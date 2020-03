¡Atención! El Gobierno Nacional dará ayudas económicas para los trabajadores informales de Colombia

El presidente Iván Duque adoptó nuevas medidas para apoyar a los más damnificados por la cuarentena para contener el coronavirus. Los subsidios a estas poblaciones afectadas buscan ayudar a 20.000.000 de colombianos.

Ya se habían anunciado subsidios a quienes pertenecen a programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Pero estas nuevas medidas del Gobierno Nacional tienen por objetivo llegar también a las personas que no se encuentran dentro de estos programas. Los trabajadores informales, y demás personas que consiguen su sustento en las calles, tendrán una ayuda económica para su sustento durante esta cuarentena. Por medio del programa Ingreso Solidario, creado específicamente para esta crisis pandémica.

Por medio del Sisbén, y el Registro de Trabajadores Informales, el Gobierno pudo identificar 3.000.000 de hogares que no pertenecen a dichos programas de benefacción. La mitad de los seleccionados, que recibirán esta ayuda, tienen cuenta de ahorros, por lo cual se les consignará a cada uno en su cuenta. Quienes no cuentan con esta herramienta, pero tienen teléfono celular, recibirán un giro que podrán cobrar en cualquier entidad no bancaria que preste este servicio.

“Hemos diseñado un ingreso solidario, para sortear esta tempestad, que va a llegar a 3 millones de familias. Ese giro debe empezar la próxima semana y tendrá en promedio 160 mil pesos”, anunció la Presidencia de la República.

“Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido una cuarentena nacional, y hemos venido trabajando, pensando en todos, pero principalmente en los más vulnerables, en aquellos que necesitan tener sus ingresos, en aquellos que necesitan tener comida en sus casas, que viven en el día a día”. Afirmó Iván Duque Márquez.