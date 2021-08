La estremecedora historia de la deportista que sobrevivió a una bomba que le puso su propio padre

Cuando era tan solo una bebé los padres de Haven Shepherd la ataron a una bomba para un suicidio familiar, sin embargo, ella sobrevivío y ahora es un ejemplo de inspiración para miles de personas que han conocido su historia.

Tenía tan solo 14 meses de nacida cuando su padre le ató una bomba a ella y a su madre para que todos murieran juntos en ese momento. Sus padres murieron de forma inmediata, pero ella sobrevivió.

¿Quién es Haven Shepherd ?

Haven Shepherd es la nadadora estrella de los Juegos Paralímpicos que esconde una apasionante y milagrosa historia.

Nació en Vietnam el 10 de marzo de 2003, y su nombre original era Đỗ Thị Thúy Phương. Cuando tenía 14 meses de nacida, perdió sus dos piernas debido a la bomba con la que se suicidaron sus padres.

En noviembre de 2004, dos meses después de la muerte de sus padres, Haven fue adoptada por Shelly y Rob Shepherd, una pareja de Missouri, quienes le pusieron el nombre que hoy lleva y la alentaron a cumplir los propósitos que se pusiera en la vida.

«Les estoy muy agradecida por haberme salvado. Mis padres me dieron el mundo». «Siempre hay que mirar lo positivo de la vida: sé que tuve una circunstancia muy mala, pero salí y tuve esa segunda oportunidad. He aceptado ser única y eso ha marcado la diferencia en mi vida. Acepta las cosas que no puedes cambiar y cambia las cosas que puedes», dice a modo de filosofía de vida.

«Sólo quiero mostrar a la gente que las personas con discapacidad somos como los demás. Los deportistas paralímpicos son atletas de alto nivel que casualmente tienen algún tipo de discapacidad física», dice con convicción.

#Paralimpicos2020 En esta edición de los juegos paralímpicos hay una historia que ha llamado la atención.

Se trata de Haven Shepherd, "la niña milagro" pues cuando tenía 14 meses perdió sus dos piernas , cuando sus padres se suicidaron atándose a una bomba.#ATNdigital pic.twitter.com/n0FNwRe4x4 — ATN Televisión (@atntelevision) August 25, 2021