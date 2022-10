Rafaella, hija de Marbelle hizo reflexión, tras recibir maltrato en redes: “Hay poca compasión”

Marbelle, se convirtió este año en una de las mujeres más polémicas de Colombia, tras referirse abiertamente a temas políticos, demostrando que defiende lo que piensa y demostrando con orgullo que no tiene por qué agachar cabeza, sino está de acuerdo con algo.

Por su parte, su hija Rafaella, también ha protagonizado algunos eventos en internet, donde se ha vuelto tendencia por usar sus redes para expresar sus pensamientos y sentires, al igual que su madre.

Fue así, como por medio de su cuenta de Instagram, la hija de la cantante decidió enviarle un mensaje a todas las mujeres, referente a las críticas y el maltrato que dice haber y estar recibiendo últimamente.

“Recibo mensajes y comentarios que están llenos de odio y frustración, la mayoría por parte de mujeres que me siguen y dicen tener a Dios en su corazón. No existe una capa de empatía, este año he escuchado y leído de todo sobre mi físico, como me veo, y de mi familia”… Escribió Rafaella en una historia de Instagram

La jovencita hace énfasis en que las redes sociales a veces, se convierten en un espacio para generar odios y poca compasión, donde se desdibuja la humanidad.

