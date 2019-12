Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 1 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, comienza el último mes del año y con este, deben hacerse evidente tus intenciones firmes de mudar tu vida a mejor. Solo eres responsable de tus actos así que, no eches la culpa a nadie y empieza por examinarte. Estudia lo que quieres en tu vida, rechaza lo que no te sirve de nada. Depende de ti tu presente y tu porvenir, está en tus manos. Arregla tu situación cariñosa, cámbiala si no te satisface. Hoy, vivirás cierta inestabilidad económica. Sobre todo, a primeras horas, no firmes ni hagas transacciones esenciales en el campo financiero o laboral, podrías errar. En general, hoy, es un día en el que debe primar la paciencia. Respira hondo y sigue adelante con tu vida. En el terreno laboral, si te calmas y comienzas la semana con buen pie, todo irá rodado, saldrá fenomenal. Intenta hacer las cosas de una en una, poco a poco puesto que, si te aceleras o pretendes realizar cien cosas al tiempo, no terminarás ninguna. Sé consciente de ello. Organiza tu tiempo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, comienzas la semana lleno de pasión. Precisas estar más con tu pareja y vivir el amor en totalidad. Hoy, eres puro fuego así que, esta velada, ten por seguro que será muy intensa y pasional. Vive tu amor con tu pareja, sin interrupciones, los 2 dos. El amor es la sal de la vida, lo que le da chispa a esta, no te olvides de ello. Intenta borrar de tu pensamiento cualquier creencia limitante, inconveniente o preocupación que ocupen tu mente. Libérate, serás sensiblemente más feliz. Al liberar y dejar libre esa parte de tu cerebro, podrás llenarlo con experiencias agradables, con pensamientos nuevos y positivísimos para ti. Cuida tus palabras: la palabra es ley, cualquier cosa que piensas o aseveras, se transforma con el tiempo verdaderamente. Tú amas, estás sano y eres feliz, esas han de ser tus premisas. Piensa siempre y en todo momento y en todo instante en positivo, no lo olvides. Unos ingresos inesperados van a llegarte, aprovéchalos pues, son muy precisos para ti. Te sientes realizado, tanto a nivel laboral como personal.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy, te resuelves a romper viejos patrones y logras ir camino a la dicha, al menos tu dicha personal, basada al cien por ciento en tu vida sentimental. Se acaban las lágrimas para ser reemplazadas por la dicha más absoluta, se fortalece tu interior, se robustece tu relación. Estás alegre. Tu mayor sueño se está convirtiendo verdaderamente. Hoy, todo es posible en el terreno sentimental. Seguramente te lleves una decepción en otro campo pues, algo previsto podría no salir como esperabas. Tiempo al tiempo, no desees adelantar acontencimientos pues, todo sucede como debe ser, las cosas ocurren en el momento preciso y asimismo ideal, el apropiado. No comentes tus planes laborales con tu entorno, ni siquiera con tus compañeros por el hecho de que, podrían jugarte una mala pasada, hay gente muy canalla y envidiosa. Ten fuerza de voluntad y tus ideas muy claras: ciertas personas se dedicarán a liarte y desalentarte, te llenarán tu cabeza de falsedades. No les hagas ni caso.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, la tristeza concluye para dar paso a la dicha más absoluta. Hoy, decides mudar tu forma de ver el planeta, la percepción de las cosas que aquí pasan. Hay que saber amoldarse a los cambios que nos ofrece la vida. Estima que estamos en incesante movimiento, cada segundo que transcurre algo cambia y se mueve, por tal razón, no tengas miedo, es lo normal. Cierra un capítulo en el amor. Empieza un nuevo libro o capítulo pues, en el precedente, ya no queda nada por decir. Estás muy intuitivo, lo que te llevará directo a generar dinero. Este te llegará mediante toda la serie de opciones y posibilidades que se van a presentar en tu vida a lo largo de la semana. Elige bien pues, solo una es la indicada y ideal para ti aquí y ahora. La exuberancia te ronda: no la desaproveches ni la dejes escapar. Vas por el buen camino en lo concerniente a tus finanzas, sigue de esta manera. Tus negocios y proyectos van a aumentar en las semanas venideras. Enhorabuena.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no te calles cuando debes dialogar pues, es el fallo más grande que puedes cometer. Charla, di, expresa lo que siente tu alma, es esencial que de esta forma sea. Debes saber expresar lo que quieres y deseas, lo que sientes, tu amor. La sinceridad, es más bien lo contrario: al acallar, ocultas tus sentimientos. Charla. Ten coraje y di que amas a ese ser. Será muy productivo para ti hacerlo, tendrás la ocasión de formar una pareja, la recompensa a tu osadía será excelente. Charla con propiedad, con las palabras indicadas, sin decir lo que no debes. Sabes que hay muchas formas de decir las cosas. Hazlo bien. Al conversar, además puedes errar. En el trabajo, te esfuerzas sin cesar. Y eso va a tener muy pronto su recompensa más apreciada. Vas a hacer un viaje el que será ideal para ti. Quizás suponga un cambio de trabajo o de sucursal o de puesto. Aprovecha la gran ocasión que te ofrece la vida: no siempre y en toda circunstancia y en todo instante sucede de esta manera.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy, podría ser el comienzo de una gran amistad. De este modo, podrías empezar tu semana Virgo, revolucionando tu panorama sentimental. Evita cualquier género de cotilleos o similar, solo te atañe a ti cuanto hagas o dejes de hacer con tu nuevo compañero o compañera. Como verdaderamente bien sabes, el amor es cosa de dos y a nadie más le toca opinar. Debería darte igual. Escucha siempre y en todo momento y en todo instante a tu corazón, será el único que no te fallará puesto que, familiares y amigos pueden, en muchas ocasiones, errar. Dedícate a vivir tu vida y a disfrutar de esta con tu ser amado, esa es tu obligación. Referente al área laboral, probablemente se produzca un cambio aunque no hay nada terminante. De todas y cada una maneras, bien sabes que el Universo siempre y en todo momento y en todo instante te va a dar lo mejor con lo que, si dicho cambio pudiera ser provechoso para ti, ten por seguro que tendría lugar de forma inmediata. Aprovecha tu tiempo en el día de hoy. Tiendes a perderlo en demasía. No te dediques a hacer tantas actividades. Céntrate: te irá mejor en la vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu aura relumbra, te encuentras fantásticamente bien, lleno de vida y de amor. Cada poro de tu cuerpo lo demuestra: eres luz. Por eso, la gente se siente completamente atraída por ti, por tu personalidad y carisma. Estás realmente atrayente. Tienes don de gentes, lo sabes hacer verdaderamente bien. Olvídate de cualquier preocupación. Empieza este a cero, con la mente en blanco, vacía, para poderla llenar de experiencias espectaculares. Si tu mente está repleta de inconvenientes, jamás podrá entrar nada bueno. Debes dejar salir lo malo para que entre lo bueno. Actúa con esa frescura de siempre que te caracteriza, verás de qué forma el éxito empieza a aparecer. Apártate de las personas egoístas: no están en tus vibración, no te merecen. Tu intuición, como siempre y en toda circunstancia, es encomiable y sorprendente. Es perfecta, siempre y en toda circunstancia y en todo instante acierta. Sabrás en todo momento qué hacer pero, si dudaras, no te preocupes: pregunta entonces a tu Yo Interno y encontrarás la contestación que procurabas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser visceral y apasionado. Hoy, habrías de ser, por su lado, detallista. Prepara para tu ser amado una cena con un escenario mágico y diferente. Dale a tu relación ese toque de magia, esa chispa que todas las parejas precisan de vez en cuando. Intima con él o , muestra tu lado más sensible y sensual. Hoy, probablemente la vida te sorprenda con un percance importante: no te derrumbes pues mañana será otro día y lo verás todo sensiblemente más claro y mejor. En el trabajo, estás temeroso: no sabes si tu puesto laboral peligra. No está en tus manos la solución con lo que, deja de preocuparte pues te agota, te deja sin energía. Sobre todo, no te pongas en lo peor. Al hacerlo, te creas un enorme bloqueo, mucha energía negativa, la que podría, de continuarse así, hacer que te despidieran. Esto es, no provoques mismo tu despido solo por la preocupación o la obsesión de poderte ver en la calle. Tranquilízate, las cosas no son tan graves.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, debes hacer más caso a tu Pequeño Interior, a esa parte de ti que le complacería ser más rebelde o natural. Juega, corre, grita, precisas orearte y ser mismo sin tantos formalismos. Despréndete aunque sea por un rato hoy de ese disfraz permanente o máscara que la vida te fuerza a llevar. Relájate y disfruta un tanto de tu presente. Aunque en el trabajo debas guardar las formas, la compostura, al salir de este, trata de relajarte: lo precisas. Por si no fuera suficiente con lo anterior, deberías saber que la vida te sonríe, estás en tu mejor momento, en tu máximo esplendor pero, debes aprender a disfrutarla de nuevo. Bucea en tu interior y descubre de nuevo tu esencia. Conéctate a tu Yo Interno. Cuanto más lo hagas, más avanzarás en la vida. En el caso de encontrarte en situación de desempleo, busca bien por diferentes vías y medios pues, es viable que hoy encuentres algún anuncio interesante. Si te quieres mudar, es tu momento pero piensa antes lo que vas a hacer. Organiza tu vida laboral.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, puedes y debes progresar tu relación sentimental, es absolutamente preciso que lo hagas. Debes solucionar todos los fallos del pasado y de estos días, de la actualidad. Esas sutilezas no te dejan disfrutar de tu relación actual así que, adelante, ponte con esto, no lo dejes pasar. Sobre todo, no tomes una actitud melancólica o triste puesto que, de nada serviría. No pierdas tu energía ineficazmente, obra como se espera de ti. Por su lado, sigues preocupado por un inconveniente familiar y por tu situación laboral. Tienes muchas cosas encima, mucha carga que debes suprimir o liberar. Cuanto antes lo hagas, más ligero te sentirás al respecto. No exageres las cosas, trata siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia de quitarle hierro al tema. Para progresar en tu trabajo y en la vida normalmente, haz siempre y en todo momento y en toda circunstancia empleo de tu experiencia precedente, de las experiencias pasadas. Verás de qué forma, si las tienes presente, resuelves muchas situaciones ya antes que lleguen a convertirse en inconveniente. Sigue tus corazonadas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tienes muchas cosas por hacer y por disfrutar a lo largo de toda la semana con lo que, si quieres llegar a todo, mejor será que planees verdaderamente bien tu agenda. Pierdes el tiempo con gran sencillez, acuariano, y después te quejas por el hecho de que tienes muchas cosas por hacer o por terminar. Cambia tu rutina: levántate pronto, no te acuestes tarde y rendirás el doble en todo: tanto en tu trabajo como en tu vida personal y social. Cambia tu modo de comportarte. Las cosas se hacen a su debido tiempo, ni se pueden hacer en un día, ni se puede tardar un mes en acabarlas. Acostúmbrate a ser una persona normal, haciendo las cosas como todo el planeta, sin radicalidad. No todo es blanco o negro. Cada tema requiere un tiempo determinado. En lo concerniente al amor, actúa y no esperes más. Ha llegado el instante de mover ficha, de actuar. Tienes una ocasión de oro para ser feliz. Tu sexto sentido te asistirá a actuar del modo conveniente, sin confundirte. Solventa tu economía, resulta necesario.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, aprovecha la energía que te rodea en el día de hoy. No la desaproveches. Eres una persona muy romántica y tierna, de una sensibilidad extrema. Todo ello es parte miembro de tu carácter. Aprende a distinguir a la gente: muchas personas no te merecen así que, no les ofrezcas tu amistad. Has de saber clasificar a las personas, de no hacerlo, perderás tu tiempo y tu energía. Toma las cosas con deportividad, restándoles importancia; no les des, sobre todo, más de la que tienen. A los inconvenientes, no hay que darles más estrellato, en todo caso el efecto opuesto, quitárselo, quitarles relevancia. A lo largo de la semana, verás de qué forma cuestiones esenciales se van desvaneciendo, resolviendo, por ellas mismas. Hoy, es buen día para poner tus ideas en orden. Piensa sobre la vida: dónde estás y a dónde quieres llegar. Proponte unas metas en lo personal, laboral y social, como en lo sentimental. En lo concerniente a tu trabajo, piensa con seriedad en un cambio de actividad.

