Horóscopo del 10 de febrero de 2020

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hoy organiza tus asuntos del trabajo y deja todo en orden para los nuevos ciclos que están por comenzar. También organiza los asuntos de tu hogar y deja todo limpio y ordenado. La Luna en Virgo te trae esa impronta de síntesis y orden general.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Organiza bien tus asuntos económicos y laborales. Es necesario que mantengas un orden y clasifiques cada sección en las cuales trabajas, así luego no pierdes tiempo buscando documentos, planillas u otros papeles que utilizas a diario.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, La Luna entra en Virgo. Esto te hará sentir que es hora de ordenar varios asuntos en tu propio hogar y también en tu lugar de trabajo. La energía del día te pedirá que busques la forma de que el orden y la organización de los elementos con los cuales trabajas, sea funcional y dinámica.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Es un buen día para que le prestes más atención a tu salud integral. Cuida tu sistema digestivo y elige con más atención los alimentos que ingieres. Procura tomar más líquidos naturales, frutas y verduras. Si tomas estos consejos, verás grandes resultados en poco tiempo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Hay muchas ideas dando vueltas, pero para innovar tu vida tienes que saber decir no. Tienes que saber elegir y estar orgullosa de las cosas que hiciste y también de las cosas que elegiste no hacer. Aprender a decir que no, te ayudará a enfocarte en lo que es realmente importante en tu vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, La Luna entra en Virgo. Esto va a ayudarte a estar más conectada contigo misma y a escuchar tu esencia más íntima. Organízate a ti misma y empieza la semana con optimismo, agradecimiento e inspiración. Pon lo mejor de ti misma y verás los buenos resultados.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Comienza la semana con emociones fuertes. La energía del romanticismo fluye por el aire. Profundiza en la relación afectiva con tu pareja. Aunque si aún no la has encontrado, anímate a abrirte a conocer gente nueva. ¿Quién dice que no está cerca un nuevo amor?

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Esta semana, la pasión y los momentos de romanticismo serán la clave fundamental. Proyéctate a vivir experiencias de amor profundas que te traigan vitalidad y entusiasmo por la vida. Potencia más tu relación y crea lazos íntimos y duraderos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Comienza la semana del amor y los afectos sinceros. Dale más tiempo al romanticismo y a los buenos relacionamientos en tu vida. Venus ha entrado en Aries hace algunos días. Esto incentivará la apertura amorosa en tu vida. ¡Déjate llevar y sonríe!

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Los logros en el ámbito laboral, profesional y personal, empiezan a verse más claros. Algunos ya se ven más concretos, otros se perciben como posibilidades a futuro. Sigue trabajando en ellos y renueva algunos aspectos, si lo consideras necesario.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, No tomes decisiones muy apresuras, y por el contrario, analiza las propuestas que se presentarán en tu día y no actúes de manera espontánea. Observa cada detalle y decide con certeza y con fundamentos realistas. No te precipites.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Organiza los asuntos laborales, profesionales y financieros. Toma parte del día para hacer balances, órdenes y administraciones necesarias para que tengas todo al día. Es hora de bajar un poco de las nubes y concretar algunos asuntos.

