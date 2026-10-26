Horacio Gallón recorrió La Iguaná junto a Uribe y escuchó las problemáticas

Resumen: El precandidato del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, Horacio Gallón, recorrió el barrio La Iguaná, en Medellín, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según Gallón, en al menos 100 de los 249 barrios de la ciudad se requieren obras de caisson para mitigar el riesgo y poder formalizar las viviendas; la cifra es una declaración suya, no una cifra oficial.

En la puja por ganarse la candidatura del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, Horacio Gallón sigue recorriendo el Departamento, conversando con la gente y acompañando al líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La visita más reciente de los dos fue al barrio La Iguaná, en Medellín.

La visita a La Iguaná, en la comuna 7 de Medellín

La Iguaná está ubicado en la comuna 7, en el Occidente de la ciudad. Durante el recorrido, entre otros temas, la atención se centró en la mitigación del riesgo para prevenir inundaciones en este sector.

Gallón estuvo acompañado por Uribe en el recorrido. Minuto30 había reportado el encuentro de ambos en Belén La Mota, en septiembre, cuando el precandidato destacó el respaldo del expresidente a su aspiración.

Lo que dijo Gallón sobre la formalización de barrios

En su intervención, Gallón indicó que en Medellín no hay formalización por falta de mitigación. Según explicó, en al menos 100 de los 249 barrios de la ciudad se requiere la construcción de caisson para poder formalizar las viviendas.

Los caisson son sistemas de cimentación profunda o semiprofunda. Su función, de acuerdo con la explicación del precandidato, es sostener la tierra y de esta manera mitigar el riesgo en las viviendas, un paso que, en su planteamiento, debe darse antes de formalizarlas.

Las cifras sobre el número de barrios que, según Gallón, necesitan este tipo de obras corresponden a su declaración durante la visita. En esta nota no fueron contrastadas con una fuente oficial, por lo que se presentan como lo dicho por él.

Lo esencial de la visita

Horacio Gallón y Álvaro Uribe Vélez visitaron el barrio La Iguaná, en la comuna 7 de Medellín.

La conversación se centró en la mitigación del riesgo para prevenir inundaciones.

Gallón afirmó que en al menos 100 de los 249 barrios de Medellín hacen falta obras de caisson para poder formalizar las viviendas.

La visita se da en medio de la disputa por la candidatura del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia.

Qué se sabe de La Iguaná y el riesgo por la quebrada

El tema del riesgo en La Iguaná está en la agenda pública de las últimas semanas. La quebrada que da nombre al barrio se desbordó en la noche del viernes 9 de octubre, en medio de fuertes lluvias. El 10 de octubre, El Colombiano informó que 187 familias del barrio debieron albergarse en otros espacios mientras se evacuaba el agua.

Por separado, el balance de la Alcaldía de Medellín para toda la ciudad, y no solo para La Iguaná, indica que al 12 de octubre se habían entregado 2.681 ayudas humanitarias a 383 familias (1.037 personas) afectadas por las lluvias en distintos sectores, según El Colombiano.

En otro reportaje, publicado el 12 de octubre, el mismo medio contó que unas 5.000 personas viven en este barrio de la comuna 7 (Robledo), fundado en 1945, y que la Alcaldía de Medellín identifica históricamente a La Iguaná como zona de alto riesgo. Varios habitantes dijeron que, pese a los riesgos, no quieren irse del barrio.

El planteamiento de Gallón une dos temas que suelen discutirse por separado: la gestión del riesgo y la legalización de las viviendas. Según su razonamiento, mientras no se hagan las obras que reduzcan el riesgo en los terrenos, los barrios no pueden formalizarse. Esa lectura es la del precandidato y hace parte del debate sobre cómo abordar el crecimiento de la ciudad en zonas de ladera y de quebrada.

Una precandidatura que sigue en recorrido

La visita a La Iguaná hace parte de la agenda con la que Gallón busca ganarse el respaldo de su partido para aspirar a la Gobernación de Antioquia. El precandidato sigue recorriendo el Departamento y conversando con la gente, y en esta ocasión lo hizo de la mano del expresidente Uribe.

La mitigación del riesgo y la formalización de los barrios son temas que tocan de cerca a miles de familias de Medellín. Por eso, las propuestas de quienes aspiran a gobernar Antioquia sobre vivienda y gestión del riesgo seguirán siendo parte del debate rumbo a la definición de la candidatura del Centro Democrático.

Minuto30 seguirá atento a los recorridos y propuestas de los aspirantes a la Gobernación de Antioquia.