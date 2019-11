“He pensando en irme”: Juan Pablo Ramírez se ‘destapó’ al hablar sobre las críticas y ‘silbidos’ de los hinchas de Nacional

En mediocampista Juan Pablo Ramírez dio declaraciones este martes donde no se guardó nada sobre su actualidad en Atlético Nacional y los difíciles momentos que ha vivido en medio de las críticas de los hinchas por su rendimiento deportivo.

Ramírez reconoció en el VBar de Caracol Radio que en la actualidad está concentrado en dar lo mejor en Atlético Nacional, pero también considera en cambiar de aire a final de año, dejando a un lado toda la presión que le hacen sentir los fanáticos ‘verdolagas’.

“Es complicado lo que pasa con la gente, las amenazas, los chiflidos, espero terminar bien esta Liga, tener el título y esperar a ver qué pasa, he pensando en irme. He hablado con mi familia de darme un nuevo aire, de ir a jugar a otro lado, ha sido muy complicado todo lo que ha pasado, que los amenacen y les digan cosas”, planteó Ramírez en el medio citado.

A pesar de las dificultades, el jugador reconoció que ha tenido mucho apoyo tras aquel episodio donde salió de la cancha del Atanasio Girardot llorando por los silbidos de los hinchas de Nacional. Ramírez planteó que a veces la gente no entiende los nervios, el pánico escénico, y dio las gracias a sus compañeros y a Juan Carlos Osorio por la Confianza.

“En la Selección me siento muy tranquilo, no tengo gente que me está insultando. Nacional tiene muchos hinchas y quieren que uno lo haga bien. A veces uno hace un buen partido y por una jugada ya lo chiflan y así fue en varios partidos, afortunadamente el último fue un partido redondo para mí”, resaltó el futbolista.