Hilo en Twitter sobre la dramática historia de Selena Gómez y Justin Bieber se vuelve viral

El mundo estaba a punto de superar la relación entre Selena Gómez y Justin Bieber y este hilo en Twitter volvió a revivirlo de la forma más dramática posible.

Paso a paso, punto por punto, error tras error y todo bien explicadito presentó una usuaria en esta red todo el noviazgo entre los cantantes, que fue uno de los más famosos de la última década y que todos ya sabemos cómo terminó: Bieber casado con otra y Selena enfocada en su música y su enfermedad.

En el hilo “historiador” se incluyen los roles de personajes como Taylor Swift, Bárbara Palvin, Chantel Jeffries y las hermanas Kendall y Kylie Jenner, quienes según esto jugaron papeles fundamentales en la historia, en la que Bieber sale muy mal librado, pues habría sido el “infiel” de la relación.

Seguidores de esta usuaria o otros que llegaron al hilo por la gran respuesta que tuvo se pronunciaron sobre el tema de diferentes formas: unos quedaron conmocionados porque no sabían todo lo que Justin habría hecho, otros se indignaron porque no se ha superado el tema y finalmente no faltaron los que aprovecharon la oportunidad para hacer memes del tema. Aquí el hilo en cuestión: