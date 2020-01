Guaidó pide ayuda en Francia contra el Gobierno de Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, hizo escala este viernes en Francia dentro de su gira europea para reclamar el apoyo del país en su lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Su breve visita a París incluyó un encuentro en el Palacio del Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron, así como una reunión con el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, con representantes del Senado y con venezolanos residentes en la capital francesa.

“Hemos hablado de tomar acción, de la necesidad que tenemos hoy en Venezuela de contener una potencial catástrofe que hoy es ya una emergencia humanitaria sin precedentes en América Latina. Europa está haciendo y va a hacer más, sin duda”, dijo Guaidó sobre su reunió con Macron, que no estuvo abierta a la prensa.

El Ejecutivo de Macron se ha distinguido como uno de los más críticos dentro de la Unión Europea con Maduro y reconoce a Guaidó como mandatario interino de Venezuela hasta la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, al igual que casi 60 países.

“Somos la voz de esos maestros que ganan 3,5 dólares al mes, que hoy están protestando en las calles por sus reivindicaciones. (…) La mayoría del país está unificado en torno a una causa, que hoy es una causa de valores, mundial”, afirmó Guaidó ante sus compatriotas.

Su gira europea comenzó el martes en Londres con un encuentro con el primer ministro británico, Boris Johnson; el miércoles visitó las instituciones europeas en Bruselas y fue recibido por el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el jueves participó en Davos (Suiza) en el Foro Económico Mundial.

“Nos sentimos acompañados, respetados en esta lucha. No estamos solos. El único límite es nuestra vida, y ya muchos de nosotros la dedicamos al servicio de esta causa. Confíen en este proceso”, dijo Guaidó en la Casa de América Latina en París, en un acto al que acudieron unas 200 personas.

Guaidó se presentó como “la voz” de quienes resisten al Gobierno de Maduro, como portavoz de quienes quieren “una mejor Venezuela”, y señaló que esta gira, que este sábado continuará en España, le ha servido para recabar nuevos apoyos.

“Pero más que por reconocimiento, vine por acciones. La dictadura (…) se va a dar cuenta de que viola los derechos humanos. A pesar de que el reconocimiento de la ONU sería importante, y de que faltan algunos países por lograr, más que eso queremos acciones, que nos acompañen con acciones en cada paso”, sostuvo.

Guaidó, que está reconocido por casi 60 países como presidente “encargado” para la celebración de un proceso electoral en Venezuela, restó importancia al hecho de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no le vaya a recibir en Madrid.

“Tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad. Espero y estoy seguro de que se va a mantener de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos”, añadió el líder opositor venezolano, de 36 años.

Su comparecencia ante parte de la comunidad venezolana en París estuvo precedida de una pequeña manifestación contra su presencia y en favor de Maduro. El grupo, de unas diez personas, fue desalojado por la Policía, pero consiguió lanzar huevos contra Guaidó y su equipo a su entrada en el edificio.

“Maduro, amigo, el pueblo está contigo”, proclamaron los manifestantes.

“En Venezuela no hay dos presidentes, no hay dos parlamentos. Hay un Parlamento, un presidente encargado, un país unificado enfrentando una dictadura. Llamarlo de otra manera solo colabora con la dictadura, solamente banaliza el mal”, concluyó Guaidó en un discurso en el que dejó claro que no se piensa “rendir”.

Marta Garde