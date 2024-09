En un transporte público de Argentina, un hombre fue sorprendido tocándose delante de una menor de edad.

Un ciudadano se da cuenta de la situación, por lo actúa dándole una fuerte golpiza.

El usuario le propinó varios golpes hasta dejarlo desmayado en el suelo.

El hombre que fue sorprendido tocándose se quedó inmóvil, los pasajeros detuvieron al usuario tenía las intenciones de seguir golpeándolo.



«Tienes una hija, puedes ir a la cárcel, amigo», señaló una pasajera, para detener al hombre.

El pasajero ante los consejos se calmó y decidió salir del bus, no sin antes pedir que llamaran a la Policía: “Yo me voy porque no quiero problemas, pero este es un violador”, expresó.

