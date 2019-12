Gerente deportivo del DIM aclaró por qué se dieron las salidas de Cano y David González

El gerente deportivo de Independiente Medellín, Juan Valencia, concedió una entrevista en la que aclaró las razones por las que Germán Cano y David González salieron del equipo pese a ser referentes importantes en el club.

De acuerdo a Valencia, quien conversó con el programa ‘El Alargue’, la salida del goleador del equipo se debió a temas económicos: “él tenía otras aspiraciones por el momento que está viviendo y era muy difícil retenerlo económicamente, competir con mercados como el norteamericano o el brasileño es imposible para la institución, las diferencias eran muy grandes”.

Además indicó fue exactamente por esto mismo que también salió el portero David González, “hay momento administrativos que no se puede y hay que entender la situación, no podíamos cumplir con las obligaciones salariales que pretendía David… el fútbol colombiano no es rentable, era el momento de darle la oportunidad a Andrés Mosquera”.

Igualmente la salida de Didier Moreno se dio por los mismo términos, “hay que ser responsables, las aspiraciones de Didier eran altas y no se pudo llegar a un acuerdo con el jugador, algo similar a lo de Cano”.