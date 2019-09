Hijos mayores de José José demandan a su hermana menor porque tendría “secuestrado” al cantante

El “príncipe de la canción”, José José, está protagonizando un drama familiar digno de una novela mexicana. Sus hijos mayores Marysol Sosa y José Joel acaban de demandar a su hermana menor, Sara Sosa, porque tendría “secuestrado” al cantante, pues desde que vive con ella no se sabe nada de él.

Todo empezó porque el cantante se fue a vivir a Los Ángeles con su hija Sara y desde ese momento Marysol y José no saben anda de él. “Desde hace unos nueve meses mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado, después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes”, confesó Marysol al programa de espectáculos Ventaneando.

También afirmó que no confía en lo absoluto de su hermana Sara. “Me preocupa porque como seres humanos podemos ser muy feos, muy perversos me atrevo a decirlo y… El no tener yo respuesta de mi ser querido, no me place, no me gusta, me preocupa mucho hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero no voy a dar más detalle… La situación con mi papá de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana”, añadió.

José José llevaría ya un año y medio viviendo con Sara en Estados Unidos, país al que llegó para seguir con un tratamiento médico luego de superar un cáncer de páncreas.