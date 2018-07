Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez confirmó decisión a través de una carta

A través de un comunicado de prensa la Federación Panameña de Fútbol confirmó la decisión del entrenador colombiano, Hernán Darío Gómez, de dejar su cargo de director técnico de la Selección de ese país.

En la publicación es evidente la gratitud de la jerarca del balompié ‘canalero’ con el orientador antioqueño, quien está en la baraja de otras selecciones, entre ellas Ecuador.

Comunicado de la Federación Panameña de Fútbol

Hernán Darío Gómez, el técnico colombiano que se convirtió en un panameño más y que logró la hazaña de clasificarnos a nuestra primera Copa Mundial de la FIFA, compartió con todos los protagonistas del fútbol nacional, una emotiva carta la cual plasma que “es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón”.



“A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la Selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el mundial de fútbol”, señala Gómez en su carta

“Panamá ahora es ejemplo de unión y de amor”, agrega ‘Bolillo’, “enseñándole a los demás países la calidad humana de lo que es un panameño, con un comportamiento de una gran altura en un escenario de la más grande envergadura, dándose a conocer en el mundo como un pueblo unido, alegra y con esperanzas, enviando un gran mensaje desde el escenario del mundial de fútbol que dice: “aquí está la selección pa’ rato”.

El hoy cinco veces mundialista insta igualmente a la fanaticada y a la dirigencia a apoyar “cada uno en lo suyo” a sus equipos, y a los jugadores en la cancha, “porque es ahí donde rueda la pelota redonda y escurridiza, como la vida, donde se la juega en cada partido, como lo más serio del mundo… no importa que tan fuerte sea el viento, siempre se pueden enderezar las velas para llegar a rumbo seguro”.

Gómez termina su misiva agradeciendo a los, directivos de FEPAFUT, a los jugadores y a todo el fútbol panameño, enviando “un fuerte abrazo para todos”.

Con información de FEPAFUT

Carta completa