminar una relación por un malentendido; recuerda siempre y cuando hablando se comprende la gente. Vive y deja vivir. Debería darte igual lo que afirmen o bien dejen de decir. Tú eres la persona esencial y eres el protagonista primordial de tu vida. Cada quien que se encargue de sus temas, no de lo del resto. Saca tu espíritu independiente, déjalo ver. Eres una persona segurísima de ti, no precisas que absolutamente nadie te oriente o bien manipule. En el trabajo, deberás saltar algún obstáculo. Despreocúpate. Vas a poder con esto.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, renaces sentimentalmente. Posiblemente tu relación estuviese prácticamente fallecida. El día de hoy es el día conveniente para retirar lo viejo y restituir lo nuevo, esto es, en el caso de una relación, de terminar con la que ya no te aporta nada y dejar una puerta abierta al amor. Van a venir muchos aspirantes o bien aspirantes. Cambia, muévete, actúa. El día de hoy es el día. Tu futuro es bien interesante y no solo respecto al amor, asimismo referente a tu círculo de amistades. Se amplía, cobra mayor relevancia en tu vida. Ten, por otra parte, cuidado pues asimismo estás rodeado de bastante gente murmuradora que le agrada liar y contar patrañas. Te pueden hacer daño. Aparta realmente bien el terreno sentimental del laboral. Si lo mezclaras saldrías muy perjudicado. Te usarían, tenlo por seguro que se aprovecharían de ti. Tampoco estés en el trabajo hablando sin cesar de los temas personales tuyos. Estos deben quedar de puertas para adentro. A absolutamente nadie le resulta interesante tu vida íntima.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás demasiado sensible. Te excitas por nada. El día de hoy estás intocable, demasiado frágil. Procura no reaccionar de una forma desmedida o bien brusca. Atemorizarías a el resto, sobre todo a tu pareja, si es el caso. Aprende a reaccionar frente a una provocación, ignórala mas no entres a ella, no te des por perjudicado. Es la mejor forma de perder los papeles. Modérate. Evita por ende, cualquier discusión o bien malentendido con tu ser amado. Un tema pendiente se soluciona en tu favor aliviándote de una enorme carga o bien peso. Las soluciones empiezan a aparecer en tu vida. Acuario, te falta seguridad en ti, más confianza en tu interno. Haz caso a tus percepciones. Apunta tus sueños, te van a traer las claves para ganar en juegos de azar. Deberás aprender a interpretarlos. Allá están las claves para ganar. Con lo que, empieza en esta noche de . Hay un dinero aguardando, para ti. Una cuantía esencial. Solo te falta jugar. Vas a ganar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy en el caso de hallarte soltero, aparecerá una nueva aspirante en tu vida. Vuelves a abrirte al amor, tienes ganas de enamorarte y ser feliz. Estás predispuesto a ello. Sé cauteloso por su parte por el hecho de que podrías errar en tu resolución. No te creas todo cuanto veas o bien lo que te afirmen por el hecho de que con toda certidumbre podría ser patraña. Además de esto, el amor hay que sentirlo, da lo mismo lo que te afirmen o bien prometan, cuentan los sentimientos, el resto es completamente prescindible, superfluo. Es de la persona y su ánima de quien te enamoras, no del resto. Pisciano, eres un ser realmente intuitivo, emplea tal intuición. En lo que se refiere a tu trabajo, probablemente alguna idea tuya no sea aceptada por tus jefes o bien compañeros. Prosigue con ella y no renuncies, da lo mejor de ti, gasta tu energía. Vas a ver de qué manera hallas las palabras precisas para persuadir a tus opositores. Enséñales el lado práctico, la aptitud del producto en cuestión y su utilidad. Les vas a dejar pasmados. Prepárate realmente bien la exposición.

Fuente: Astrocanal