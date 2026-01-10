Honey se perdió en Copacabana: en su casa la esperan

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una familia del norte del Valle de Aburrá pide la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a Honey, una perrita de 11 meses de edad que se extravió en el municipio de Copacabana, Antioquia.

    Honey fue vista por última vez en el sector de Yarumito. Su ausencia no solo ha dejado un vacío en sus dueños, sino también en sus seis hermanitos perrunos, quienes, según relata su familia, se encuentran profundamente tristes y la extrañan.

    Detalles de la búsqueda de Honey

    Edad: 11 meses.

    Lugar: Sector Yarumito, Copacabana.

    Fecha: 8 de enero entre las 7/9 de la noche

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted vive en Yarumito, en los sectores aledaños de Copacabana o ha visto a una perrita con sus características, por favor comuníquese de inmediato al:

    Celular de contacto: 304 360 6714

    Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para que Honey regrese a su hogar y se reencuentre con su numerosa familia.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


