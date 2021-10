Archivan proyecto de ley que buscaba prohibir el uso del glifosato en el país

Senadores del Centro Democrático pidieron que se archive el proyecto de ley que prohíbe el uso del glifosato en el país, en el marco de la política antidrogas, propuesto por la oposición.

Con una votación de nueve votos por el ‘sí’ y tres por el ‘no’, el Centro Democrático ganó por mayoría. Al respecto, el senador uribista Alejandro Corrales, explicó que el propósito no es asperjar a las personas sino a los cultivos ilícitos.

“El enemigo no es el glifosato, no es el herbicida, el enemigo es la coca, no es un herbicida que legalmente se utiliza en todos nuestros cultivos, el enemigo es el narcotráfico y ese delincuente que todos los días quiere acabar con la salud pública, que quiere acabar con la economía del país”, dijo en la Comisión Séptima del Senado.

Por su parte, el senador por el partido Alianza Verde, Jorge Londoño, lamentó que se hundiera el proyecto, y manifestó que tras décadas de fumigación con el glifosato, “queda claro que esa estrategia no elimina el problema porque lo que hace es regular el mercado y corregir la sobreoferta”.

Y agregó que “se fumiga para aumentar y proteger la rentabilidad del negocio de los grandes narcotraficantes”.

Rechazan tutela de Gustavo Petro contra Claudia López, no se tendrá que retractar https://t.co/HQPv6NWK13 — Minuto30.com (@minuto30com) October 6, 2021

Para leer más noticias nacionales, haga clic Aquí