Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy , tu autoestima medra lo que es muy ventajoso para ti. Tienes que aprender a opinar en ti, a confiar en ti. Tú tienes en ti la llave de tu éxito y de tu dicha. Con ello, cuando seas totalmente consciente, te embarcarás en nuevos rumbos financieros. Debes exponerte, lanzarte a la aventura, salir de ese caparazón que tanto te resguarda. Vas a pasar por una situación frágil, peligrosa mas, la sortearás de manera exitosa. Sabes que, si sale bien, que va a salir, producirás mucho dinero y al fin el dinero fluirá en tu cuenta corriente. Pierde tus temores, no te dejan avanzar, te paralizan. No vaciles más ariano, tienes que entregar pasos con determinación. Tampoco seas impaciente, en ocasiones, las cosas tardan en desarrollarse, aun si bien hayas dado el paso inicial. Calma, todo está en marcha y ya no depende de ti. No te obsesiones con esto. En lo que se refiere al trabajo, aprovecha el día, cambia tus hábitos y vas a ser más productivo. Evoluciona y madura.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ábrete al amor. El día de hoy , te levantas con una mirada de esperanza, con una sonrisa en los labios. Ves nuevas puertas, posibilidades y eso te hace sonreír. Estás seguro de que vas a poder con todo, por duro que sea, sobre todo en el campo de tu economía y finanzas. Tienes fuerza para superarlo. El amor asimismo va a ir a mejor, no dudes. Como contraparte, deberás aguantar a determinadas personas indeseables, impresentables que procurarán hacerte perder el control. No dejes que sus impertinencias te afecten, ni sus patrañas o bien comentarios. No te pongas jamás en su nivel, ni trates de sostener un diálogo congruente. Sería imposible de lograr. En el trabajo, mantente alarma. El inconveniente precedente, lo hallarás efectivamente en tal campo. Prosigue con tu trabajo, tus labores o bien temas y obvia todo cuanto te circunda. Sé más inteligente que todos . La ignorancia es su peor castigo. Ve a lo tuyo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , es un día idóneo para gozar de tu pareja, de tu ser amado. No desperdicies ni un segundo por el hecho de que vas a pasar unas horas muy singulares. Esta velada de va a ser única y singular, con tu ser amado. Por esta razón, no dejes que nada ni absolutamente nadie cambie tus planes, son perfectos. Sabes que el amor es tu motor de vida, sin él, mueres. Por este motivo, el día de hoy vas a tener energía suficiente para vencer cualquier revés. Te sientes tan fuerte y tan lleno de amor que eres insuperable el día de hoy. Aprovecha tanta energía y tanta fuerza interior para finalizar labores complicadas o bien tareas que te supongan mucho esmero o bien sacrificio. Has madurado, has aprendido a llevar tus cuentas y a convertir lo negativo en positivo. Has dejado de lamentarte y lamentarte y has cogido las bridas de tu vida y, por tanto, de tu destino: enhorabuena. Has dado un enorme paso cara la madurez, la vida adulta. Vas a hacer un viaje el que te va a dar la vida. Aprovéchalo desde el minuto uno hasta el final. Va a ser clave para tu futuro.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , será un día muy singular para ti. Una sorpresa en el campo sentimental va a desbaratarte tu día y el resto de la semana. Será pasmante para ti, como un enorme sueño. Te va a tocar decidir qué hacer a este respecto, si lanzarte a los brazos de esta persona tan esencial en tu vida o bien quedarte como estás hoy. Tu corazón va a decidir lo mejor para ti, no padezcas. Goza, en consecuencia, cada segundo de este nuevo día. En lo que se refiere a tu trabajo, asimismo vas a deber decidir qué hacer con tu vida laboral. Piénsalo bien y, en el momento en que lo tengas claro, ponte a caminar sin mirar atrás. No te desvíes de tu paseo. Perderías bastante tiempo y, asimismo dinero invertido. No vaciles ni vaciles, actúa con paso firme y determinación. El día de hoy, tu economía reducirá un tanto pero, cualquier gasto acaecido el día de hoy, va a ser bien gastado, totalmente justificado. El día de hoy es un día muy singular para ti y lo debes gozar y compartir. El dinero fluirá, sosegado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy , la vida te pone en bandeja de oro la ocasión de rememorar una historia muy, muy bella con un ser extraordinario: es una enorme ocasión que no puedes dejar pasar. Sería inexcusable. Serás feliz, la dicha está en la palma de tus manos, te toca ser feliz. La dicha llega a tu vida para quedarse. Durante estos días venideros, los instantes de amedrentad se van a repetir una y otra vez. Cada vez vas a tener más claro que es el hombre o bien mujer de tu vida, no vas a poder ni tan siquiera dudarlo. En el trabajo, todo se desarrollará como la seda. Cosas que ya antes te resultaban inaguantables, ahora no te incordian. Has alterado, tienes otras preocupaciones o bien alegrías en tu cabeza. Abordas los inconvenientes de una forma más práctica y eficaz, diferente a como lo hacías de antemano. Hallas soluciones, aprovechas tu tiempo, te sientes útil y capaz de realizar cualquier labor que te confíen. Saca todo el partido posible a tus obligaciones.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, pon a trabajar tu intuición. Estás a puntito de cometer una enorme equivocación. El día de hoy, deberías consultar a tu corazón si verdaderamente está presto a empezar una relación con alguien que no te merece. Prosigue tus corazonadas y el dictado de tu corazón y verificarás que no deseas una relación que no te aporte estabilidad. Deséchala puesto que, alguien mejor va a venir a tu vida, tenlo por seguro. El Cosmos siempre y en toda circunstancia sabe qué es lo mejor para ti. El día de hoy, la suerte está realmente bien presagiada. Resolverás situaciones que otrora habrían sido impensables de solventar. El día de hoy te sientes realmente fuerte, con un enorme magnetismo personal. Úsalo para hacer todo cuanto debes. El Cosmos te ofrece este empuje que precisabas para terminar con determinados temas de tu vida. Tus finanzas darán un salto increíble en tu favor, enhorabuena. El día de hoy, aparecerá una persona de tu pasado, un viejo asociado, presto a proponerte un negocio conjunto: escúchale bien puesto que, es bien interesante todo cuanto debe decirte.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tienes que vivir el día tras día sin anclarte anteriormente o bien aguardar al futuro. El día de hoy, es lo que cuenta: acá y ahora. Grábatelo bien. Por consiguiente, borra de tu psique cualquier memoria que no te deje proseguir y lánzate a caminar. Debes amoldarte a los tiempos presentes, actuales. Recobrarás tu esencia y tu energía vital al concentrarte en el presente. Hoy día, gastas demasiada energía yéndote siempre y en todo momento al pasado y al futuro. Al sentirte más fuerte, vas a dar un empujón a los temas más esenciales de tu vida: trabajo, economía, amor. Dedícale el tiempo preciso a ordenar y planear tu vida laboral. De esta forma, tu fin de semana va a ser más apacible y relajado y empezarás la próxima con todo en orden, te ahorrará bastante tiempo. Respecto a tu economía, ten muy presente el panorama actual, mantén anclados los pies en la tierra. Esto es, no te distraigas puesto que, conoces tus ingresos y tus restricciones. Invierte en una herramienta de trabajo si no te queda otra alternativa. Estudia las posibilidades.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, jamás pierdas la esencia de quién eres. Sé mismo y jamás cambies tu interior, solo si es a mejor. El día de hoy , tu armonía y equilibrio interior podrían tambalearse en exceso. Podrías irte de un extremo a otro con total facilidad, tanto en temas económicos como laborales. Trata de no hacerlo, de sostener siempre y en todo momento tu los pies en el suelo. Es fundamental que de este modo sea. En lo que se refiere al trabajo se refiere, el día de hoy particularmente, trata de no entrometerte en temas que no te resultan convenientes, que no te tocan. En otras palabras, que no son de tu incumbencia. Haz tu trabajo y deja los cotilleos o bien la vida social de cada compañero. Procura no entremezclar jamás temas privados o bien familiares con laborales: es lo peor que puedes hacer. Concéntrate y no pierdas el tiempo en cosas banales. Recuerda que tienes que sacar buen volumen de trabajo. Sobre todo, cualquier memoria o bien trabajo que debas dar, revísala a fondo: sabes que, si lo haces de forma apurada, deberías repetirlo. Cumple con tu obligación.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no explotes. Eres una persona muy visceral y eso te puede jugar malísimas pasadas. Procura no ser tan impetuoso. Cuando sientas que vas a explotar, cuenta hasta diez y no lo hagas. Satisfaga. Piensa las palabras ya antes de decirlas y te ahorrarás muchos desazones. El día de hoy, empiezas a ver la vida desde otro punto, otra perspectiva. Tienes una visión más específica de la vida. El día de hoy, podrías percibir una nueva laboral referente a una entrevista de trabajo o bien una mejora que la propia empresa te ofrece. Tómala, va a ser un cambio positivísimo para ti. Va a ser algo notable, tanto en cuestión de sueldo como de responsabilidades. Estas aumentarán gradualmente. Deberías usar todo el entusiasmo que tienes el día de hoy para entregar un empujón a determinados temas más parados de tu vida. Sal, ten un rato de ocio y de diversión. Haz más vida social. Considera que, aparte de precisar desconectar, asimismo es preciso o bien recomendable charlar y quedar con tus contactos. Es bueno estar bien relacionado mas, no solo a nivel laboral.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy , será un día muy sosegado en lo que se refiere al tema sentimental se refiere. Aprovecha, por esta razón, para gozar de la compañía de tu ser amado. Lima asperezas si las hubiese y suaviza el terreno si fuera preciso. El día de hoy es un día para los dos 2, para gozar de vuestro amor. En el trabajo debes reordenarte. Tienes muchos temas pendientes y labores que sacar adelante y debes darles un empujón. Es realmente posible que el día de hoy esté concertada una asamblea de trabajo: ve sin falta puesto que, es para tratar algunos temas económicos de gran extensión. Va a ser una asamblea financiera en la que vais a tratar temas referentes a las posibles inversiones de la compañía, a la posibilidad de ampliar sucursales o bien abrir fronteras. Prepárate realmente bien tu alegato, ve impecablemente vestido y estate a la altura de las circunstancias puesto que, la ocasión lo requiere. Además de esto, es muy que probable que, laboralmente hablando, la resolución de dicha asamblea te influya de forma directa, en primera persona.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no hace falta ser maleducado para rehusar un amor, es más, se puede y habría de ser de forma perfecta adecuado. No cuesta nada actuar bien. Si el día de hoy, ves conminada tu relación, tu pareja y precisas quitarte a alguien de encima y decirle que no estás interesado, hazlo sutil y educadamente. Lo entenderá. Además de esto, cuando alguien ama a otra persona, no cuesta nada rehusar a 100 puesto que, lo tiene clarísimo. El trabajo te espera con mucho volumen amontonado. El día de hoy, deberás hacer horas extra. No procures terminar en un día el trabajo de una semana pero procura, eso sí, hacerlo ligero, sacarlo veloz dentro de lo posible. El primer día de la semana vas a tener más obligaciones en consecuencia, el agobio, va a ser todavía mayor. Sería aun deseable que hicieses horas extra a lo largo del fin de semana. No desees quedar bien con todos y cada uno de los que te rodean pues, sería totalmente imposible. Procura no estresarte mucho para trabajar menos inquieto o bien agobiado. No es bueno para la salud.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, las cosas cuestan, especialmente cuando deseas de veras algo. Entonces, hay que esmerarse y combatir. El día de hoy, deberías tener esto muy presente en tu psique. Nada sale a la primera, en ocasiones, hay que procurarlo múltiples veces. No desesperes ni tires la toalla. No se trata de eso. Debes saber con quién te andas. Hoy, ciertas amistades tuyas interfieren muy de forma negativa en tu relación de pareja, deberías haberte dado cuenta. Son muy tóxicas cara los dos 2. Lo primero que deberías tratar, es de separar realmente bien las amistades de la vida en pareja. De este modo, conseguirás no romper con ella. Y, si además de esto, puedes ir cortando nudos con esas personas negativas y problemáticas, tu futuro va a ser más refulgente y lumínico. Esas personas tienen mucho odio y rencor en su interior conque, va a ser mucha energía negativa la que se vaya de tu lado. Son personas muy dañinas que bajan tu nivel vibrátil, te complican la existencia. En el trabajo, es tiempo de cambios. Déjate guiar por tu intuición.

Fuente: Astrocanal