Hinchas argentinos confían en Pekerman como entrenador si descartan a Simeone

Los argentinos desean que Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, o José Pekerman, libre tras dirigir a Colombia, reemplacen a Jorge Sampaoli como seleccionador de la Albiceleste después de que este dejara su cargo “de común acuerdo” con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El ‘Cholo’ es el nombre que más suena entre los argentinos, quienes, a pesar de verle como un candidato óptimo, reconocen que es muy “difícil” que llegue a aceptar el cargo y por ello ponen sus esperanzas en Pekerman.

“A mí me gusta Pekerman, siempre lo quise, no sé si va a seguir en Colombia. En el Mundial de 2006, que fue el que dirigió él y nos quedamos fuera por penaltis con Alemania, jugábamos muy bien, había un equipazo”, cuenta a Efe en la céntrica avenida de Mayo Diego Ramírez, quien “nunca” quiso a Sampaoli dirigiendo al equipo.

“Para mí Sampaoli no tiene el conocimiento que tiene que tener para dirigir la selección”, aseguró, además de añadir que, pese a que apoyó a los jugadores hasta su eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, “no tenía fe” en que llegaran a ganar.

Argentina perdió ante el campeón de este año, Francia, en la disputa por pasar a la fase de cuartos de final, una noticia que no se digirió demasiado bien en el país, que, en parte culpó a Sampaoli por sus “estrategias” y “malas decisiones”.

“Me parece bien (la salida de Sampaoli) porque no fue un buen técnico durante todos los partidos. Cambió toda la estrategia, jugaron muchachos y jugadores que no habían estado durante el primer partido”, opina el joven Johnatan Alejandro.

Por ello, los seguidores del cuadro argentino esperan ahora que venga en sustitución de Sampaoli alguien “capaz”, que “pueda estar al frente durante unos buenos años”, y por ello destacan los nombres de Simeone, Pekerman o Marcelo Gallardo, entrenador del River Plate.

“El tema es que el que venga pueda traer un proyecto y apoyarlo a largo plazo, no que se busquen soluciones de aquí a dos años porque no lo vamos a encontrar”, recalcó en conversación con Efe Walter Vicente, un hincha poco afín a la dirección de Sampaoli.

Según él, “nadie quiere agarrar este equipo” a pesar del “material que hay”, en referencia a Leo Messi y, en parte, se debe a la “mala” actuación en Rusia del equipo que este capitanea.

Hay quienes piensan, no obstante, que la eliminación de Argentina se debió a que no tuvieron “suerte” en el campo, pero que eso no da pie a “criticar” a quien ha sido seleccionador desde junio del año pasado.

“Sampaoli encaró como pudo, lo hizo lo mejor que pudo. La selección por ahí tiene mucha presión pero, sin embargo, viven entrenando”, afirmó Rocío Delgado, la única entrevistada entusiasta del ya revocado director técnico argentino. Buenos Aires, 16 jul (EFE).