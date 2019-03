Hija de Elvis Presley afirma que “Michael Jackson era increíble en la cama”

La hija del rey del Rock And Roll, Lisa Marie Presley estuvo casada con Michael Jackson entre 1994 y 1996 y afirmó que el artista era “increíble en la cama”.

Estas intimidades fueron reveladas por la hija de Elvis Presley a un amigo, a quien le habría afirmado que Jackson era “increíble” y un “besador apasionado”.

Según Mirror, J Randy Taraborrelli, amigo del ‘Rey del Pop’ durante 40 años habría escrito lo anterior en su libro Michael Jackson: The Magic and the Madness.

“Él y Lisa parecían haber tenido una intensa y activa vida sexual”, dijo, sin embargo, el cantante habría tenido “hábitos extraños”.

Según contó, la primera vez que Lisa y él tuvieron sexo, ella prendió la luz y él saltó de la cama y corrió al baño para que ella no viera su cuerpo.

“Salió 20 minutos después, totalmente maquillado y usando una bata de seda… le gustaba usar joyas en la cama“, fue lo que la amiga de Lisa Marie comentó a Taraborrelli.

En el libro también se reveló que a la pareja le gustaba hacer juegos de roles, pero Lisa no contó más allá.

Durante una entrevista que Lisa concedió a Oprah Winfrey tras la muerte de Jackson, ella dijo que el artista vivió lo más alto y lo más bajo.

Afirmó que estaba molesta con él cuando terminó su matrimonio, pues él escogió “las drogas y los vampiros” sobre ella.

Cuando decía ‘vampiros’, se refería a los “psicópatas” que habían alrededor de él.