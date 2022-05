Hassam dio mensaje del Día de la Madre a su ex, después de dejarlo mal en las redes sociales

Hassam, a pesar de haberse separado, luego de 18 años juntos, lleva con calma su proceso de separación. De este modo, dedicó un mensaje a las mujeres de su vida que han sido madres.

La publicación del comediante comenzó con la fotografía de su madre fallecida, Blanca Lucía, que murió de cáncer hace tres años y escribió: «Mi amada madre Lucía, se fue al cielo en 2019, ese año fue el último en que celebramos su día».

También le puede interesar…

Encontraron a este perrito en la vereda La Mosquita (Rionegro) https://t.co/vf3dirY86k — Minuto30.com (@minuto30com) May 8, 2022

De paso, dejó de lado las pullas e indirectas que se lanzó con Tatiana, su ex y le dedicó unas palabras.

«Hoy mis dos princesas, Mary y Tutty, que me recuerdan a diario el amor y la misericordia que Dios me tiene, me impiden olvidar que a pesar de cualquier problema fue su mami quien me regaló el más grande privilegio que un hombre pueda recibir: ser papá. Feliz día Tata y feliz día a todas las mamitas que lean este mensaje», escribió.

El mensaje de Hassam para su ex.

Todo, a pesar de que la mujer le dedicó una fuerte pulla que lo dejó en evidencia en redes sociales.

Para leer más noticias, clic aquí.