Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 1 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el amor te ha dado grandes lecciones. Has pasado pruebas, las has superado y, las que no has pasado, las has aprendido. Así que, ahora estás curtido y sabes de qué forma reaccionar frente al amor. Sé espontáneo, no te lo tomes todo tan a pecho por el hecho de que no merece la pena. Hoy estás rodeado de una vibración excelente. Te envuelve un sentimiento de frescura, vitalidad de la misma forma que de amor y ternura. Es tiempo para el amor, ariano. Hoy podrías conocer al amor de tu vida. Estate predispuesto a ello. Si, por el contrario, lidias ahora con una situación muy problemática, en un caso de este modo, deberías recortar por lo sano. Sería la opción más inteligente. Estás muy intuitivo con lo que, hagas cuanto hagas, acertarás; por si no fuera suficiente con lo anterior será la propia intuición la que te lleve hasta los brazos de tu ser amado. Con respecto a tu situación laboral, deberías instruir tu calidad, tu talento en el lugar en el que trabajas. Probablemente ni siquiera se hayan percatado de ello. Por eso insiste, lúcete. Ascenderás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, en ocasiones eres un ser verdaderamente crítico, no solo contigo sino, con el resto. Deberías tener en consideración que nadie es perfecto y habrías de ser más flexible y tolerante. Sobre todo, en primer lugar, cara tu ser amado. Es esencial que así sea. Tus palabras llegan a herir en demasía. Tu economía marcha a la perfección, reina la calma en ese aspecto. Aparte de esto, no se presentan dificultades a la vista. Tu estabilidad laboral no está en juego, todo va bien. Esto es, no hay nada de qué preocuparse en el campo laboral y económico. En tu vida social y personal, va a haber cambios, movimientos. Todo lo que sucede a tu alrededor te va a afectar de una manera o de otra. No todo debe afectarte de una manera directo aunque, podría ser. Aún de esta manera, estás en condiciones de poder superar cualquier traba o inconveniente que se te presente. Para ello, abre tu mente y coge las ocasiones al vuelo. No las dejes escapar puesto que ciertas serán realmente interesantes.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, por fin, con la entrada de este nuevo mes, logras estabilizar tu corazón, tu situación sentimental. Esta noche puede ser muy intensa y asimismo interesante. El amor todo lo puede, mueve mareas. Habrás de ser verdaderamente paciente y tierno, educar todo el amor a tu pareja. Por su lado, todo serán muestras de amor al mismo tiempo. Daos tiempo pues, os amáis locamente y aunque las cosas en un primer momento no salgan como esperabais, al final, lo harán. No tengáis prisa, vuestro amor es eterno. Disfruta de su compañía y de este compromiso recién comenzado. Viviréis una gran historia de amor, con mayúsculas. En lo referente al dinero, todo gira en torno a la vida en familia. Debes abonar tus facturas cada mes de igual forma que comer o vivir. Es realmente posible que desees basar tu economía familiar en algún trabajo por cuenta propia realizado desde el hogar, en tu domicilio. Considera tal opción, podría ser una solución ideal para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, deja atrás tu pasado, elimínalo de una vez por todas. Incluso colea y no te deja ser feliz. Este penetra de forma fuerte en tu presente para no dejarte vivir en él. Debes mudar de actitud. Olvídate de la nostalgia y la melancolía. Debes gozar del aquí y ahora, es lo más esencial a hacer. Con respecto a tu economía, observa tus gastos puesto que, estos son excesivos. No puedes ni debes despilfarrar, no te sobra tanto el dinero. Hoy gastarás más de la cuenta. Intenta tener cabeza y adquirir lo estrictamente preciso. No juegues con tu economía, no te lo puedes permitir. Hoy el azar está verdaderamente bien auspiciado. En un caso de esta manera, estaría bien que apostaras algo o probaras suerte con algún juego. Es verdaderamente posible que ganes. En el caso de estar a falta de dinero y haber pedido algún préstamo o crédito al banco, este te será concedido sin inconvenientes. No te quedarás sin dinero pero, no juegues con tu porvenir. El dinero no es eterno.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, comienza a cambiar tu vida de una forma radical. Desde hoy con la entrada del nuevo mes, tu vida sentimental da un giro absoluto en el tema del amor. Será positivísimo para ti, no tengas miedo. Ahora te toca conversar, expresarte y decir lo que sientes o piensas a esa persona que tanto significa para ti. Ha llegado el día indicado. Di las palabras precisas, no vayas a errar y acabes metido en un enorme lío. Ten muy presente que lo que pretendes es causar una buena impresión, no lamentable. Olvídate de la gente que tienes a tu alrededor: te manipulan y te hacen decir aquello que ni sientes ni piensas. No lo hagas, sería un enorme fallo. Guarda en tu interior cualquier impulso emocional; no los muestres, ocúltalos. En lo referente a tu situación laboral, cualquier situación que debas arreglar vía teléfono o correspondencia, va a ser retrasada. Tal vez no sea tan eficiente como algo presencial. Intenta solventar tus temas de una manera presencial. Agilizarás las cosas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy deberías declararte a quien ocupa tu corazón, tus pensamientos y tus sueños. Ha llegado el instante de hacerlo. Has estado luchando por el hecho de que, te resultaba imposible conquistarla. Ahora te ves capaz y por tal razón, hoy te lanzas. Enhorabuena por la osadía mostrada. Actúa con determinación y determinación. Con respecto al trabajo, al área laboral, lograrás conseguir tus sueños, cumplirlos. Haz los proyectos como tu corazón te dicte. Déjate llevar por tus corazonadas, por si no fuera suficiente, emplea tu experiencia precedente pues contiene mucha sabiduría. Todo ello te será de gran ayuda, no vaciles. Hoy te sientes muy activo, todo va muy rápido, muy deprisa. Estate atento al teléfono por el hecho de que recibirás una nueva que cambiará tu panorama laboral. Probablemente debas preparar un viaje sobre la marcha debido a tal llamada y que este mejore tu situación, bien económica, bien social o laboral. Aprovecha las circunstancias.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ten cuidado con lo que haces o aseveras hoy puesto que es realmente posible que pudiera ser malinterpretado. Tú no quieres separarte de tu ser amado, todo lo opuesto, precisas su amor y su aprobación. Intenta no emplear el sarcasmo ni la sátira o, en su defecto, elige verdaderamente bien las palabras que vas a decir. Sé prudente y no habrá inconveniente alguno. El amor está junto a ti. Solo debes regarlo un tanto y cuidarlo para que no marchite. No lo desatiendas. Podrás hacer frente a cualquier percance que se te presente, cuentas con recursos para ello. Librano, eres una persona muy equilibrada, armónica, por esta razón, te debería resultar muy simple tratar a el resto, sea tu pareja o tus amigos o bien muy conocidos, de una manera mesurada. Hazlo para no discutir por tonterías. Intenta, en el día de hoy hacer empleo de tu tacto social. Sabes emplearlo a la perfección, solo debes proponértelo. En el trabajo, si te toca hoy trabajar, podría ocurrirte exactamente lo mismo. Prudencia.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy tienes verdaderamente bien desarrollada tu intuición. Hazle caso pues, vas a tomar las resoluciones convenientes, las apropiadas. Déjate guiar por ella, lo precisas. Si hoy trabajas, intenta no destacar, limítate a hacer tu trabajo. Sin más, sin molestar al resto de tus compañeros. Si alguien no te pide consejo, no se lo des, pues nadie lo quiere. Esto es, ve a lo tuyo y asimismo intenta estar en silencio. Si hablas, piensa verdaderamente bien qué vas a decir antes de hacerlo. Seguramente un asociado tuyo, si tienes negocios con alguien, te esté engañando. Estate muy atento y no permitas que te engañen. En el trabajo, en general, observa en cierta forma a tus superiores o subordinados por el hecho de que, de igual manera que en los negocios, tanto unos como otros, podrían estar engañándote, aunque aquí sea con otros temas. El dinero entra en tu vida. Gracias a la experiencia precedente, ahora prestas sensiblemente más atención a tus negocios y a tu intuición, de igual modo que a la realidad que te rodea.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy es un día perfecto y apropiado para solventar ciertos inconvenientes de clase sentimental. Estás inmerso prácticamente en un triángulo cariñoso. Por un lado, alguien te ronda de una manera muy insistente y no aseveras que no; por otro, tienes pareja y, naturalmente, podrías dejar de tenerla si esto sigue. Debes dar rienda suelta a tu pasión, tienes muchos sentimientos internos que deben ver la luz. De no hacerlo, te sentirás frustrado a menos que saques adelante tu relación de siempre y en toda circunstancia y en todo instante, con tu pareja estable. Sabes que puedes conseguir aquello que desees o anheles pero, en el caso del amor, decídete ya: no puedes jugar con dos. Al final, te quedarías solo. Medita hasta encontrar qué quieres, qué le pides a la vida aquí y ahora. Cuando lo tengas claro, mueve ficha, no antes. Descubre si es pura pasión pasajera, un capricho de un día o algo más serio a tomar en consideración. Cuida de tu dinero esta noche, podrías obrar por impulsos y cometer una gran imprudencia.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy es hora de encaminar tus impulsos. Hay mucha energía en el ambiente, a tu alrededor. Hoy como algo extraño a ti, estás rebelde, te sientes así, con espíritu transgresor, con ganas de romper las reglas establecidas. Eres un ser verdaderamente cuadriculado, por esta razón, el hecho de estimar romper con las viejas creencias y tradiciones, es muy chocante. Por eso, podrías distraer a tu pareja, haciéndole meditar que no la amas. Probablemente te vea tan distante que piensa que quieres romper con la relación. Hoy recibirás un dinero inesperado, será una sorpresa genial para ti. Además, por su lado, tu intuición se verá fornecida, acertarás más así que, sírvete de ella para solventar tus dudas. Te orientará. En lo concerniente a tu capital y asimismo ingresos, debes buscar y encontrar los modos o vías de poder generar dinero. Debes multiplicar tus ganancias pues, son poquísimas las que tienes. Precisas más ingresos para vivir de una forma admisible, apropiada.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, las cosas o situaciones imposibles o poco probables de pronto se convierten en probables o atinadas, incluso reales. Un ex– reaparece en tu vida. Vas a deber lidiar con tal situación en el día de hoy . Podrías ser parte de un juego. Esta persona, no viene sola puesto que ya viene con una relación. No comiences una relación viciada de antemano por el hecho de que no te merece la pena. En un caso de esta manera, ignórale, no pierdas tus modales por ese ser. Realmente, no significa nada para ti, menos ahora que pretende conquistarte teniendo una pareja a su lado. No pierdas los papeles ni la educación, ni siquiera gastes tu energía. No se merece ni tu presencia. Guarda tu carácter en tu interior, no se lo muestres; para esa persona significaría un enorme triunfo, una satisfacción. No alimentes su Ego, es muy grande. Comienzas a pensar en unas vacaciones en el área laboral, las precisas. Quizás sea ahora el momento ideal de pedirlas pero antes, deja tu trabajo verdaderamente bien terminado.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hoy va a ser un día clave para ti en el terreno sentimental: Esta tarde o noche, aflorará la reconciliación y con ella, la gran pasión. Han sido días muy, muy duros y, por fin, las aguas vuelven a asentarse, a su cauce. Una cena romántica sería ideal para tal hecho. Tienes las conmuevas a flor de piel, nervios y asimismo inquietud. Todos estos sentimientos, por las 2 partes, habrán de ser hablados y obviamente, finalizados con una larga y asimismo intensa noche de pasión. No pienses ahora en el futuro, en qué pasará o de qué forma seguirá. Disfruta del momento, hoy aquí y ahora. El mañana aún no ha sucedido pero esta noche será, para empezar, digna del recuerdo. No tengas miedo del futuro, no te dejes impresionar. En lo concerniente a tu situación laboral, es realmente posible que todo siga igual, sin novedad. Si te dedicaras al campo de los animales o similar, fueras veterinario o trabajases con animales, debes tener en cuenta que tu trabajo estaría verdaderamente bien auspiciado.

Fuente: Astrocanal