Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tienes que aprender a encaminar tus prontos, pensamientos, ímpetus o bien sentimientos. En muchas ocasiones, te generan verdaderos cefaleas, inclusive jaquecas. Sería más simple evitarlo antes que se cumpliese el drama siguiente, esto es, no llegar a actuar. Si bien sea algo impetuoso, sobre la marcha, las consecuencias son muy malas para ti. Te complicas la vida y te excusas una y otra vez. Carece de sentido cuando, poniendo de parte tuya, podrías pararlo. Piensa 2 e inclusive 4 veces tus palabras antes que salgan por tu boca. No afirmes nunca lo primero que se te ocurra. Errarías. Cultiva el amor a tu pareja, al prójimo, a tu familia y amigos. Cuida siempre y en toda circunstancia cualquier relación que desees que prospere. Si no lo haces, va a morir el cariño y el amor. El día de hoy, aparecerá frente a ti una persona de tu pasado. Juntos reviviréis instantes de otras temporadas. Esta ocasión de oro va a venir de la mano de la suerte y prosperidad. Siéntete agraciado por este motivo. Este va a ser mágico para ti.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, respiras lealtad y fidelidad. El día de hoy, estás considerablemente más sensible de lo normal. No sabes realmente bien qué vas a hacer el próximo fin de semana, ni tan siquiera este mas, lo que sí que tienes clarísimo, es que estás cansadísimo de la rutina y la monotonía de tu vida. Deseas mudar, lo precisas. Es algo imperioso buscar otro modo de gozar del fin de semana. Procura meditar veloz o bien planear algo sobre la marcha. Tal vez, podrías subirte al turismo y dejarte llevar donde tu psique desee. Posiblemente con pasar un día fuera de la urbe cambiaras, se desbloquease tu psique. Procura respirar aire puro, ir cara la montaña o bien el mar. Por si fuera poco, muchos s tienes trabajo por hacer, lo que, incluso te complica más tu deseo. Mas, si deseas, te vas a organizar, no dudes. El día de hoy retorna alguien que ha estado meses fuera, lejos de ti. Estás inquieto y deseando verla. Deseas que te cuente sus experiencias, lo que ha vivido, que te saque mentalmente de tu rutina o bien te descubra algún paraíso nuevo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tienes que mudar tu forma de actuar. No es la adecuada. Deseas continuar la relación que tienes o bien, mejorarla pero no haces nada para esto. Tu comportamiento no es el conveniente. Deja de lado tu Ego, no le hagas ningún caso. Sabes que tu ser amado, si de veras te ama, te va a enseñar a ser mejor persona si bien en ocasiones eso pueda generar cierto dolor. No se lo tengas presente pues, lo hace por amor. Te va a hacer ver tus fallos, tus puntos enclenques y asimismo los fuertes. Hazle caso. Vas a ser considerablemente más feliz tras el ahínco efectuado y vuestra relación se afianzará. Tu intuición es genuina, jamás falla. Merced a esta y a tu inteligencia y flexibilidad mental, vas a saber qué hacer en todos y cada instante y te amoldarás a ello con facilidad. Como buen Géminis, eres un buen pupilo, aprendes veloz y retienes la lección. Tu economía ha comenzado a moverse y, por lo tanto, la prosperidad se arrima a tu puerta. Tu nueva positividad va a atraer la suerte como un imán. Vas por el buen paseo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has dado mucho por el amor, por tu pareja y pues vuestra relación funcione con perfección. Ahora, tienes que preservarlo, no lo estropees tras tanto esmero. Actúa siempre y en toda circunstancia de una forma diplomático y ten mucho tacto con tu ser amado. Sabes que las apariencias engañan y eso es lo que te termina de ocurrir. En ocasiones, lo que semeja bueno para ti no lo es en lo más mínimo. Si es el caso, déjalo estar. El Cosmos es muy sabio y cuando algo no pasa, no tiene sitio, es pues no había llegado el instante o bien no era para ti, fuera lo que fuera. Aprende a encajar los golpes con deportividad. Nada es tan malo como lo pintas. Al final, consigues solucionar las diferencias con tu pareja. No rompéis, proseguís juntos. No era el instante de hacerlo. Seguramente, incluso tuvieseis mucha historia por redactar los dos juntos. Presta atención a todas y cada una de las puertas que se te abren referentes a tu economía. Son ocasiones fabulosas para ti. Aprovéchalas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy personas ignotas para ti, han decidido estropearte el día. No dejes que lo logren. Tú, en lo posible, respira hondo y haz oídos suecos. Si les ignoras, no conseguirán ni ofenderte ni incordiarte. Tienes mucha fuerza interior y, conseguirás cualquier reto que te propongas en la vida de la misma manera que brincarás cualquier obstáculo que se te cruce en tu paseo. Cumplirás tus sueños, eso es seguro. Procurarán fastidiarte y sobresaltarte el día de hoy. No les hagas caso puesto que han decidido sacar las cosas de contexto. Trata de sostener la compostura en todo instante y charlar lo mínimo. Ten cabeza y los pies en el suelo y no expongas tu capital. El dinero es preciso para vivir y no se puede jugar con él. No seas por tanto irresponsable. Evita asimismo adquirir por impulsos. Lo haces frecuentemente y es una falta de consideración. No sabes lo que compras, ni lo que vale y, por si fuera poco, no lo usas entonces. Son caprichos sin fundamento. Cambia tus hábitos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ahora te sientes más fuerte y con mayor aplomo. Te ves capaz de sacar adelante tu economía, tus proyectos de una forma más simple que ya antes. Estás más maduro, confías más en ti y en tu buen hacer. Administras tu economía y tienes seguridad a este respecto. Consigues además de esto salvar obstáculos en los que ya antes tropezabas y caías. Los obstáculos insuperables han dejado de serlo. Todo tu esmero anterior va a dar prontísimo sus primeros frutos. Puedes estar muy orgulloso de ello. La confusión desaparece de tu vida convirtiéndose en claridad mental. Te renuevas, tanto en tu vida material y física, como espiritual. Cambias con la vida, te dejas llevar. En lo que se refiere al tema laboral, deseas hacerte trabajador por cuenta propia. Es una idea la que llevas meditando múltiples semanas. Prosigue con esto, crea tu negocio. No tienes nada que perder y, seguramente, mucho que ganar. Como realmente bien sabes, lo mejor está por venir. No lo olvides jamás. Ponte manos a la obra y empieza a cumplir tus sueños.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, consigues solucionar, el día de hoy un tema que te intranquilizaba mucho. Ahora, al conseguirlo remediar, puedes reposar y gozar de este fin de semana que tienes por delante. Estás feliz, exultante y con ganas de gozarlo al límite. Estás de nuevo nuevamente en control absoluto de tus sentimientos. Te sientes bien, seguro de ti y apacible. No seas exagerado, como buen Libra, sabes a la perfección de qué forma ser equilibrado. Empiezas a ver con total claridad tu futuro sentimental. De pronto, notas de qué forma unas terribles nubes negras, dan paso a los rayos del sol. Cualquier duda se disipa teniendo clarísimo lo que quieres para tu vida sentimental. Solo te queda actuar. Algo absolutamente casual va a ocurrir el día de hoy de forma casual a este respecto. Tu economía empieza a avanzar a pasos gigantes. El pronóstico es insuperable con lo que, tan solo te va a quedar gozar de tus ahorros. Además de esto, un tema legal se soluciona en tu favor. Es tu fin de semana de la fortuna. Disfrútalo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, las personas precisan cariño. Los abrazos, los ademanes tiernos o bien un simple beso, son demostraciones de cariño y amor. Es algo preciso para poder vivir; querer y ser amado. Prueba que les quieres, ten ademanes cara tus seres queridos. Te lo agradecerán en exceso. No puede ser solo por un lado, debe ser recíproco por el hecho de que, de no hacerlo de esta manera, les privarías de tu amor. Por su parte, por otra parte, procura no ser el intercesor de la familia. Vas a salir dañado o bien, por lo menos, muy maltrecho. No te metas en lo que no te atañe. No interfieras en lo que no te corresponde; bastante tienes con saber administrar lo tuyo. Eso no quita a fin de que, si te solicitaran consejo o bien opinión, se lo dieses muy afablemente desde tu humilde opinión. No procures persuadir a absolutamente nadie, te va a salir mal y te lo recriminarán. Tu intuición está muy acertada, hazle caso. Por si fuera poco, tienes olfato para la economía con lo que, adelante, triunfarás en las finanzas. Suerte.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres una persona muy optimista, con gran entusiasmo y ganas de vivir. Contagias alegría mas el día de hoy tienes un velo negativo a tu alrededor que no te deja ser mismo. Estás ignoto. Quítate de tu psique los pensamientos negativos que has generado. Te apenan la mirada. Vas a recibir, el día de hoy, noticias de un amigo que hace mucho que no ves. Te alegrará el día saber de él. Tienes en tu corazón a una persona en la que piensas día y noche. Se ha transformado prácticamente en una obsesión. Haz algo a este respecto, no puedes proseguir de esta manera, padeciendo por amor. Compártelo, igual te sorprendes de su respuesta. Pregunta a tu corazón y vas a tener la respuesta conveniente. Te afirmará de qué forma actuar a este respecto. Referente a tu economía y finanzas, ahora es un tiempo idóneo para crear nuevos negocios. Invertirás de una manera atinado, no tengas dudas. En unos días, efectuarás un viaje. Este te va a traer prosperidad a tu vida. Enhorabuena.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es realmente posible que el día de hoy, lleguen a tus oídos determinados comentarios falsos y alarmantes. No deberías intranquilizarte por ellos pues, verdaderamente, ni tan siquiera pueden probar que son verdad. Terminas de empezar una relación y, lo mejor para ti sería descubrir por ti, sin comentarios extraños, de qué manera es la otra persona. Por este motivo, si no te quieres dejar influenciar, haz oídos suecos. Lo demás, te debería entregar igual. Tus finanzas prosperan del mismo modo que empieza a moverse tu economía. Resolverás cuestiones a este respecto. Ahora es el instante idóneo para poder montar una compañía familiar con algún familiar próximo o bien familiar muy próximo. Podría marchar realmente bien. Sería una gran idea para progresar. Sabes que las cosas marchan poco a poco y no hay que aturdirse. Medita esta idea. Podrías sacarle mucho jugo. La prosperidad te va a ir llegando conforme avancen tus logros financieros. No te brinques ningún paso. Asienta bien las bases.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, la próxima semana, efectuarás un viaje relacionado con tu empresa o bien trabajo. Brotará una proposición laboral que no puedes desaprovechar. Es demasiado esencial para tu carrera. Todo va a suceder rapidísimo, de una manera inopinado. El viaje va a ser fuera de nuestras fronteras. No vas a poder preparártelo debido a la brevedad de tiempo mas, incluso de esta forma, si bien sea de la noche a la mañana, el buen rato que pases, lo que allá vivas, va a ser digno de rememorar. Como es natural, va a ser positivísimo para ti y para tu futuro laboral. En verdad, si admitieras ese puesto, aumentarías tu sueldo, se acrecentaría mucho tu estatus laboral e inclusive social y todo serían ventajas a este respecto. Eso sí, siempre y en toda circunstancia hay un pero: dejarías todo atrás; familia, amigos, pareja y todo lo demás. Pondera realmente bien en una balanza tu resolución final. Debes saber por adelantado que, tras esta resolución, va a haber un ya antes y un después en tu vida. Vas a quedar marcado por este motivo. Prosigue tus corazonadas; acertarás.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, la vida te va a asombrar de nuevo en el amor. Algunos temas se marchan a solucionar prácticamente de una manera automático si bien, lógicamente, lo normal sería que hicieses algo por el hecho de que sucediese. Las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas y esmerarse por que algo suceda. Estás habituado, pisciano, a echarle la culpa al mundo entero y no es de esta forma. El único culpable de tus desgracias o bien alegrías eres mismo, absolutamente nadie más. Por este motivo, haz algo por mudar aquello que no te agrada. Carece de sentido lamentarse y no hacer nada a este respecto. Muévete, sé una persona activa y trabajadora. Prueba tu calidad. Busca las respuestas y, cuando las tengas, que las halles, haz algo a este respecto. De nada sirve quedarse mirando. Mira la realidad con los ojos de la verdad; no la cambies, sabes realmente bien lo que hay. Empieza a caminar, a hacer, a moverte. De no hacerlo, proseguirás atascado. El día de hoy podrías solicitar en tu trabajo un incremento de sueldo. Se dan las circunstancias convenientes, inténtalo.

Fuente: Astrocanal