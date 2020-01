¡HABRÁ SUPERHÉROE TRANS! Director creativo de Marvel lo confirma

El máximo responsable de Marvel Studios y Director Creativo de Marvel, Kevin Feige, confirmó que habrá un personaje transgénero en las próximas producciones de superhéroes.

Fue en un evento en la Academia de Cine de Nueva York donde un estudiante le preguntó a Feige si había proyectos de integrar personajes LGBTQ al Universo Cinematográfico de Marvel, específicamente uno transgénero. “Sí, absolutamente sí… Muy pronto. En una película que estamos filmando ahora mismo”, afirmó Kevin.

El director también afirmó que la estrategia de diversidad va más allá de personajes diversos y agregó que seguirán con la línea de darle espacio a directoras mujeres para llevar las riendas de grandes producciones, como lo hicieron en 2019.

Entre las películas que están en etapa de producción y preproducción, donde podría estar el personaje transgénero, están ‘Black Widow’, ‘Eternals’, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, ‘Doctor Strange and the Multiverse of Madness’, ‘Thor: Love and Thunder’, ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’, ‘Black Panther 2’, ‘Blade’ y la tercera entrega de ‘Spider-Man’.