Resumen: Las autoridades capturaron en Cali a alias Ramiro, presunto cabecilla del GAO-r Jaime Martínez, junto con dos de sus hombres de confianza. Según las investigaciones, estarían vinculados a atentados en Cali y Jamundí, así como a actividades de extorsión y reclutamiento de menores. En el operativo se incautaron armas, municiones y explosivos, lo que representa un golpe a las redes de apoyo urbano de esta estructura criminal en el Valle del Cauca.

¡Golpe a las redes del GAO-r Jaime Martínez! Capturado alias ‘Ramiro’, presunto responsable de atentados en el Valle

Un nuevo golpe a las estructuras residuales del GAO-r Jaime Martínez se registró en Cali, donde las autoridades capturaron a alias ‘Ramiro’, presunto cabecilla de las redes de apoyo de esta organización armada, señalado de participar en ataques terroristas ocurridos en Cali y Jamundí, así como en la planeación del atentado contra la base militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (EMAVI).

La operación fue adelantada por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, y contó con el apoyo del Gaula Militar Valle, el Batallón de Policía Militar N.º 3 y el Batallón de Infantería N.º 8 Batalla de Pichincha.

Según las investigaciones, alias ‘Ramiro’ —de 34 años— tenía más de cinco años de trayectoria criminal dentro del GAO-r Jaime Martínez y fungía como uno de sus principales articuladores logísticos y operativos en el Valle del Cauca.

Se le atribuyen tareas relacionadas con la planeación y ejecución de atentados contra la Fuerza Pública y la población civil, además de estar implicado en actividades de extorsión y reclutamiento de menores en barrios del suroriente de Cali.

Esto le podría interesar: ¡Golpe a ‘Los Halcones’ en Cali! Nueve capturados tras operativo contra el multicrimen en la Comuna 20

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Junto a él fueron detenidos alias ‘Cifiru’ y alias ‘Boriyu’, identificados como sus hombres de confianza y encargados de su seguridad personal. Las capturas se realizaron en una vía pública del oriente de la ciudad, tras un trabajo de inteligencia que permitió rastrear las rutas que la estructura pretendía usar para ejecutar nuevas acciones criminales.

Durante el operativo, los uniformados incautaron dos armas cortas, municiones, un explosivo listo para su detonación y cuatro teléfonos celulares, elementos que serán clave en el proceso de judicialización.

Las autoridades señalaron que esta acción representa un golpe significativo a las redes de apoyo del GAO-r Jaime Martínez, que pierde a uno de sus líderes encargados de coordinar los movimientos urbanos de la organización.

El Ejército destacó que las operaciones militares e interinstitucionales continuarán en el departamento del Valle del Cauca, con el propósito de debilitar las capacidades armadas, logísticas y de mando de este grupo residual, responsable de varios hechos violentos recientes en la región.