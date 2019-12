¡Hay que hacer algo, y pronto! 2019 cierra una década donde el calentamiento global crece sin precedentes

“Estamos a 1,1 ºC por encima de los niveles predindustriales. Los últimos 5 años han sido los más cálidos de la historia”, ha declarado esta mañana Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, durante la presentación del informe provisional sobre el estado del clima.

Las evidencias científicas siguen mostrando año a año los efectos que la crisis climática está teniendo en el mundo: retroceso de los hielos, subidas del nivel del mar sin precedentes a escala mundial, calentamiento de los océanos, ciclones tropicales más intensos, desertificación, etc.

Todos estos cambios han sido a lo largo de las últimas décadas exacerbados por las emisiones de gases de efecto invernadero fruto de la actividad humana y que no dejan de aumentar. Desde los años 80, cada nueva década ha sido más cálida que la anterior y sin duda esta última es la que ha batido todos los récords. Durante estos años se han vivido los periodos más cálidos desde que se tienen registros.

“2016 fue el año más cálido y el calentamiento no ha dejado de aumentar”, ha asegurado Taalas. El episodio de El Niño de intensidad excepcional que se produjo ese año hace que se mantenga en el top1. Le sigue 2019, que a falta de un mes para que finalice, apunta a ser el segundo año más cálido desde que se tienen registros.

El aumento de las temperaturas, que en 2019 ya ha alcanzado 1,1 ºC respecto a los niveles preindustriales, viene ligado al aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. En 2018 ha alcanzado su máximo histórico de 407,8 partes por millón, según los últimos informes científicos. En 2019, aunque no se tienen datos definitivos, todo indica que las emisiones no dejaron de aumentar, no solo las de CO2, sino también las de metano y óxido nitroso.

“Si no adoptamos medidas urgentes para combatir el cambio climático ahora, todo apunta a un aumento de la temperatura de más de 3 °C de aquí a finales de siglo, y sus consecuencias para el bienestar de la humanidad serán todavía más perjudiciales”, ha afirmado Taalas. “Estamos muy lejos de cumplir el objetivo del Acuerdo de París”, ha añadido.

Aunque el secretario general de la OMM ha manifestado en rueda de prensa no haber razón de ser totalmente pesimistas, los impactos de la emergencia climática ya son palpables en diferentes regiones del mundo.

“Los efectos del cambio climático se manifiestan a diario en forma de fenómenos meteorológicos extremos y anómalos. Y, una vez más en 2019, los riesgos relacionados con el tiempo y el clima tuvieron consecuencias catastróficas”, ha declarado Taalas.

El informe hace especial hincapié las consecuencias más graves que han podido experimentarse a lo largo de este año 2019. Sequía, olas de calor, ciclones e incendios encabezan esta lista de catástrofes atmosféricas.

“Las olas de calor y las inundaciones que solían producirse una vez cada 100 años son cada vez más frecuentes. Los efectos de ciclones tropicales de una intensidad devastadora se sintieron en países desde Bahamas hasta el Japón, pasando por Mozambique, y los incendios forestales arrasaron grandes zonas del Ártico y Australia”, ha recalcado Taalas.

Además de las fuertes precipitaciones en la parte central de EE UU, la zona septentrional del Canadá, el norte de Rusia y Asia suroccidental, también se dieron condiciones muy lluviosas en partes de América del Sur. Las inundaciones fueron graves en el norte de la Argentina, el Uruguay y el sur del Brasil. Las inundaciones afectaron también a la República Islámica de Irán. En octubre y principios de noviembre, graves inundaciones asolaron muchas zonas de África Oriental que, hasta ese momento, habían estado castigadas por la sequía.

TOMADO DE LA AGENCIA SINC