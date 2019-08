¡Hasta se mandó cortar el miembro! Un ex banquero quería convertirse en un reptil y ahora lo conocen como “Reina Dragón”

Tiamat Legion Medusa, un hombre de 58 años, siempre soñó con ser un reptil, por lo que gastó más de 75.000 dólares en cirugías para parecerse a un dragón, incluyendo una cirugía para extirpar su miembro viril.

“Mi máxima aspiración es simplemente ser llamado ‘eso’, al igual que mi especie, las serpientes”, publicó en sus redes sociales.

Con un pasado un tanto oscuro por el abandono de sus padres, quienes lo arrojaron en medio de un bosque, afirma que desde ese momento rodeado de serpientes “adoptó el sonido del cascabel venenoso como si fuera mi familia”.

Pero fue cuando a Medusa lo diagnosticaron con VIH que se detonó su deseo de cambiar su vida de un puesto fijo en un banco, a llenarse de tatuajes y realizarse cirugías para ‘no tener género’ y ‘ser’ un reptil.

“Quiero que la gente sepa que las personas modificadas son tan inteligentes, amables, amorosas y buenas como cualquier otra persona. El hecho de que me hayan extirpado las orejas no significa que mi cerebro no se haya desenrollado y que solo soy un idiota”, apuntó.